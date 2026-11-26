سموگ کا بڑھتا ہوا خطرہ، اپنی آنکھوں کو نقصان سے کیسے بچائیں؟
سموگ آپ کی آنکھوں میں سرخی، خشکی اور جلن کا باعث کیوں بن سکتا ہے؟ جانیں
Published : November 26, 2026 at 8:27 AM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح نہ صرف پھیپھڑوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، بلکہ یہ آنکھوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہوا میں موجود سموگ، دھول کے ذرات اور دیگر آلودہ مادے آنکھوں کی نازک اور حساس سطح کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نقصان کے نتیجے میں آنکھوں میں سرخی، خشکی، خارش اور تکلیف دہ جلن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مضمون میں جانیں کہ آنکھیں ہوا میں موجود ان عناصر کے لیے اتنی حساس کیوں ہوتی ہیں اور آپ ان مسائل سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔
آنکھیں فضائی آلودگی کے لیے اتنی حساس کیوں ہوتی ہیں؟
پونے میں واقع روبی ہال کلینک کے ایمرجنسی روم کنسلٹنٹ، ڈاکٹر سونیت یادو بتاتے ہیں کہ آنکھ کی سطح ایک ’ٹیئر فلم‘ (آنسوؤں کی تہہ) سے ڈھکی ہوتی ہے، جو اسے نم رکھتی ہے اور دھول یا دیگر نقصان دہ ذرات کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے آلودہ مادے آنکھوں کے رابطے میں آتے ہیں، تو وہ اس حفاظتی تہہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ باریک ذرات ’کنجنکٹائوا یعنی وہ جھلی جو آنکھ کے سفید حصے اور پلکوں کے اندرونی حصے کو ڈھانپتی ہے میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آنکھوں میں سرخی، سوجن اور جلن یا چبھن محسوس ہوتی ہے۔
ڈاکٹر سونیت یادو کے مطاب آلودگی ٹیئر فلم‘ کے معیار اور استحکام کو متاثر کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آنسو تیزی سے خشک (بخارات بن کر اڑ) جاتے ہیں۔ جب آنکھوں پر آنسوؤں کی یہ تہہ ناکافی ہو جائے تو آنکھوں میں نمی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے خشکی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ عام ہے جو پہلے ہی ’ڈرائی آئی سنڈروم‘ (خشک آنکھوں کے عارضے) کا شکار ہیں، یا وہ لوگ جو طویل وقت تک اسکرین (جیسے کمپیوٹر یا موبائل) کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ مزید برآں، کچھ آلودہ مادے آنکھ کی سطح پر موجود خلیات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سوزش میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔
دریں اثنا، وہ لوگ جو کانٹیکٹ لینز پہنتے ہیں، آنکھوں کی الرجی کا شکار ہوتے ہیں، یا باہر کافی وقت گزارتے ہیں وہ ان علامات کا زیادہ شدت سے تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہوا کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے، جو آلودگی کو آنکھوں میں لے جاتی ہے۔
آلودگی کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل سے خود کو کیسے بچایا جائے:
آنکھوں کی جلن کو کم کرنے کے لیے، ماہرین ہوا کا معیار خراب ہونے پر گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
باہر جاتے وقت عینک پہنیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چکنا کرنے والے آئی ڈراپس استعمال کریں۔
اپنی آنکھوں کو رگڑنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے سوزش بڑھ سکتی ہے۔
اگر آپ کو لالی، درد، روشنی کی حساسیت، یا دھندلا نظر آنے جیسی علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
دھول کے ذرات کو باہر نکالنے اور اپنی آنکھوں میں نمی برقرار رکھنے میں مدد کے لیے - جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، حفاظتی مواد سے پاک مصنوعی آنسو استعمال کریں۔
باہر سے واپس آنے کے بعد آپ ایک صاف سوتی کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اور اسے اپنی بند آنکھوں پر چند منٹ کے لیے رکھ کر جلن یا سوزش کو دور کر سکتے ہیں۔
آلودگی کی سطح زیادہ ہونے پر کھڑکیاں بند رکھیں، اور اگر ممکن ہو تو ایئر پیوریفائر کا استعمال کریں۔
قدرتی آنسو کی پیداوار کو سہارا دینے کے لیے دن بھر وافر مقدار میں پانی پائیں۔