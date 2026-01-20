جسم میں پروٹین کی کمی کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، ماہرین سے جانیں کیسے؟
کسی ایک غذائیت کی کمی صحت کےمختلف مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔اس لیے اس خبرکےذریعے جانیں کہ کن مسائل کا مامنا کرنا پڑتا ہے
Published : January 20, 2026 at 5:49 PM IST
صحت مند رہنے کے لیے جسم کو ضروری غذائی اجزا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ غذائی اجزا صرف متوازن غذا کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی غذائیت کی کمی صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ پروٹین ایک ایسی ہی ضروری غذائیت ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پروٹین ہمارے جسم کی ساخت کا ایک لازمی جزو ہے۔
پٹھوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے پروٹین ضروری ہے۔ یہ ہارمونز اور انزائمز کی پیداوار اور مضبوط مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ماہرین ہمیشہ پروٹین سے بھرپور غذائیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تاہم، پروٹین کی کمی صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر ساکیت گوئل نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں جسم میں بعض مسائل کی وضاحت کی گئی جو کہ پروٹین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئیے ان مسائل کو دریافت کریں اور پروٹین اتنا اہم کیوں ہے...
جسم کو کتنے پروٹین کی ضرورت ہے؟
انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق اوسط ہندوستانی خوراک میں 30 سے 50 فیصد پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو تقریباً ایک گرام پروٹین فی کلوگرام جسمانی وزن کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وزن 70 کلو گرام ہے تو اسے روزانہ تقریباً 70 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رقم کھلاڑیوں، باڈی بلڈرز، یا وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پروٹین کی کمی کمزوری، پٹھوں کی بربادی اور کمزور مدافعتی نظام کا باعث بن سکتی ہے۔
کس کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے؟
جو لوگ جم جا کر ورزش کرتے ہیں انہیں پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، ڈاکٹر ساکیت گوئل بتاتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو روزانہ 1.2 سے 1.5 گرام پروٹین فی پاؤنڈ جسمانی وزن کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں 90-100 گرام پروٹین کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔
پروٹین کی کمی کی وجہ سے مسائل
جسم میں پروٹین کی کمی سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکوپینیا کا باعث بن سکتا ہے، ایک ایسی حالت جس میں عمر کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہونے کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے، اور جسم کی مجموعی طاقت میں کمی ۔ اس سے چوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
پروٹین کی کمی سے نہ صرف پٹھے بلکہ ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ معمولی چوٹیں بھی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔
پروٹین کی کمی اکثر بیماریوں اور انفیکشن کا باعث بنتی ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کمزور مدافعتی نظام چوٹوں اور سرجری سے صحت یابی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ یہ تمام مسائل پروٹین کی کمی سے جڑے ہوئے ہیں۔
پروٹین کی کمی بھی سوجن اور جسم میں مسلسل درد کا باعث بن سکتی ہے۔ جسم عام طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ان علامات کو نظر انداز نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
اور بھی بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔
پروٹین کی کمی سے جلد اور بالوں کی ساخت بدل جاتی ہے۔ جلد ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ بال کمزور، ٹوٹنے والے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا گرنا بڑھتا ہے۔ جلد اپنی چمک کھو دیتی ہے۔
جسم میں تمام ہارمونز کو منظم کرنے کے لیے پروٹین ضروری ہے۔ پروٹین کی کمی انسولین کی تاثیر کو کم کرتی ہے یا انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ذیابیطس کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ پروٹین کی کمی کا نتیجہ بھی ہے۔
تھائیرائیڈ گلینڈ کم ہارمونز پیدا کرتا ہے، جو تھائیرائیڈ کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جنسی ہارمونز کم مؤثر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے رغبت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
پروٹین کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے؟
اپنی پروٹین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ اپنی خوراک میں پھلیاں شامل کر سکتے ہیں۔ دال، چنے، گردے کی پھلیاں، اور گوبھی پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں۔
دودھ کی مصنوعات دودھ، دہی اور پنیر میں بھی پروٹین ہوتا ہے۔
بادام، کاجو، کدو کے بیج اور چیا کے بیج بھی پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں۔
انڈے پروٹین کا بہترین ذریعہ ہیں، خاص طور پر انڈے کی سفیدی، جس میں خالص پروٹین ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن، مچھلی، جھینگا اور بکرے کے گوشت میں بھی پروٹین موجود ہوتی ہے۔
اگر آپ کا وزن 60 کلو ہے تو آپ کو 60 گرام پروٹین کی ضرورت ہے۔ ماہرین تینوں کھانوں (ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے) میں پروٹین شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)