کیا آپ بھی خشک اور پھٹے ہونٹوں سے پریشان ہیں؟ فوری راحت اور آرام کے لیے ان تجاویز پرعمل کریں
بہت سے لوگ سردیوں میں پھٹے ہونٹوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تاہم آپ ان گھریلو علاج کو آزما کر آرام حاصل کر سکتے ہیں۔
Published : December 22, 2025 at 10:47 AM IST
موسم سرما میں بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے ہونٹ خشک اور پھٹ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مسئلے سے نجات کے لیے لپ بام اور پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرتے ہیں۔ پھٹے ہوئے اور خشک ہونٹ غیر آرام دہ ہوسکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سی مصنوعات دستیاب ہیں۔ تاہم کیمیکل پر مبنی مصنوعات ہونٹوں کو سیاہ کر سکتی ہیں اور دیگر مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ گھریلو ٹوٹکوں سے خشک ہونٹوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے
یہ نسخہ ایک بار ضرور آزما لیں
گلاب کی پنکھڑیاں:
گلاب کی کچھ پنکھڑیوں کو کچے دودھ میں چند گھنٹوں کے لیے بھگو دیں۔ پھر، ان کو پیس لیں اور اس مرکب کو لپ بام کے طور پر استعمال کریں۔ اس پیسٹ کو دن میں تین سے چار بار اپنے ہونٹوں پر لگانے سے وہ نرم اور ہو جاتے ہیں۔
لیموں کا رس:
کچھ لوگوں کے ہونٹ سیاہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک چائے کا چمچ لیموں کا رس اور شہد اچھی طرح مکس کریں۔ اس مکسچر کو اپنے ہونٹوں پر لگائیں اور خشک ہونے دیں۔ پھر اسے گیلے کپڑے سے صاف کریں۔ اس کے بعد ہونٹوں پر پیٹرولیم جیلی یا لپ بام لگائیں۔ ایسا باقاعدگی سے کرنے سے آپ کے ہونٹ خشک ہونے سے بچیں گے اور ان کی رنگت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔
انار کا رس:
ایک چائے کا چمچ شہد اور آدھا چائے کا چمچ انار کا جوس اچھی طرح مکس کریں۔ اس مکسچر کو اپنے ہونٹوں پر لگائیں اور اسے 15 سے 20 منٹ تک خشک ہونے دیں۔ پھر اسے پانی سے دھولیں اور فوراً لپ بام لگائیں۔ اس سے آپ کے ہونٹوں کو زیادہ دیر تک نمی برقرار رہے گی۔ شہد آپ کے ہونٹوں کو نمی بخشتا ہے، جبکہ انار کا رس انہیں گلابی چمک دیتا ہے۔ جرنل جے ٹی آئی آر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق شہد میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں جو پھٹے ہوئے ہونٹوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔
شوگر:
خشک ہونٹوں میں جلد کے مردہ خلیات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے اسکربنگ ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ایک چائے کا چمچ چینی، شہد، زیتون کا تیل اور پیٹرولیم جیلی لیں۔ سب سے پہلے ایک پیالے میں شہد اور چینی کو اچھی طرح مکس کریں اور زیتون کا تیل ڈالیں۔ پھر پیٹرولیم جیلی ڈال کر مکس کریں۔ اس کے بعد اس مکسچر کی تھوڑی سی مقدار لیں اور اسے اپنے ہونٹوں پر آہستہ سے مساج کریں۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیم گرم پانی سے دھولیں اور فوراً لپ بام لگائیں۔ اس سے خشک ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں دو بار ایسا کرنے سے اچھے نتائج ملتے ہیں۔
دیگر علاج:
کھیرے کا ایک ٹکڑا میش کریں۔ گودا اپنے ہونٹوں پر لگائیں، اسے 20 منٹ تک خشک ہونے دیں، اور پھر اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔
جرنل Ergonomics میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ناریل کا تیل خشک، پھٹے ہوئے ہونٹوں کو نرم اور ہموار کرتا ہے۔
گلیسرین اور عرق گلاب کے برابر حصوں کو مکس کریں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے سونے سے پہلے اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔
وٹامن ای کے تیل سے اپنے ہونٹوں کی مالش کریں۔
اپنے ہونٹوں کی پرورش کے لیے قدرتی لپ ماسک اور لپ بام کا استعمال بھی فائدہ مند ہے۔