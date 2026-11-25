دل کی بیماری کی پانچ خاموش علامات جنہیں نظر انداز کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے
کیا تھوڑی سی جسمانی ورزش کرنے پر بھی آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے....؟ یہ پورا مضمون پڑھیں۔
Published : November 25, 2026 at 10:15 AM IST
جب لوگ دل سے متعلق مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اکثر ان کا تعلق اچانک اور شدید سینے کے درد سے جوڑتے ہیں۔ تاہم دل کی بیماریاں ہمیشہ اتنے اچانک اور شدید درد کے ساتھ شروع نہیں ہوتیں۔ دل کی کچھ ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں جن کی علامات کا بظاہر دل سے کوئی براہِ راست تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اکثر ان علامات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور انہیں محض تھکاوٹ، بدہضمی یا گیس سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ گاندھی دھام کے سٹرلنگ ہاسپٹلز میں کنسلٹنٹ فزیشن اور انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آکاش پٹیل، ان انتباہی علامات کو پہچاننے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر معمر افراد، خواتین، ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں، تمباکو نوشی یا تمباکو چبانے والے افراد، اور ان تمام لوگوں کے لیے اہم ہے جن میں دل کی بیماری کے دیگر خطرات موجود ہیں۔
ان ابتدائی انتباہی علامات کو نظر انداز نہ کریں:
بغیر کسی ظاہری وجہ کے تھکاوٹ یا جسمانی صلاحیت میں کمی
اگر کوئی شخص جو پہلے آسانی سے چل پھر سکتا تھا، سیڑھیاں چڑھ سکتا تھا یا روزمرہ کے کام انجام دے سکتا تھا، اب جلد تھکنے لگے یا اسے سانس لینے میں دشواری ہو، تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دل اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے۔ اگرچہ تھکاوٹ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جسمانی صلاحیت میں مسلسل کمی خاص طور پر جسمانی مشقت کے دوران اسے محض بڑھاپے، ذہنی دباؤ یا جسمانی فٹنس کی کمی کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ایسی علامات ظاہر ہونے پر طبی معائنہ کروانا ضروری ہے۔
روزمرہ کے کاموں کے دوران سانس پھولنا
اگرچہ اکثر اسے پھیپھڑوں کے مسائل سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ دل سے متعلق مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چلتے پھرتے، سیڑھیاں چڑھتے یا گھر کے معمول کے کام کرتے ہوئے آپ کی سانس پھولنے لگے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل خون کو مؤثر طریقے سے پمپ کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، یا یہ دل کی کسی اور سنگین بیماری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کا مسئلہ مزید بگڑتا جائے یہاں تک کہ معمولی جسمانی مشقت سے بھی سانس پھولنے لگے، یا اس کے ساتھ ٹانگوں پر سوجن ہو یا سیدھا لیٹنے میں دشواری پیش آئے، تو آپ کو فوری طور پر کسی ماہرِ امراضِ قلب سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنا معائنہ کروانا چاہیے۔
بدہضمی، متلی، یا پیٹ کے اوپری حصے میں بے چینی
اگرچہ بدہضمی کا ہر واقعہ دل کی بیماری سے منسلک نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات دل کے مسائل کو تیزابیت یا معدے اور آنتوں کے دیگر مسائل سمجھ لیا جاتا ہے۔ متلی، پسینہ آنا، یا پیٹ کے اوپری حصے میں بے چینی یا بوجھل پن کا احساس (خاص طور پر جسمانی مشقت کے دوران) جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات خواتین، معمر افراد اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ ان گروہوں میں دل کی بیماری کی علامات عام اور معروف علامات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔
چکر آنا بے ہوش ہو جانا، یا دل کی دھڑکن کا غیر معمولی ہونا
بغیر کسی ظاہری وجہ کے چکر آنا، سر گھومنا یا بے ہوش ہو جانا، یا اچانک دل کی دھڑکن کا بہت تیز یا بے ترتیب ہو جانا، دل کی دھڑکن کے نظام میں خرابی یا کسی اور پوشیدہ قلبی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت بار بار پیش آئے تو اسے محض کمزوری یا پانی کی کمی (ڈی ہائیڈریشن) سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؛ بلکہ آپ کو طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ صورتحال کے مطابق، اس میں ای سی جی بلڈ پریشر کی جانچ، یا ضرورت پڑنے پر دل کی دھڑکن کی طویل مدتی نگرانی شامل ہو سکتی ہے۔
جبڑے، گردن، کندھوں، بازوؤں یا کمر میں درد یا بے چینی
دل سے متعلق مسائل ہمیشہ صرف سینے تک محدود نہیں رہتے۔ بعض اوقات علامات جبڑے، گردن، کندھوں، بازوؤں، کمر یا پیٹ کے اوپری حصے میں درد یا بے چینی کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ شدید درد کے بجائے، آپ کو دباؤ، بھاری پن، کھنچاؤ یا مجموعی طور پر بے چینی کا احساس ہو سکتا ہے۔ ایسی علامات جو جسمانی مشقت کے ساتھ بڑھ جائیں اور آرام کرنے سے بہتر ہو جائیں، خاص طور پر تشویشناک ہیں اور ان کے لیے فوری طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
مزید پڑھیں: معدے کے کینسر کی ابتدائی علامات: پیٹ کے کن مستقل مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟
دل سے متعلق ممکنہ مسائل کو سنجیدگی سے لینے کے لیے، ضروری ہے کہ آپ سینے میں شدید درد شروع ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اچانک سانس پھولنا (یا بغیر کسی ظاہری وجہ کے سانس لینے میں دشواری)، جسمانی مشقت کی صلاحیت میں کمی، غیر معمولی پسینہ آنا، ہاضمے کے مسائل، بے ہوشی، یا جبڑے اور بازوؤں جیسے حصوں میں بے چینی یہ سب انتباہی علامات ہو سکتی ہیں۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، موٹاپا یا گردے کی بیماری میں مبتلا افراد؛ تمباکو نوشی یا چبانے والے تمباکو کا استعمال کرنے والےیا وہ لوگ جن کے خاندان میں کم عمری میں دل کی بیماری کی تاریخ موجود ہو، ان میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بروقت طبی معائنے سے دل کے امراض کی تشخیص اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب وہ ابھی سنگین نہ ہوئے ہوں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعوں اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا بہتر ہے۔)