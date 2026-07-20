کیا آپ بھی بچا ہوا کھانا دوبارہ گرم کر کے کھاتے ہیں؟ پھر FSSAI کی طرف سے ان تجاویز پر عمل کرنا یقینی بنائیں
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) تجویز کرتی ہے کہ پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کرنےکا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے...
Published : July 20, 2026 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: بچا ہوا کھانا دوبارہ گرم کرنا بہت سے لوگوں کی روزمرہ کی عادت ہے۔ یہ نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ کھانے کے ضیاع کو بھی روکتا ہے۔ تاہم فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا ( ایف ایس ایس آئی) نے بچ جانے والی چیزوں کو دوبارہ گرم کرنے کے حوالے سے اہم اصول اور رہنما خطوط جاری کیے ہیں، کیونکہ غلط طریقے سے دوبارہ گرم کرنے سے فوڈ پوائزننگ اور معدے کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
یہاں ایف ایس ایس آئی کا کہنا ہے۔
ایف ایس ایس آئی کا کہنا ہے کہ اگر کھانے کو صحیح طریقے سے دوبارہ گرم نہ کیا جائے تو بیکٹیریا بڑھ سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر صحت کے مسائل جیسے فوڈ پوائزننگ کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ اکثر تازہ پکا ہوا کھانا بچ جانے والی سبزیوں یا دال میں ملا کر دوبارہ گرم کرتے ہیں۔ ایف ایس ایس آئی کے مطابق، یہ عمل غلط ہے کیونکہ دونوں کے درمیان درجہ حرارت اور تازگی میں نمایاں فرق ہے۔ بچے ہوئے کھانے کو ہمیشہ تازہ کھانے کے ساتھ ملانے سے پہلے اچھی طرح اور الگ الگ دوبارہ گرم کریں۔
ایف ایس ایس آئی ایک ہی کھانے کو بار بار گرم کرنے اور اسے دوبارہ فریج میں رکھنے کے خلاف بھی مشورہ دیتا ہے۔ فریج سے کھانا نکالنا، اسے دوبارہ گرم کرنا، اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے دینا بیکٹیریا کی افزائش کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانے کو صرف ایک بار دوبارہ گرم کریں، یا صرف وہی حصہ نکالیں جو آپ اس وقت کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ باقی کو محفوظ طریقے سے فریج میں رکھیں۔
ریفریجریٹر میں بچا ہوا ذخیرہ کرنے سے ان کے معیار کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس چار لوگوں کے لیے کافی *پلاؤ* بچا ہے لیکن صرف ایک شخص کو کھانے کی ضرورت ہے، تو پوری ڈش کو دوبارہ گرم کرنے کے بجائے، جس حصے کی ضرورت ہے اسے نکال کر گرم کریں۔ مزید برآں، مائکروویو میں دوبارہ گرم کرتے وقت کھانے کو وقفے وقفے سے اچھی طرح ہلانا یقینی بنائیں۔ اکثر، صرف اوپر کی تہہ ہی گرم ہوتی ہے جب کہ مرکز ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر کھانا مناسب طریقے سے گرم نہیں کیا جاتا ہے، تو بیکٹیریا بعض جگہوں پر پنپ سکتے ہیں۔ لہذا، کھانے کو دوبارہ گرم کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ یکساں طور پر گرم رہے۔
مزید پڑھیں: جگر کے خراب ہونے پر کئی خاموش علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز نہ کریں
اگر کھانا فریزر میں رکھا گیا ہے...
فریزر میں ذخیرہ شدہ کھانے کو براہ راست چولہے پر یا مائکروویو میں گرم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسے مکمل طور پر پگھلنے کے بعد ہی گرم کیا جانا چاہیے۔ دوسری صورت میں، کھانے کی بیرونی تہہ بہت گرم ہو سکتی ہے جبکہ اندر سے ٹھنڈا رہتا ہے، جس سے کھانا کھانے کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غلط طریقے سے گرم کیا گیا کھانا ٹھیک نظر آتا ہے اور اس کی بو آتی ہے، تب بھی اس میں بیکٹیریا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کھانے کا استعمال فوڈ پوائزننگ کی علامات کا باعث بن سکتا ہے، جیسے پیٹ میں درد، متلی، الٹی، اسہال اور بخار۔ فوڈ سیفٹی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ بچ جانے والے کو مناسب طریقے سے ذخیرہ کرنے اور انہیں صرف ایک بار گرم کرنے سے کھانے کی بربادی کو کم کرنے اور آپ کے خاندان کی صحت کی حفاظت میں مدد مل سکتی ہے۔