کیا آپ گھٹنوں کے درد سے پریشان ہیں؟ یہ آسان علاج ضرور آزمائیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ اضافی وزن اور شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے سےجوڑوں کے درد کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
Published : August 10, 2026 at 3:16 PM IST
حیدرآباد: جس لمحے سے ہم جاگتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک ہم بستر پر نہیں جاتے، ہمارے گھٹنے جسم کا سارا وزن برداشت کرتے ہیں اور مختلف حرکات کو سہولت فراہم کرتے ہیں جیسے بیٹھنا، کھڑا ہونا، دوڑنا، چھلانگ لگانا، پلٹنا اور وزن اٹھانا۔
تاہم آج کل ناقص طرز زندگی اور غذائی عادات کی وجہ سے بہت سے لوگ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ امداد کے لیے ادویات پر انحصار کرتے ہیں، دوسرے سرجری کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود، ماہرین کا مشورہ ہے کہ گھٹنوں کے درد سے پریشان لوگ آسان اقدامات اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے آرام پا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں...
وزن پر قابو: ماہرین کا کہنا ہے کہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے صحت مند وزن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ وزن ہونے سے جوڑوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے درد میں شدت آتی ہے۔
بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں:
متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جوڑوں کے انحطاط اور ذیابیطس دونوں میں مبتلا افراد کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب خون میں گلوکوز کی سطح زیادہ ہوتی ہے تو اضافی گلوکوز جسم میں پروٹین کے ساتھ مل کر ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکس بناتا ہے۔ یہ مرکبات جوڑنے والے بافتوں میں سختی، لچک میں کمی اور سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان مرکبات کا جوڑوں کے ارد گرد کے ٹشوز میں جمع ہونا درد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ گھٹنوں کے درد اور ذیابیطس دونوں میں مبتلا افراد اوسطاً زیادہ شدید درد کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کمزور ہوتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس جوڑوں کو خون کی فراہمی کم کرکے جوڑوں سے متعلق مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ نتیجتاً، معمولی چوٹوں سے بھی درد طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ وہ متنبہ کرتے ہیں کہ خون میں گلوکوز کی بلند سطح اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس طرح درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہاں خطرہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا اکثر پتہ نہیں چلتا جب تک کہ جوڑوں کو شدید نقصان نہ پہنچ جائے۔ میو کلینک نوٹ کرتا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد کو اوسٹیو ارتھرائٹس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
ورزش:
ماہرین باقاعدگی سے ورزش کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چہل قدمی اور تیراکی سے گھٹنوں کو مضبوط بنانے اور نقل و حرکت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ rush.edu کے مطابق گھٹنے کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے کم اثر والی ایروبک مشقیں بہترین ہیں۔ ان میں فلیٹ سطحوں پر چلنا، بیضوی مشین کا استعمال، اسٹیشنری بائیک چلانا، تیراکی، اور واٹر ایروبکس شامل ہیں۔
سورج کی روشنی بہت ضروری ہے: ماہرین روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو، اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وٹامن ڈی اور کیلشیم سپلیمنٹس لیں۔ یہ آپ کے جوڑوں کو مزید نقصان سے بچنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
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اس کے علاوہ ماہرین سوزش کو روکنے والی غذائیں جیسے مچھلی، تازہ پھل، سبزیاں، پتوں والی سبزیاں، گری دار میوے اور ہلدی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ انتہائی بہتر کاربوہائیڈریٹس، تلی ہوئی کھانوں اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے آپ کی عام فہم کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)