99% لوگ ان چار وجوہات کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں! جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
بعض اوقات لوگوں کی لاپرواہی فالج اور ہارٹ اٹیک جیسے سنگین مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ان چار خطرے والے عوامل کے بارے میں جانیں...
Published : November 8, 2025 at 11:22 AM IST
بھارت میں دل کے دورے موت کی سب سے بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ 2014 اور 2019 کے درمیان ملک میں دل کے دورے کی تعداد میں تقریباً 50 فیصد اضافہ ہوا۔ شہری کاری، بدلتے طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات، تناؤ، سگریٹ نوشی اور ذیابیطس جیسی بیماریاں اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف صحت تک محدود نہیں ہے بلکہ ملکی معیشت، خاندانی استحکام اور کام کی زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ دل کے دورے کی چار اہم وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آئیے ان پر غور کریں...
دل کے دورے کیوں آتے ہیں؟
دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کو خون فراہم کرنے والی شریانیں (کورونری شریانیں) بلاک ہوجاتی ہیں، اکثر شریانوں کی دیواروں پر خون کے جمنے یا تختی کی وجہ سے۔ یہ دل کے پٹھوں کو آکسیجن سے محروم کر دیتا ہے، جس سے خلیات کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک، فالج اور ہارٹ فیلیئر اکثر اچانک نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس، موٹاپا اور سگریٹ نوشی سب دل کے دورے کا سبب بن سکتے ہیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق زیادہ تر لوگوں کو پہلی بار اچانک دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ بہت سے معاملات میں، خطرے کے کچھ خاموش عوامل ہوتے ہیں۔ یہ خاموش خطرے والے عوامل اس وقت تک واضح علامات ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ دل کا دورہ نہ ہو۔ ان میں شامل ہیں...
ہائی بلڈ پریشر
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق، دائمی ہائی بلڈ پریشر شریانوں کی دیواروں کو نقصان پہنچاتا ہے، خون کے بہاؤ کو روکتا ہے اور دل کا دورہ پڑنے یا فالج کا باعث بنتا ہے۔
کولیسٹرول
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق، خون میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی بلند سطح شریانوں میں چکنائی جمع کرنے کا سبب بنتی ہے، جسے پلاک کہتے ہیں۔ اس عمل کو ایتھروسکلروسس کہا جاتا ہے۔ یہ تختی شریانوں کو تنگ اور سخت کرتی ہے، خون کے بہاؤ کو محدود کرتی ہے اور دل کا دورہ پڑنے یا فالج جیسے سنگین صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
ذیابیطس یا ہائی بلڈ شوگر
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ذیابیطس اینڈ ڈائجسٹو اینڈ کڈنی ڈیزیز (این آئی ڈی ڈی کے) کے مطابق ہائی بلڈ شوگر خون کے خلیات کو کمزور کرتی ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔
تمباکو نوشی
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق، تمباکو دل اور شریانوں دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تمباکو کا استعمال خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، اور دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو شریانوں میں چکنائی (تختی) کی تعمیر کو تیز کرتا ہے، جس سے دل میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور یہ دل کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔
یہ تمام عوامل مل کر کام کرتے ہیں، لیکن علامات صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب خطرہ پہلے سے زیادہ ہو۔ اس لیے باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔
دل کے دورے کے خطرے کو کیسے کم کیا جائے؟
اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خطرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش اور طبی معائنہ آپ کے دل کے دورے کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنی خوراک میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خوراک میں پھل، ہری سبزیاں، سارا اناج اور صحت بخش چکنائی شامل کریں۔ مزید برآں، روزانہ کم از کم 30 منٹ کی اعتدال پسند ورزش کریں، جیسے چہل قدمی یا یوگا۔
جتنا ممکن ہو سگریٹ نوشی ترک کریں۔
تمباکو کو فوری طور پر چھوڑنے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ بہت سے فالج اور ہارٹ اٹیک لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ بروقت چیک اپ ڈاکٹروں کو جلد علاج تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد یا دل کی بیماری کی خاندانی تاریخ رکھنے والے افراد کو باقاعدگی سے صحت کا معائنہ کروانا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)