ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں جگر کے فبروسس کا خطرہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ جانیں نیا مطالعہ کیا ظاہر کرتا ہے
ٹائپ 2 ذیابیطس نہ صرف خون میں شکر کی سطح کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ جگر کو بھی اندر سے بتدریج نقصان پہنچا سکتا ہے۔
Published : April 9, 2026 at 4:27 PM IST
جب کسی فرد میں ٹائپ 2 ذیابیطس کی تشخیص ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عام طور پر تین اہم پیرامیٹرز بلڈ شوگر کی سطح، گردے کے افعال، اور آنکھوں کی صحت کی باقاعدہ نگرانی تجویز کرتے ہیں تاکہ ان کے ابتدائی مراحل میں ریٹینوپیتھی جیسی پیچیدگیوں کا پتہ چل سکے۔ درحقیقت ریٹینوپیتھی ایک ایسی حالت ہے جس میں بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ آنکھوں کے اندر موجود خون کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذیابیطس کی ان تین معروف پیچیدگیوں کے علاوہ، اس ماہ دی لینسیٹ ریجنل ہیلتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں "چوتھی پیچیدگی" کی نشاندہی کی گئی ہے۔
ڈی فائب لیور اسٹڈی: جو پورے ہندوستان میں ذیابیطس کے کلینک میں کیا گیا اور جس میں 9,000 سے زیادہ مریض شامل ہیں۔ اب یہ دلیل دیتے ہیں کہ جگر کے فبروسس (یعنی جگر کے داغ) کی اسکریننگ کو بھی قومی صحت پروگرام میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر توجہ نہ دی جائے تو یہ حالت جگر کی شدید بیماری میں بڑھ سکتی ہے۔
محققین نے پایا کہ اس تحقیق میں حصہ لینے والے ٹائپ 2 ذیابیطس والے ہر چار میں سے ایک بالغ کے جگر پر نمایاں داغ تھے، اور ممکنہ طور پر 20 میں سے ایک پہلے سے ہی سروسس میں مبتلا تھا۔ ایسی حالت جس میں جگر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان مریضوں میں سے تقریباً کوئی بھی اس مسئلے سے واقف نہیں تھا۔
جگر فبروسس کیا ہے؟
جگر جسم کا سب سے بڑا اندرونی عضو ہے۔ جب اسے ضرورت سے زیادہ چکنائی، ہائی بلڈ شوگر، یا الکحل سے بار بار نقصان پہنچتا ہے، تو یہ داغ کے ٹشو بنا کر خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ داغ ٹشو جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسی حالت ہوتی ہے جسے فائبروسس کہا جاتا ہے۔
اس کے ابتدائی مراحل میں جگر فبروسس کوئی قابل ذکر علامات پیش نہیں کرتا ہے۔ تاہم، جیسے جیسے داغ بڑھتے ہیں، جگر آہستہ آہستہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب نقصان شدید ہو جاتا ہے، تو اس حالت کو سروسس کہا جاتا ہے- ایک ایسا مرحلہ جس میں جگر اب خود کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس سے جگر کی خرابی، اندرونی خون بہنا، اور جگر کا کینسر ہو سکتا ہے۔
ذیابیطس جگر کے فبروسس میں کیسے حصہ ڈالتا ہے؟
اس تحقیق کے مطابق ذیابیطس اس عمل کو تیز کرتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر انسولین کے خلاف مزاحمت کے ساتھ جگر میں چربی کے جمع ہونے کو فروغ دیتا ہے، دائمی سوزش کو متحرک کرتا ہے اور فائبروسس کی نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت کو اب باضابطہ طور پر 'میٹابولک ڈیسفکشن-ایسوسی ایٹڈ سٹیٹوٹک لیور ڈیزیز (MASLD) کہا جاتا ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ اسے فیٹی لیور کی بیماری کے نام سے جانتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فیٹی لیور وبائی حد تک پہنچ چکا ہے۔ ذیابیطس فیٹی جگر کی ایک اہم وجہ ہے۔
تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد میں نہ صرف فیٹی لیور کی بیماری ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بلکہ وہ جگر کے شدید داغ اور سروسس کے تیزی سے بڑھنے کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ نتیجتاً، جگر کی بیماری ذیابیطس کے ساتھ رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک انتہائی سنگین اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے خطرے کے طور پر ابھرتی ہے۔ عالمی سطح پر، 500 ملین سے زیادہ بالغ افراد ٹائپ 2 ذیابیطس سے متاثر ہیں، اور یہ تعداد 2045 تک 780 ملین سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، جس میں سب سے نمایاں اضافہ کم آمدنی والے ممالک میں متوقع ہے۔
بھارت اس بحران کا مرکز ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے ایک مطالعہ کے مطابق، ملک میں 101 ملین لوگ پہلے ہی ذیابیطس میں مبتلا ہیں، اور مزید 136 ملین پری ذیابیطس حالت میں ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس صدی کے وسط تک یہ کل تعداد 150 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔
ذیابیطس کا بروقت علاج کرنا کیوں ضروری ہے؟
اگر وقت کے ساتھ ذیابیطس کا مناسب طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر سمیت کئی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر جگر میں انسولین کے خلاف مزاحمت اور ضرورت سے زیادہ چربی جمع کرنے کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سوزش ہوتی ہے۔ یہ سوزش فبروسس، پھر سروسس، اور بعض صورتوں میں جگر کے کینسر تک بڑھ سکتی ہے۔ مطالعہ میں معاون پاراگ رانا کے مطابق، جگر کی بیماری ایک ساتھ ساتھ اور اکثر خاموشی کے خطرے کے طور پر ابھر رہی ہے، جس میں بہت سے مریض اپنے نقصان کی حد سے لاعلم رہتے ہیں۔
خطرے کے اہم عوامل کیا ہیں؟
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے دو تہائی مریضوں میں فیٹی لیور پیدا ہو سکتا ہے، اکثر کوئی واضح علامات ظاہر کیے بغیر۔ اس خطرے کو بڑھانے والے کئی عوامل میں شامل ہیں:
۔موٹاپا اور زیادہ وزن
۔ہائی کولیسٹرول
۔ذیابیطس
۔گردے کے مسائل
پتہ لگانا ایک چیلنج کیوں ہے؟
جگر کی بیماری اکثر خاموشی سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ابتدائی مراحل میں، علامات اکثر غائب رہتی ہیں، اور خون کے معمول ٹیسٹ عام طور پر فائبروسس کا پتہ لگانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں FibroScan انمول ثابت ہوتا ہے (یہ ایک بے درد، الٹراساؤنڈ پر مبنی ٹول ہے جو جگر کی سختی کی پیمائش کرتا ہے اور نقصان کا جلد پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے)۔ یہ مطالعہ سختی سے تجویز کرتا ہے کہ جگر کی اسکریننگ کو ذیابیطس کی دیکھ بھال کے معمول کے جزو کے طور پر مربوط کیا جائے۔
جگر کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جلد کارروائی کرنے سے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر:
غذائیت سے بھرپور کھانا، فائبر، سبزیوں اور پروٹین کی مقدار میں اضافہ کریں۔
متحرک رہیں: باقاعدگی سے ورزش انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔
وزن کم کریں: اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں۔ یہاں تک کہ وزن میں 5 سے 10 فیصد کی معمولی کمی بھی جگر کی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔
شراب سے پرہیز کریں: الکحل جگر کو تیزی سے نقصان پہنچاتی ہے۔
ذیابیطس کا انتظام کریں: اپنی تجویز کردہ دوائیں لیں اور ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
باقاعدہ اسکریننگ کروائیں: معمول کے چیک اپ مسائل کی بروقت شناخت کو یقینی بناتے ہیں، اس طرح مؤثر علاج ممکن ہوتا ہے۔
