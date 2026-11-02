کیا آپ کو بھی موسم کی اس تبدیلی کے دوران ڈینڈرف کے مسائل کا سامنا ہے؟ ان چھ آسان گھریلو ٹوٹکوں کو ضرور آزمائیں
نیم خشکی (ڈینڈرف) کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ پورا طریقہ جاننے کے لیے خبر پڑھیں۔
Published : November 2, 2026 at 12:10 PM IST
آپ کے بال کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، خشکی کی کشش کو کم کر سکتی ہے۔ کپڑوں پر گرتے ہوئے سفید ذرات، سر کی جلد میں خارش، اور بار بار سر کھجانے کی خواہش کافی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ موسم کی تبدیلی، آلودگی، ذہنی دباؤ اور بالوں کو صحیح طریقے سے نہ دھونے جیسے عوامل کی وجہ سے اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ سر کی جلد کا خشک ہونا یا فنگل انفیکشن بھی خشکی کا سبب بن سکتا ہے۔
کیا آپ مارکیٹ میں دستیاب ہر قسم کے ’اینٹی ڈینڈرف‘ (خشکی دور کرنے والے) شیمپو آزما کر تھک چکے ہیں؟ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنے کچن میں موجود قدرتی اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی منفی اثر کے آسانی سے خشکی سے نجات پا سکتے ہیں۔ آئیے کچھ بہترین گھریلو ٹوٹکوں پر نظر ڈالتے ہیں جو خشکی کو کم کرنے میں انتہائی موثر ثابت ہو سکتے ہیں...
ٹی ٹری آئل :
ٹی ٹری آئل سے سر کی جلد کا مساج کرنے سے خشکی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں طاقتور جراثیم کش اور فنگس کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ناریل یا زیتون کے تیل میں ٹی ٹری آئل کے 4 سے 5 قطرے ملائیں اور اسے سر کی جلد پر لگائیں۔ 10 منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد کسی ہلکے شیمپو سے بال دھو لیں۔ باقاعدگی سے ایسا کرنے سے آپ کو خشکی سے نجات مل جائے گی۔
نیم
آیوروید میں نیم کے درخت کو طبی خصوصیات کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ نیم خشکی کو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے۔ نیم کے تازہ پتوں کو پانی میں ابالیں اور اس آمیزے کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ نہاتے وقت اس پانی سے اپنے سر کو دھو لیں۔ متبادل کے طور پر آپ نیم کے پتوں کو پیس کر پیسٹ بنا سکتے ہیں اور نہانے سے پہلے اسے سر کی جلد پر لگا سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے ایسا کرنے سے آپ کو خشکی سے نجات مل جائے گی۔
میتھی کا پیسٹ
اگر آپ خشکی سے پریشان ہیں تو دو کھانے کے چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کے وقت انہیں پیس کر ایک ہموار پیسٹ بنا لیں اور اس آمیزے کو سر کی جلد پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے بال دھو لیں۔ میتھی کے بیجوں میں ٹھنڈک پہنچانے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایم ڈی پی آئی کی جانب سے شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، یہ سر کی جلد کی گرمی کو کم کرنے اور خشکی کی وجہ سے ہونے والی سوزش کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
سیب کا سرکہ
ایک کپ پانی میں دو کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ ملا لیں۔ اسے اپنے بالوں پر لگائیں اور دو منٹ بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ سیب کا سرکہ سر کی جلد (اسکیلپ) کے پی ایچ کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے اور خشکی کا باعث بننے والے فنگس اور بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مؤثر ہے۔
دہی اور لیموں کے رس کا ماسک
دہی سر کی جلد کے لیے ایک بہترین موئسچرائزر (نمی فراہم کرنے والا جزو) کا کام کرتا ہے۔ ایک پیالے میں تین کھانے کے چمچ تازہ دہی اور آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا لیں۔ اس آمیزے کو سر کی جلد سے لے کر بالوں کے سروں تک اچھی طرح لگائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد، اپنے بالوں کو کسی ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ دہی میں موجود اینٹی فنگل خصوصیات خشکی پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو روکنے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ لیموں کا رس بالوں سے اضافی چکناہٹ کو دور کرتا ہے۔
پیاز کا رس
پیاز میں سلفر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایک درمیانے سائز کی پیاز کو پیس لیں اور اس کا رس نکال لیں۔ روئی کے پھاہے کی مدد سے اس رس کو سر کی جلد پر لگائیں اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر اپنے بالوں کو کسی خوشبودار شیمپو سے دھو لیں۔ آئی جے پی آر اے کے مطابق، پیاز کے رس میں موجود سلفر بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور خشکی کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ یہ فنگل انفیکشن سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔