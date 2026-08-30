کیا گھر میں چوہوں نے پھیلا رکھی ہےدہشت؟ تو ان آسان طریقوں سے چوہوں سے پائیں چھٹکارا
کیا چوہوں نے آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال لیا ہے؟ کیا آپ نے انہیں بھگانے کے لیے جال سے لے کر پیسٹیسائیڈز (کیڑے مار ادویات) تک سب کچھ آزمالیا ہے...
Published : August 30, 2026 at 10:14 AM IST
حیدرآباد: اگر آپ کے گھر میں ایک بھی چوہا گھس جائے، تو وہ تیزی سے اپنی تعداد بڑھا کر ایک بڑی کالونی بنا سکتا ہے اور بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادھر ادھر بھاگنے سے لے کر بل کھودنے، سامان خراب کرنے اور کپڑے و بوریاں کترنے تک، وہ کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں (جیسے جال لگانا، چارہ ڈالنا، گلو بورڈ اور زہر کا استعمال کرنا) لیکن اکثر انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملتی ہے۔
چوہے عام طور پر گھروں میں اس لیے گھستے ہیں کیونکہ انہیں وہاں کھانا، پانی، گرمی اور رہنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی آسانی سے اندر گھسنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس خبر میں، چوہوں سے گھر کو چھٹکارا دلانے کے لیے ان چھ آسان اور اثر دار طریقوں کے بارے میں جانیں...
- پودینے کا تیل (پپرمینٹ آئل):
- پپرمینٹ آئل یا پودینے کے تیل کی خوشبو انسانوں کو تو تازگی دیتی ہے، لیکن چوہوں کو پریشان کرتی ہے۔ اس لیے، چوہوں کو گھر سے بھگانے کے لیے کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر تھوڑا پپرمینٹ آئل چھڑکیں اور اسے ان جگہوں پر رکھیں جہاں جہاں چوہے گھومتے ہیں۔ ہر دو تین دن میں کپڑا بدلنے سے انہیں دور رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، لونگ اور کالی مرچ کو پیس کر اس آمیزے (مکسچر) کو چوہوں کے آنے جانے والی جگہوں پر چھڑکنے سے ان کی تیز بو کے باعث وہ بھاگ جاتے ہیں۔
چوہوں کو بھگانے میں مؤثر پودینے کا تیل
انٹرنیشنل جرنل آف پیسٹ کنٹرول اینڈ مینجمنٹ میں 2012ء میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پایا گیا کہ پودینے کا تیل گھروں سے چوہوں کو بھگانے میں مؤثر ہے۔ اس تحقیق کی قیادت مصر کے قاہرہ میں واقع عین شمس یونیورسٹی میں کیڑوں کے انسداد اور زرعی حیاتیات (اگریکلچرل بائیولوجی) کے پروفیسر ڈاکٹر ایم ایس عبد الرحمن نے کی تھی۔
- بیکنگ سوڈا:
- ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا پکانے میں استعمال ہونے والا بیکنگ سوڈا چوہوں کو بھگا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک کپ میدہ لیں، اس میں پودینے کا تیل اور بیکنگ سوڈا ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ پھر اس میدے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر گھر کے ان حصوں میں رکھ دیں جہاں سے چوہے آتے ہیں، تو یہ طریقہ کارگر ثابت ہوگا۔
- نیفتھلین کی گولیاں (فینائل کی گولیاں):
- کہا جاتا ہے کہ چوہوں کو ان کی بو پسند نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ انہیں اس جگہ پر رکھ دیں جہاں چوہے گھومتے ہیں، تو وہ بھاگ جائیں گے۔ احتیاط: نیفتھلین کی گولیاں زہریلی ہوتی ہیں، انہیں بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں اور انہیں ہاتھ لگاتے وقت دستانوں کا استعمال کریں۔
- آک (مدار) کے پتے:
- کہا جاتا ہے کہ آک کے پتے چوہوں کو گھر سے دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کا استعمال کرنے کے لیے بس ان جگہوں پر پتے رکھ دیں جہاں چوہے گھومتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چوہے اس کی بو برداشت نہیں کر پاتے اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اہم حفاظتی تنبیہ: آک کا پودا زہریلا ہو سکتا ہے۔ پتے توڑتے وقت انتہائی احتیاط برتیں تاکہ ان سے نکلنے والا سفید مادہ (لیٹکس) آپ کی جلد یا آنکھوں کے رابطہ میں نہ آئے۔ حفاظتی دستانے پہننا اور بعد میں ہاتھ اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔
- آلو کا چورا (میشڈ پٹیٹو یا آلو کے چپس کا چورا):
- چوہوں کو بھگانے کے لیے آلو کے چورے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس چورے کو گھر کے ان کونوں اور جگہوں پر چھڑکیں جہاں چوہے اکثر آتے جاتے ہیں۔ چوہوں کو راغب کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی مصنوعی مٹھاس بھی ملائی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ چوہوں کے نظامِ ہاضمہ کو متاثر کر کے انہیں پیاس کی شدت سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔
- لہسن: چوہوں کو لہسن کی بو سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کٹے ہوئے لہسن کو پانی میں ملا لیں۔ اس لہسن کے پانی کو ایک بوتل میں بھر کر ان کونوں میں چھڑکیں جہاں چوہے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے چوہے دور رہتے ہیں۔