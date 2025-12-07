ان تین ٹوٹکوں پر عمل کریں 24 گھنٹے بلڈ شوگر کنٹرول میں رہے گا، آیوروید کا دعویٰ
کیا آپ کوذیابیطس ہے؟ اگر ہاں تو ماہرین کے مطابق ان ٹوٹکوں پر عمل کرنے سے آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول میں رہے گا۔۔۔
Published : December 7, 2025 at 3:43 PM IST
آیوروید نہ صرف صحت کے مسائل کا حل فراہم کرتا ہے بلکہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے طریقے بھی تفصیل سے بتاتا ہے۔ آسانی سے دستیاب اجزاء سے لے کر نایاب تک، آیوروید ان کے فوائد کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ آیوروید کے مطابق، "خوراک، دوا اور طرز زندگی" ذیابیطس کے کنٹرول کے تین ستون ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس مضمون میں تفصیل سے جانتے ہیں کیسے۔۔۔
خوراک
ماہرین کا کہنا ہے کہ آیورویدک علاج میں ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے متوازن خوراک ضروری ہے۔ آیوروید ان کھانوں پر بہت زور دیتا ہے جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں۔ ایسی غذائیں بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے اور جسم کو مستقل توانائی فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
کیا کھائیں
1- ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی خوراک میں سارا اناج اور جوار جیسے جو، گندم، براؤن چاول، باجرہ اور جوار شامل کرنا فائدہ مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقل توانائی فراہم کرتے ہیں۔ جو، خاص طور پر، وزن کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور مستحکم خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔
2- اس کے علاوہ، آیورویدک علاج کے حصے کے طور پر، ماہرین تلخ اور تیکھی غذائیں جیسے کریلا، نیم، تلسی، آملہ، میتھی، کالی مرچ اور ادرک کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
3- ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض پھل مثلاً خوبانی اور پپیتا لبلبہ کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان میں خاص خصوصیات ہیں جو بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کا کہنا ہے کہ خوبانی میں اینتھوسیاننز اور ایلیجک ایسڈ جیسے مرکبات ہوتے ہیں، جو نشاستے کو چینی میں تبدیل کرنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے وہ ذیابیطس کے خلاف کام کرتے ہیں۔
طب کے دور میں جڑی بوٹیاں
ماہرین کا کہنا ہے کہ آیوروید ذیابیطس کے علاج کے لیے متعدد جڑی بوٹیاں اور علاج پیش کرتا ہے۔ میتھی، نیم، ہلدی، آملہ، گڑمار اور دار چینی جیسی جڑی بوٹیاں قوت مدافعت بڑھانے اور بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
طرز زندگی
1- آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلی کے ذریعے ذیابیطس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ GradyHealth کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ورزش، جیسے یوگا، چہل قدمی، جاگنگ اور تیراکی، انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ماہرین بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
2- سلیپ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی انسولین کے خلاف مزاحمت کو بڑھاتی ہے، جس سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ماہرین روزانہ کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے پر سکون نیند لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تناؤ اور اضطراب کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔
3- ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ پکا ہوا، گرم کھانا وقت پر کھانے سے میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ وہ چکنائی والی غذاؤں، تلی ہوے کھانوں، ٹھنڈے کھانے، دودھ، دودھ کی مصنوعات، مٹھائیاں، آلو، دالیں اور ریفائینڈ آٹے سے بنی اشیاء سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: