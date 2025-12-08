کیا آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں؟ بغیر دوا کے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خوراک میں یہ تبدیلیاں کریں!
ان دنوں بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ تاہم خوراک کے ذریعے اسے آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے۔
Published : December 8, 2025 at 10:37 AM IST
آج کے طرز زندگی نے لوگوں کی طرز زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ کام کے دباؤ اور خاندانی مسائل سے پریشان ہیں۔ دریں اثنا بہت سے لوگ اپنے کام اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں مصروف، اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ نتیجتاً کھانے کی ناقص عادات اور مناسب خوراک کی کمی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کئی دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ جسم کے بہت سے اعضاء کے کام کو بھی خراب کر سکتا ہے اور دیگر بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ان غذاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور صحت مند بلڈ پریشر کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے چاہئیں۔
ہری سبزیاں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق سبز سبزیوں کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ وہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹماٹر، آلو، چقندر، شکرقندی، لہسن، تربوز، کیلے، ایوکاڈو، کیوی، بیر، نارنجی پوٹاشیم، نائٹرک ایسڈ، میگنیشیم، وٹامن سی اور اینتھوسیانز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
بینس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔
دال اور پھلیاں پروٹین اور فائبر جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کو اپنی غذا میں شامل کرنے سے خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بادام، پستہ اور اخروٹ جیسے گری دار میوے پوٹاشیم، میگنیشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
ثابت اناج کے فوائد
رولڈ اوٹس میں بیٹا گلوکن نامی فائبر ہوتا ہے،جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، پیک شدہ، پراسیس شدہ اور بہتر کھانے میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔
ہائی بلڈ پریشر کے لیے اپنے کیفین کی مقدار کو محدود کریں۔
کیفین کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیفین کے ذریعہ جاری کردہ ایڈرینالائن بلڈ پریشر کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
مزید پڑھیں: صبح کے وقت بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ کس کو زیادہ خطرہ ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
ہائی بلڈ پریشر کے گھریلو علاج کے طور پر ٹھنڈا شاور لینا
سونے سے پہلے ٹھنڈا شاور لینے کے بہت سے فائدے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، یہ نہ صرف جسمانی درجہ حرارت کو کم کرتا ہے بلکہ بہتر نیند کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اچھی نیند بلڈ پریشر اور تناؤ دونوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مزید برآں، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ ورزش، یوگا، مراقبہ اور موسیقی سننے سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے اور تناؤ کو کم کرکے مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)