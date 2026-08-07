ہارٹ اٹیک کی ان مخصوص ابتدائی علامات کو نظر انداز نہ کریں
دل کا دورہ پڑنے سے مہینوں، دنوں یا گھنٹے پہلے جسم میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جانیں کہ وہ کیا ہیں۔
Published : August 7, 2026 at 3:16 PM IST
حیدرآباد: آج کل ہر عمر اور جنس کے لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ تاہم دل کا دورہ اچانک نہیں آتا؛ کچھ علامات گھنٹے، دن، یا یہاں تک کہ ہفتوں پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ان علامات کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں محض تناؤ، تھکاوٹ، یا بدہضمی کے طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علامات کو بروقت پہچاننا زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ آئیے اب دل کا دورہ پڑنے سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کو دیکھتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں...
خون کا بہاؤ کم: ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے پہلے دل میں خون کا بہاؤ کم ہوجاتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کورونری شریانوں میں جمع کولیسٹرول کی تختیاں غیر مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تختیاں پھٹ جائیں تو جسم ان کے ارد گرد خون کے لوتھڑے بن جاتا ہے۔ یہ شریان کو مزید تنگ کرتے ہیں، جس سے دل کے پٹھوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
بار بار سینے میں درد: کلیولینڈ کلینک کے مطابق، دل کا دورہ پڑنے سے پہلے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دباؤ، جکڑن، یا سینے کے بیچ میں ہلکی جلن کے احساس کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ تکلیف چند منٹوں تک رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ ہو جاتی ہے۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں.
غیر واضح تھکاوٹ: ماہرین کا کہنا ہے کہ تھکاوٹ محسوس کرنا ہارٹ اٹیک سے پہلے کی ایک عام علامت ہے۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کافی آرام کرنے کے بعد بھی یہ تھکن برقرار رہ سکتی ہے۔ سادہ سرگرمیاں، جیسے گھومنا پھرنا، سیڑھیاں چڑھنا، یا بیگ اٹھانا ،
معمول سے زیادہ مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خواتین میں یہ علامت زیادہ پائی جاتی ہے۔
سانس کی قلت: ماہرین بتاتے ہیں کہ دل میں خون کا بہاؤ کم ہونا پورے جسم میں آکسیجن کی سپلائی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ روزانہ کی معمول کی سرگرمیوں کے دوران بھی سانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ افراد کو تھوڑے فاصلے پر چلنے یا چند قدموں پر چڑھنے کے بعد سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
جسم کے دوسرے حصوں میں درد:
دل کا دورہ پڑنے سے پہلے آپ کو سینے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ میو کلینک کے مطابق کندھوں، بازوؤں، کمر، گردن، جبڑے، دانت یا پیٹ کے اوپری حصے میں درد یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ان علامات کو پٹھوں میں درد، گردن میں درد، یا گیس سے متعلق مسائل کے لیے غلطی کرتے ہیں۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پسینہ آنا، متلی، چکر آنا، یا بے ہوشی جیسی علامات بھی ابتدائی انتباہی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات پانی کی کمی، بدہضمی، یا سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ فوری طبی امداد حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ایک عام احساس کہ کچھ غلط ہے: ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے جسم میں کچھ غلط ہے۔ وہ بے چینی یا پریشانی کے اس مبہم احساس کو نظر انداز کرنے کے خلاف تنبیہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر، وہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، یا ہائی کولیسٹرول والے افراد کو اضافی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
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ڈاکٹر سے کب مشورہ کریں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سینے میں جکڑن، پسینہ آنا، بازوؤں میں درد اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات پانچ منٹ سے زیادہ برقرار رہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے جان لیوا حالات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے عام فہم کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)