خواتین کے رحم میں ایک ایسی جینیاتی تبدیلی کی دریافت جو بانجھ پن اور اسقاط حمل کے علاج میں مدد کر سکتی ہے
اس دریافت کے مطابق یہ تبدیلی جنین کو کامیابی کے ساتھ رحم کی پرت میں پیوند کرنے کی اجازت دیتی ہے،جس سے حمل ٹھہرتا ہے۔
Published : December 3, 2025 at 10:44 AM IST
ہندوستانی سائنسدانوں نے حمل کے عمل میں ایک انقلابی انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بنیادی "جینیاتی سوئچ" دریافت کیا ہے جو جنین کو بچہ دانی کے پرت میں کامیابی سے امپلانٹ کرنے کی اجازت دے کر حمل شروع کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، تحقیق کے ذریعے، ہندوستانی سائنسدانوں نے پایا ہے کہ بچہ دانی کی دیوار میں ایک جینیاتی "سوئچ" ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جنین بچہ دانی کی دیوار سے جڑے گا یا نہیں، اس طرح حمل شروع ہوتا ہے۔ اب تک سائنسدان نہیں جانتے تھے کہ یہ پیچیدہ کام جسم کے اندر کیسے ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک بڑا معمہ بنا رہا۔ لیکن انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر)، ممبئی میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ ان ری پروڈکٹیو اینڈ چائلڈ ہیلتھ، بنارس ہندو یونیورسٹی اور بنگلور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کے ماہرین کی اس تحقیق نے ایک اہم پیش رفت کی ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دریافت بانجھ پن اور بار بار ہونے والے اسقاط حمل کے علاج کے لیے نئی راہیں کھولے گی اور IVF علاج کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کرے گی۔ بین الاقوامی سائنسی جریدے "Cell Death Discovery" میں شائع ہونے والی اس دریافت کو ہندوستانی سائنس کے شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
جینیاتی 'سوئچ' کیا ہے؟
ایک جینیاتی 'سوئچ' ایک حیاتیاتی طریقہ کار ہے جو جین کو آن یا آف کرنے کے لیے ریگولیٹری عناصر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ جین کے اظہار کو کنٹرول کرتا ہے، مختلف ٹشوز میں جین کو فعال یا غیر فعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سوئچز پروٹین یا دیگر مالیکیولز سے منسلک ہو کر اور ٹرانسکرپشن کے عمل کو کنٹرول کرتے ہوئے کام کرتے ہیں جو ڈی این اے کو میسنجر آر این اے (mRNA) میں کاپی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک 'سوئچ' برانن کی نشوونما یا حمل جیسے عمل کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو مخصوص جینز HOXA10 اور DHATKH2 صحیح وقت پر رحم کی دیوار میں ایک چھوٹے سے گیٹ کو کھولتے یا بند کرتے ہیں۔
جینیاتی 'سوئچ' کیسے کام کرتا ہے؟
حمل ہونے کے لیے، جنین (سیمینل ویسیکل) کو ماں کی بچہ دانی کی دیوار سے جوڑنا چاہیے۔ رحم کی اندرونی دیوار عام طور پر قلعے کی دیواروں کی طرح مضبوط اور بند ہوتی ہے۔ تاہم، جیسے ہی ایمبریو آتا ہے، KJDA10 جین کو عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور DHATKH2 کو فعال کر دیا جاتا ہے۔ جب DHATKH2 کو چالو کیا جاتا ہے تو، بچہ دانی کے خلیے نرم اور لچکدار ہو جاتے ہیں، جس سے وہ تھوڑا سا حرکت کر سکتے ہیں اور جنین کو داخل ہونے دیتے ہیں۔
توازن ضروری ہے۔
اس عمل میں توازن بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ دانی کی دیوار کافی کھلی نہیں ہے تو، جنین بچہ دانی کی دیوار سے نہیں جوڑ سکتا، اور اگر دیوار بہت کھلی ہے، تو حمل زندہ نہیں رہ سکتا۔ حمل کی کامیابی کا انحصار جینز Kzd10 اور Dthkd2 کے توازن پر ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت IVF علاج کی کامیابی کی شرح کو بڑھا سکتی ہے اور حمل کے بار بار ناکامی کی وجوہات کو حل کرنے کے نئے طریقے فراہم کر سکتی ہے۔
مزید پڑھیں: خواتین کو اندام نہانی میں انفیکشن کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ جانیں
خواتین کی صحت کے لیے نئی امید
ICMR-NIRRCH کی ڈائریکٹر ڈاکٹر گیتا سچدیو نے کہا کہ یہ دریافت ابتدائی حمل کی ناکامی، بار بار اسقاط حمل، اور بانجھ پن جیسے مسائل کے نئے حل فراہم کر سکتی ہے۔ مزید برآں، اس نے کہا کہ اس جینیاتی 'سوئچ' کو حمل کو زیادہ کامیاب بنانے اور مستقبل میں IVF علاج کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہکو اپنانے سے پہلے آپ کو اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)