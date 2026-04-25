بہار میں چودہ اعشاریہ چار فیصد لوگ "میٹھی بیماری" کا شکار، شہروں کو بھول جائیے، دیہات بھی نہیں محفوظ
خراب طرزِ زندگی اور تناؤ کی وجہ سے بہار میں ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا جارہا ہے۔ جانیے ماہرِ ذیابیطس ڈاکٹر منوج سنہا کیا کہتے ہیں۔
Published : April 25, 2026 at 11:01 AM IST
پٹنہ، بہار: بھارت میں 10 کروڑ سے زائد افراد ذیابیطس جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق، ملک کی پری ذیابیطس کی آبادی تقریباً 130 ملین ہے۔ ماہرین اور اعداد و شمار کے مطابق، ذیابیطس اب بہار میں تیزی سے پھیلنے والی لائف اسٹائل (طرزِ زندگی) کی بیماری کے طور پر ابھر رہی ہے۔
شہری علاقوں میں فی الحال تقریباً بائیس فیصد آبادی اور دیہی علاقوں میں تقریباً چودہ اعشاریہ چار فیصد آبادی ذیابیطس کے مریض سمجھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ بہار کی تقریباً اڑتیس فیصد آبادی ذیابیطس کے ابتدائی مرحلے میں ہے، یعنی وہاں پری ذیابیطس کے مریض بڑی تعداد میں موجود ہیں۔
ذیابیطس...بہار میں شہروں سے دیہات میں منتقل
نیشنل فیملی ہیلتھ سروے-5 کے مطابق، بہار کے شہری علاقوں میں 22 فیصد لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں، جب کہ دیہی علاقوں میں یہ تعداد 14.4 فیصد ہے۔ دیہی علاقوں میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں تقریباً 2 فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے، جو بدلتے طرز زندگی اور اسکریننگ کے بارے میں بیداری میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
دیہی علاقوں میں اعداد و شمار کیوں بڑھ رہے ہیں؟
ٹنہ کے نیو گارڈنر روڈ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ اور ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر منوج کمار کے مطابق، دیہی علاقوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیچھے بلڈ شوگر کی جانچ کے بارے میں بیداری میں اضافہ ایک بڑی وجہ ہے۔ لوگ اب ذیابیطس کی ابتدائی علامات کو پہچان رہے ہیں اور بروقت ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔
بہار میں ذیابیطس کی خوفناک حقیقت
بہار کے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، بہار کی تقریباً 20 فیصد آبادی ذیابیطس سے متاثر ہے۔ دارالحکومت پٹنہ میں ذیابیطس کے صرف 10 فیصد مریض ہی علاج کر رہے ہیں۔ تاہم اب ذیابیطس کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ لوگ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے صحت مند طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کو بہتر کر رہے ہیں۔
'جناب، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں... مجھے ذیابیطس کیسے ہوئی؟'
ڈاکٹر منوج بتاتے ہیں کہ ذیابیطس اب صرف امیروں یا بڑے شہروں میں رہنے والوں کی بیماری نہیں ہے۔ میں چھوٹے شہروں اور دیہاتوں سے مریض آتے دیکھتا ہوں۔ ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب مجھے ذیابیطس کیسے ہوئی؟ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔' میں امریکہ میں رہتا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں، نوجوان میرے پاس آئے ہیں، اور میں نے بچوں کے کچھ کیس دیکھے ہیں۔
"وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی، دیہی شہروں کی طرف ہجرت، طرز زندگی میں تبدیلی، عادات اور کھانے کی عادات (فاسٹ فوڈ)، تناؤ اور آلودگی وہ عوامل ہیں جو آج شہروں اور دیہات دونوں میں ذیابیطس کے بڑھنے کے ذمہ دار ہیں۔":- ڈاکٹر منوج کمار سنہا، سپرنٹنڈنٹ، پٹنہ نیو گارڈنر روڈ اسپتال
"بہار میں لوگ گولیاں کھاتے ہیں، انسولین نہیں"
شوگر کے ماہر ڈاکٹر منوج کمار کے مطابق، ذیابیطس ایک بیماری ہے جو مسلسل بڑھتی ہے۔ اس لیے بروقت علاج ضروری ہے۔ تاہم، بہار میں ذیابیطس کے ایک تہائی مریض انسولین کی بجائے گولیاں لیتے ہیں۔
بہار میں ذیابیطس کے بارے میں بیداری کا فقدان
انہوں نے وضاحت کی کہ بہار کے شہری اور دیہی علاقوں میں لوگوں کو ذیابیطس کے بارے میں مناسب معلومات کی کمی ہے۔ اگر مناسب علاج سے ذیابیطس پر قابو نہ پایا جائے تو دل، گردے اور آنکھوں کے امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ذیابیطس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اسے کنٹرول میں رکھا جائے تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر منوج کمار بتاتے ہیں کہ اس مرحلے پر خوراک، باقاعدہ ورزش اور طرز زندگی کو بہتر بنا کر (پری ذیابیطس) ایک شخص ذیابیطس سے بچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر منوج کمار نے مشورہ دیا کہ 35 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو سال میں کم از کم دو بار اپنے بلڈ شوگر کی جانچ کرانی چاہیے۔
پری ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تشویشناک ہے
پری ذیابیطس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ تو مکمل طور پر صحت مند ہیں اور نہ ہی ذیابیطس کے شکار ہیں۔ وہ ایک لحاظ سے سرحد پر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، اگر احتیاط نہ برتی گئی تو ایسے لوگ اگلے 4-5 سالوں میں مکمل طور پر ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ آبادی 30 فیصد سے 35 فیصد ہے جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ایک بڑھتی ہوئی سنگین بیماری
ڈاکٹر منوج کمار سنہا نے کہا کہ صورتحال اتنی سنگین ہے کہ ہندوستان اب ذیابیطس کا دارالحکومت بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ذیابیطس آج ایک وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ صرف بلڈ شوگر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ دل، آنکھوں اور گردوں سے متعلق سنگین مسائل کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ ذیابیطس کے مریض اکثر وقت کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کے کام کرنے میں خرابی کا تجربہ کرتے ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔
کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
درحقیقت آج کل زیادہ تر لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ کیا ذیابیطس مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی دوا دستیاب ہے جو اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کر سکے؟
علاج سوشل میڈیا پر نہیں ملے گا
ان سنگین سوالات کے صحیح جوابات سوشل میڈیا یا عام لوگوں کے پاس نہیں بلکہ ماہرین کے پاس ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ای ٹی وی بھارت نے پٹنہ کے معروف معالج ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ انہوں نے ذیابیطس کی وجوہات، اس کے موثر علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
ذیابیطس کیسے ہوتی ہے؟
جب جسم میں بلڈ شوگر کی سطح ایک خاص معیار سے بڑھ جائے تو اسے ذیابیطس کی حالت سمجھا جاتا ہے۔ طبی معیار کے مطابق اگر خالی پیٹ پر شوگر لیول 126 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جائے اور کھانے کے بعد 200 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جائے تو اس شخص کو ذیابیطس سمجھا جاتا ہے۔
"یہ بیماری عام طور پر جینیاتی ہوتی ہے، لیکن آج کل، خراب طرز زندگی اور کھانے کی غیر صحت مند عادات اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ جسمانی سرگرمی کی کمی، غذائی کنٹرول میں کمی، اور جنک فوڈ کا زیادہ استعمال یہ سب شوگر لیول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔" - ڈاکٹر منوج کمار سنہا، سپرنٹنڈنٹ، پٹنہ نیو گارڈنر روڈ اسپتال
طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، ذیابیطس کے کنٹرول کے دو اہم ستون ہیں: خوراک اور ورزش۔ ڈاکٹر سنہا نے وضاحت کی کہ روایتی ہندوستانی کھانے میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جتنے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، خون میں شوگر کی سطح اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو متوازن رکھنا ضروری ہے۔
"طرز زندگی میں تبدیلی، نظم و ضبط اور وزن پر کنٹرول کے ذریعے پری ذیابیطس کو ذیابیطس میں تبدیل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس میں روزانہ ورزش، متوازن خوراک، اور تناؤ کے انتظام جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحت کے بارے میں شعوری نقطہ نظر دائمی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد کر سکتا ہے۔" - ڈاکٹر منوج کمار سنہا، سپرنٹنڈنٹ، پٹنہ نیو گارڈنر روڈ اسپتال
آپ کی پلیٹ کیسی ہونی چاہیے؟
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، ہماری کھانے پینے کی عادات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ عام بات ہے کہ ہماری پلیٹ کے تین حصے صرف کاربوہائیڈریٹس (جیسے چاول یا روٹی) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ صرف ایک حصہ پروٹین، چکنائی اور سلاد پر مشتمل ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے، اس کے برعکس سچ ہونا چاہیے.
ڈاکٹر منوج بتاتے ہیں کہ، مثالی طور پر، پلیٹ کا صرف ایک چوتھائی حصہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ باقی تین میں سلاد، پروٹین (دال، پنیر) اور صحت مند چکنائی (دہی) شامل ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس تناسب پر عمل کریں تو شوگر لیول کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
ورزش اور خوراک کا مناسب توازن
خوراک پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ کھانے کی مناسب عادات بھی ضروری ہیں۔ ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے چھوٹا کھانا کھانا چاہیے۔ یہ شوگر کی سطح میں اچانک اضافے کو روک سکتا ہے۔
دوسری طرف ورزش پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم روزانہ 40 منٹ چہل قدمی کریں یا ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی جسمانی سرگرمی کو یقینی بنائیں تو نہ صرف ذیابیطس بلکہ امراض قلب کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہوسکتا ہے۔
کیا ذیابیطس مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے؟
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، ایک بار ذیابیطس کی تشخیص ہونے کے بعد اسے مکمل طور پر ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم، ذیابیطس سے پہلے کی بیماری 100٪ وقت سے ٹھیک ہوسکتی ہے. مزید برآں، اگر کسی خاص دوا کے مضر اثرات کی وجہ سے شوگر کی سطح بڑھ گئی ہے تو اسے بھی کنٹرول کرکے معمول پر لایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جو مریض پہلے ہی مکمل طور پر ذیابیطس کا شکار ہوچکے ہیں ان کے لیے اسے مکمل طور پر ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اسے نظم و ضبط اور علاج سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
ذیابیطس کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق جیسے ہی ذیابیطس شروع ہوتی ہے، لبلبہ کے تقریباً 60 فیصد بیٹا سیلز کو نقصان پہنچتا ہے۔ باقی 40 فیصد خلیات وقت کے ساتھ ساتھ 5 سے 10 فیصد فی سال کی شرح سے کم ہوتے ہیں۔ چونکہ ان بیٹا سیلز کی تخلیق نو ناممکن ہے، اس لیے ذیابیطس کو مکمل طور پر ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔
ذہنی تناؤ بھی ایک بڑی وجہ ہے
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق خوراک اور ورزش کے علاوہ اس بیماری کا تیسرا سب سے اہم پہلو دماغی صحت ہے۔ فی الحال، یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر نوجوان شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کم وقت میں بہت کچھ حاصل کرنے کا مقابلہ اور زندگی میں بڑھتا ہوا مقابلہ انسان کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتا ہے۔ تناؤ والے حالات جسم میں کچھ ہارمونز خارج کرتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح کو مسلسل بڑھاتے ہیں۔
کس عمر میں خطرہ ہے؟
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، ذیابیطس کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی اسے بوڑھوں کی بیماری سمجھا جاتا تھا لیکن اب 15-16 سال کی عمر کے نوجوانوں میں اس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹائپ ٹو ذیابیطس کی علامات اب چھوٹے بچوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔
ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس میں فرق
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ٹائپ 1 ذیابیطس بنیادی طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اس حالت میں جسم کے بیٹا سیل مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسولین کی پیداوار رک جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے انسولین ہی واحد علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔
ٹائپ 2 ذیابیطس
ٹائپ 2 ذیابیطس اب نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ 14-15 سال کی عمر کے بچوں میں بھی۔ اس کی بڑی وجہ خراب طرز زندگی ہے۔ قسم 2 میں، جسم انسولین تیار کرتا ہے، لیکن یا تو کافی نہیں ہے یا جسم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کو مناسب خوراک اور سرگرمی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
کیا مٹھائیاں کھانے سے ذیابیطس ہوتی ہے؟
اکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق، یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ذیابیطس صرف مٹھائی کھانے سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے لبلبے کے بیٹا خلیے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انسولین کی پیداوار اور استعمال نارمل ہے تو صرف ذیابیطس ہی ذیابیطس کا باعث نہیں بنے گی۔ تاہم، مٹھائی کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جو بالواسطہ طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتا ہے۔
کیا چینی اور رسگلہ تناؤ کا باعث بنتے ہیں؟
اکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ذیابیطس کے مریض اور صحت مند افراد کے لیے مٹھائی کے حوالے سے اصول مختلف ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی ذیابیطس کے مریض ہیں تو مٹھائی کھانے سے آپ کے بلڈ شوگر کی سطح فوری طور پر بڑھ جائے گی جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ غیر ذیابیطس (صحت مند) ہیں، تو آپ اعتدال میں مٹھائی کھا سکتے ہیں۔ تاہم مٹھائیوں کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے جو بالآخر دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی سنگین بیماریوں کی بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔
ذیابیطس اپنے ساتھ بہت سی بیماریاں لاتی ہے
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ذیابیطس کا جسم کے دیگر اعضاء پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 60 مریض دل سے متعلق مسائل کا شکار ہیں۔ دریں اثنا، تقریباً 50 فیصد مریضوں کو گردے کے مسائل اور 40 فیصد کو بینائی سے متعلق مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ہم وقت پر شوگر کی سطح کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیں تو ان مہلک پیچیدگیوں سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔
آگاہی ذیابیطس سے بچاؤ کی کلید ہے
ڈاکٹر منوج کمار سنہا کے مطابق ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے عوامی آگاہی ضروری ہے۔ یہ تعلیم صرف نوجوانوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسکول کے بچوں کو بھی دی جانی چاہیے۔ بچوں کو اوائل عمری سے ہی ذیابیطس سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جائیں، اپنی خوراک میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ صحت مند کھانے کے اختیارات اسکولوں میں انفوگرافکس یا چارٹ کے ذریعے دکھائے جانے چاہئیں تاکہ بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی طرز زندگی کی بہتر عادات پیدا کرنے میں مدد مل سکے۔
بیداری اسکولوں میں شروع ہونی چاہیے
ڈاکٹر منوج کمار سنہا بچوں کو ان کے کھانے کی عادات سے آگاہ کرنے کے لیے "ٹریفک لائٹ" ماڈل کو اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے تین رنگوں کے کارڈ یا چارٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
ہری سبزیوں کو گلے لگائیں اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں
سبز غذائیں، جیسے پھل اور سبزیاں زیادہ مقدار میں کھائیں۔ زرد غذائیں، جیسے متوازن اناج، کو اعتدال میں کھایا جانا چاہیے۔ سرخ غذائیں، جیسے جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید برآں، اسکولوں میں جسمانی سرگرمیوں پر خصوصی زور دیا جانا چاہیے۔ بچوں کو جسمانی طور پر متحرک رہنے کے لیے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔
(اعلان دستبرداری، ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)