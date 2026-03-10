کیا آپ کو وٹامن بی 12 کی کمی ہے؟ جانیں کن غذاؤں سے وٹامن بی 12 حاصل کیا جاسکتا ہے
وٹامن بی 12 کی کمی ان دنوں بہت سےلوگوں کے لیے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔تو آئیےجانتے ہیں وٹامن بی 12 کے بارے میں
وٹامن بی 12 ہمارے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری غذائی اجزاء میں سے ایک ہے۔ اسے کوبالامن بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین صحت کے مطابق وٹامن بی 12 کی کمی جو کہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، خون کی کمی سے لے کر بھولنے کی بیماری، اعصابی خرابی سے ڈپریشن تک کئی طرح کے صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی خوراک میں اس وٹامن کی صحیح مقدار کو یقینی بنانا چاہیے۔ وٹامن بی 12 کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ ان اہم غذاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔
گوشت:
ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت وٹامن بی 12 سے بھرپور ہوتا ہے۔ تاہم، دبلے پتلے لوگوں کیلئے گوشت کا انتخاب کرنا بہتر ہے۔ اس لیے ماہرین وٹامن بی 12 کی صحیح مقدار حاصل کرنے میں مدد کے لیے ہفتے میں چند بار اپنی خوراک میں گوشت کو شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
مچھلی:
وٹامن بی 12 سے بھرپور ایک اور غذا مچھلی ہے۔ یہ خاص طور پر سالمن اور ٹراؤٹ جیسی مچھلیوں میں زیادہ ہے۔ یہ مچھلیاں نہ صرف بی 12 سے بھرپور ہوتی ہیں بلکہ ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں، جو دل کی صحت کے لیے مددگار ہیں۔ یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں دو بار مچھلی کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے وٹامن بی 12 کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
جرنل آف دی امریکن ڈائیٹک ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ 12 ہفتوں تک ہفتے میں دو بار سالمن کھاتے ہیں ان میں وٹامن بی 12 کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی جو سالمن نہیں کھاتے تھے۔ ڈاکٹر الیگزینڈرا وی فرانکو کی سربراہی میں کی گئی اس تحقیق میں، جو کہ ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی کی ماہر غذائیت ہیں، میں کہا گیا کہ سالمن وٹامن بی 12 کی سطح کو بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔
ڈیری پراڈکٹس: ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن بی 12 کی صحیح مقدار حاصل کرنے کے لیے ڈیری مصنوعات نان ویجیٹیرینز کے لیے ایک اچھا آپشن ہیں۔ دودھ، پنیر اور دہی اس وٹامن کے تمام اچھے ذرائع ہیں۔ اس لیے اپنی روزمرہ کی خوراک میں مختلف قسم کی ڈیری مصنوعات کو شامل کرنے سے وٹامن بی 12 کی کمی کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
انڈے: وٹامن بی 12 سے بھرپور ایک اور غذا انڈے ہے۔ انڈے کی زردی خاص طور پر وٹامن بی 12 سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس لیے صرف انڈے کی سفیدی نہیں بلکہ پورا انڈا کھانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دو انڈوں میں 1.1 مائیکرو گرام وٹامن بی 12 ہوتا ہے۔
اناج: اناج غذائیت کا ایک اچھا ذریعہ ہیں اور جسم کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نان ویجیٹیرینز کو بھی وٹامن بی 12 کی صحیح مقدار حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے جئی
غذائی خمیر: ماہرین کا کہنا ہے کہ خمیر وٹامن بی 12 سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ ایک چائے کا چمچ غذائی خمیر میں 5 مائیکرو گرام وٹامن بی 12 ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خمیر کو پاپ کارن، سکیمبلڈ انڈے، سوپ اور پاستہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
سویا پنیر: کیا آپ نے ٹوفو کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، ماہرین کا کہنا ہے کہ سویا دودھ سے تیار کردہ ٹوفو وٹامن بی 12 سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسے بین دہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چپاتی اور چاول کے ساتھ مزیدار لگتا ہے، یا اسے تیل میں تل کر سلاد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے وٹامن بی 12 کی کمی کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ یہاں فراہم کردہ تمام صحت کی معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہے۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔