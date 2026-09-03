بچے کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے، والدین کو اپنے جسم میں وٹامن B12 کی سطح کو برقرار رکھنا چاہیے
تحقیق کے مطابق حمل ٹھہرنے سےقبل والدین دونوں میں وٹامن B12 کی مناسب سطح بچےمیں پیدائشی نقائص اوردل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرسکتی ہے۔
Published : September 3, 2026 at 4:07 PM IST
آج کل خراب غذائی عادات، غیر صحت مند طرزِ زندگی، موٹاپا، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ، سگریٹ نوشی، بہت زیادہ شراب نوشی، آلودگی، تنگ کپڑے پہننا، جنسی زندگی سے متعلق بے قاعدگیاں اور کئی طرح کے صحت کے مسائل جوڑوں کے لیے حمل ٹھہرنے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور بچے میں پیدائشی نقائص کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔
بھارت میں بچوں میں پیدائشی غیر معمولیات ایک سنگین صحت کا مسئلہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں بچے دل کے نقائص، کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو، اور اعصابی نظام کی خرابیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ غذائی قلت، حمل کے دوران فولک ایسڈ کی کمی اور بروقت اسکریننگ نہ کروانا اس کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔
وٹامن B12 کی مناسب مقدار والدین دونوں کے لیے ضروری
حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے والدین دونوں کے جسم میں وٹامن B12 کی مناسب یا زیادہ مقدار برقرار رکھنے سے بچے میں پیدائشی نقائص کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے۔
Annals of Internal Medicine میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ وٹامن B12 کی مناسب سطح بچوں میں پیدائشی دل کی بیماریوں کے خطرے کو خاص طور پر کم کرتی ہے، جو پیدائشی نقائص کی ایک بڑی وجہ ہیں۔
یہ بات خاص طور پر مردوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ عام طور پر حمل کے دوران صرف خواتین کی غذائیت، مثلاً فولک ایسڈ اور دیگر وٹامنز، پر توجہ دی جاتی ہے۔ تاہم اس تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہونے والے والد کی صحت اور اس کے جسم میں وٹامن B12 کی سطح بھی بچے کو پیدائشی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
تحقیق کے بارے میں تفصیل
فودان یونیورسٹی کے چلڈرنز اسپتال کے محققین اور ان کے ساتھیوں نے ’شنگھائی پری کنسیپشن کوہورٹ‘ کے اعداد و شمار کا استعمال کیا۔ تحقیق میں 3,032 ایسے جوڑوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے حمل ٹھہرنے سے تقریباً چار ماہ قبل خون کے نمونے دیے تھے، جبکہ 17,765 خواتین کے حمل کے چار ماہ یا اس سے پہلے کیے گئے ٹیسٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔
محققین نے وٹامن B12 اور فولیٹ کی سطح کی پیمائش کی اور ان کا تعلق زندہ پیدائشوں، مردہ پیدائشوں اور جنین میں غیر معمولیات کی وجہ سے ختم ہونے والے حمل میں پائے جانے والے پیدائشی نقائص سے جانچا۔
محققین نے پایا کہ حمل سے پہلے ماں اور باپ دونوں میں وٹامن B12 کی زیادہ سطح ہونے کی صورت میں پیدائشی نقائص کی متوقع شرح کم تھی۔ اسی طرح جن خواتین میں حمل کے ابتدائی مرحلے میں RBC فولیٹ کی سطح مناسب تھی، ان میں بھی پیدائشی نقائص کی متوقع شرح کم پائی گئی۔
محققین کے مطابق یہ نتائج حمل ٹھہرنے کے آس پاس کے عرصے اور حمل کے ابتدائی مرحلے میں ماں اور باپ دونوں کی غذائیت کی ممکنہ اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
وٹامن B12 جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟
وٹامن B12 انسانی جسم کے لیے ضروری مائیکرونیوٹرینٹس میں سے ایک ہے۔ اسے کوبالامن (Cobalamin) بھی کہا جاتا ہے اور یہ وٹامن B گروپ کا حصہ ہے۔ دوسرے کئی وٹامنز کے برعکس جسم خود وٹامن B12 نہیں بنا سکتا، اس لیے اسے مخصوص غذاؤں یا سپلیمنٹس کے ذریعے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
وٹامن B12 جسم میں سرخ خون کے خلیات بنانے، اعصاب کو نقصان سے محفوظ رکھنے اور جینیاتی مواد کے بعض حصوں کو مستحکم رکھنے سمیت کئی اہم کاموں میں مدد دیتا ہے۔ انسانی جسم ہر منٹ لاکھوں سرخ خون کے خلیات بنا سکتا ہے، لیکن اس عمل کے لیے جسم میں وٹامن B12 کی مناسب مقدار ضروری ہے۔
اس کے برعکس، وٹامن B12 کی کمی سے مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں نظر کمزور ہونا، منہ میں چھالے، چڑچڑاپن، اعصابی نقصان اور ڈپریشن شامل ہیں۔
اس لیے روزمرہ غذا میں وٹامن B12 کی مناسب مقدار کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ وٹامن B12 کی کمی کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
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