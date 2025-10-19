حیرت انگیز: صبح خالی پیٹ پیپل کا پتہ کھائیں، درجنوں بیماریوں سے محفوظ رہیں
پیپل کے پتے صحت کے لیے کافی مفید ہوتے ہیں، اس کے حیرت انگیز فائدے ہیں۔ اس کی خصوصیات جاننے کے لیے خبر پڑھیں
Published : October 19, 2025 at 12:12 PM IST
زمین بے شمار درختوں اور پودوں کا گھر ہے جن کے تنے، پتے، پھول، جڑیں اور پھل طبی خصوصیات سے مالا مال ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ تلسی اور گلوئے جیسے پتوں کے فوائد کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیپل کے پتے بھی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں؟ جانیے اس خبر میں پیپل کے پتے صحت کے لیے کیسے فائدہ مند ہیں اور کن بیماریوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
صحت کے لیے پیپل کے پتوں کے فائدے
آپ کو اپنے قریب پیپل کا درخت ضرور ملے گا۔ درحقیقت پیپل کی ثقافتی اہمیت ہے۔ پیپل کے درخت کے پتے آیورویدک ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔
جی ہاں! پیپل کے پتوں کی خصوصیات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، ان میں سوزش کی خصوصیات ہیں جو سوجن اور درد کو دور کرتی ہیں۔ پیپل کے پتے کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور جسم کو انفیکشن سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ پیپل کے پتوں کا استعمال سانس کے مسائل جیسے کھانسی، دمہ اور برونکائٹس کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
خالی پیٹ کھانا زیادہ فائدہ مند ہے
پیپل کے پتے کھانے سے صحت کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر صبح خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ دل کی صحت سے لے کر قوت مدافعت تک ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں صبح خالی پیٹ پیپل کے پتے کھانے کے فوائد اور ان کے استعمال کا طریقہ۔
پیپل کے پتے کھانے کے فائدے
پیپل کے پتے خالی پیٹ کھائیں، اس سے درجنوں بیماریاں دور ہو جائیں گی!
دل کی صحت کے لیے فائدہ مند
جرنل آف ڈرگ ڈیلیوری اینڈ تھیراپیوٹکس کے مطابق، پیپل کے پتوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ پیپل کے پتے کھانے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
ہاضمے کے لیے اچھا
آچاریہ بالکرشن کے مطابق، پیپل کے پتوں کا استعمال، ہاضمہ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پیپل کے پتے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح پیپل کے چند پتے کھانے سے نظام ہاضمہ کو فائدہ ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل جیسے قبض، گیس، بدہضمی اور تیزابیت سے نجات ملتی ہے۔
اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات
پیپل کے پتوں میں پائے جانے والے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ اس لیے ان پتوں کو خالی پیٹ کھانے سے موسم کے بدلتے ہوئے زکام، فلو اور بخار سے نجات مل سکتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند
پیپل کے پتوں میں موجود خصوصیات بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس سے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
جلد اور بالوں کے لیے فائدہ مند
آچاریہ بالکرشن کے مطابق، پیپل کے پتے بھی جلد کے لیے دوا کا کام کرتے ہیں۔ پیپل کے پتے کھانے سے جسم کو ڈیٹاکسفائی کرتا ہے اور جلد اور بالوں کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جلد صاف ہوتی ہے اور مہاسوں اور جھریاں کم ہوتی ہیں۔ بال مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔
پیپل کے پتے معدے، آنتوں اور خون کو صاف کرتے ہیں
پیپل کے پتے آنتوں اور پیٹ میں جمع زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے خون کی خرابی کے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ پیپل کے پتوں کا رس پینے سے آنتوں کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہاضمے کے مسائل جیسے گیس، تیزابیت اور بدہضمی سے نجات ملتی ہے۔ پیپل کے پتے آنتوں کے لیے قدرتی علاج ہیں۔
پیپل کے پتے کمزوری دور کرنے میں کارآمد ہیں
اگر آپ جسمانی طور پر بہت کمزور محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے پیپل کے پتے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پیپل کے پتوں کا استعمال کمزوری اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے پیپل کے پتوں کو خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اسے برابر مقدار میں چینی کے ساتھ ملا کر صبح و شام کھائیں۔ اس طرح پیپل کے پتوں کا استعمال جسم کو مضبوط بناتا ہے۔
پیپل کے پتے کیسے کھائیں؟
ہر صبح پیپل کے 2-3 تازہ پتے چنیں، انہیں دھوئیں اور آہستہ آہستہ چبا لیں۔ آپ پتوں سے رس نکال کر شہد کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اس پروڈکٹ کا استعمال کرنا چاہئے اور چار پتیوں سے زیادہ نہیں کھانا چاہئے۔ بہت زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ ETV Bharat اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)
