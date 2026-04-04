اگر یہ پانچ غیر معمولی علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہوں تو فوراً ہوشیار ہوجائیں! ذیابیطس کا ہو سکتا ہے عندیہ
ذیابیطس کی علامات ہمیشہ واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ کبھی کبھی وہ اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی ہیں کہ بروقت پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 1:39 PM IST
ذیابیطس کو اکثر "خاموش" بیماری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور اس کی علامات اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے لاعلم رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذیابیطس صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انہیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو۔ اگرچہ یہ معروف، عام علامات ہیں، کچھ غیر معمولی یا غیر متوقع علامات بھی ہیں- ان مخصوص اشارے سے ہٹ کر- جو خون میں شکر کی بلند سطح یا انسولین کے خلاف مزاحمت کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ ان ابتدائی انتباہی علامات کو پہچاننے سے آپ کو صحت کی مختلف پیچیدگیوں کے پیدا ہونے سے پہلے فعال اقدامات کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
یہاں 5 غیر معمولی علامات ہیں جو ذیابیطس کی علامات ہوسکتی ہیں، جیسے کہ...
مسلسل خارش، خاص طور پر اعضائے تناسل کے ارد گرد
مسلسل خارش خاص طور پر اعضائے تناسل جیسے حساس علاقوں میں ذیابیطس کی حیران کن علامت ہو سکتی ہے۔ بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ خمیر کے انفیکشن یا فنگل کی افزائش کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ شوگر جرثوموں کے پنپنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتی ہے۔
ایسی صورتوں میں، ہوشیار رہیں اگر آپ کو بار بار ہونے والے انفیکشن کی علامات نظر آئیں (جو معیاری علاج کے لیے مؤثر طریقے سے جواب نہیں دیتے ہیں) یا مسلسل لالی، جلن کے احساسات، یا عام تکلیف کا تجربہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر، بلند گلوکوز کی سطح مدافعتی نظام سے سمجھوتہ کرتی ہے اور فنگل کی افزائش کو فروغ دیتی ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ طویل عرصے تک جلن اور انفیکشن کے بار بار ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔
جلد کی غیر واضح تبدیلیاں
ذیابیطس جلد میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ان غیر معمولی تبدیلیوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، جن میں گردن، بغلوں، یا کہنیوں پر سیاہ دھبے شامل ہیں (ایک ایسی حالت جسے Acanthosis nigricans کہا جاتا ہے)؛ جلد جو خشک، کھردری، یا انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہے؛ اور چھوٹے دھبے یا دانے جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جلد سے متعلق یہ مسائل ہائی بلڈ شوگر لیول کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو خون کی گردش کو خراب کر سکتے ہیں اور خون کی چھوٹی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس طرح جلد کی صحت اور جسم کی صحت یابی کی صلاحیت پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔
وزن میں اچانک یا غیر واضح تبدیلیاں
وزن میں اچانک اضافہ یا کمی ذیابیطس کی انتباہی علامت ہوسکتی ہے۔ درحقیقت جب جسم گلوکوز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو یہ توانائی کے لیے چربی اور پٹھوں کے بافتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، جس سے وزن کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسولین کی مزاحمت جسم میں اضافی چربی (خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد) جمع کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وزن بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی خوراک یا جسمانی سرگرمی کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وزن میں اچانک اتار چڑھاو خون میں شکر کے ضابطے سے متعلق بنیادی مسائل کا اشارہ دے سکتا ہے۔
بصارت میں تبدیلیاں
نظر میں دھندلا پن، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، یا "فلوٹرز" کو دیکھنا یہ تمام علامات ذیابیطس سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ شوگر لیول آپ کی آنکھوں کے لینز کے اندر سیال کی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے، جو آپ کی واضح طور پر دیکھنے کی صلاحیت کو عارضی طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی علامات محسوس ہوتی ہیں تو آنکھوں کے باقاعدگی سے معائنہ کروائیں اور اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو قریب سے مانیٹر کریں۔ اگر بے قابو چھوڑ دیا جائے تو طویل عرصے تک ہائی بلڈ شوگر ریٹینا کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور ذیابیطس ریٹینوپیتھی کا باعث بن سکتی ہے ۔ایک سنگین حالت جس کے نتیجے میں بینائی ضائع ہو سکتی ہے۔
ہاتھوں یا پیروں میں بے حسی یا جھنجھناہٹ
ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ، جلن، یا بے حسی کا سامنا کرنا (جسے ذیابیطس نیوروپتی کہا جاتا ہے) ایک اور انتباہی علامت ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہائی بلڈ شوگر وقت کے ساتھ ساتھ اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو انگلیوں، پیروں میں مسلسل چبھن محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو گرمی، سردی، یا درد کی حساسیت میں کمی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خون میں شکر کی سطح کی جانچ کریں۔ اس حالت کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیوروپتی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے جیسے کہ انفیکشن، زخم کے بھرنے میں تاخیر، یا نقل و حرکت میں کمی۔
ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے
اگر آپ ان علامات میں سے کسی کو بار بار محسوس کرتے ہیں، تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ وہ مندرجہ ذیل کی سفارش کر سکتے ہیں:
بلڈ شوگر ٹیسٹنگ (فاسٹنگ گلوکوز، A1C)
جامع میٹابولک پینل
طرز زندگی یا غذائی تبدیلیاں
دوا، اگر ضروری ہو
جب ابتدائی طور پر پتہ چلا تو، ذیابیطس کا انتظام کیا جا سکتا ہے - یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے. ذیابیطس کا فوری علاج دل کی بیماری، گردے کے نقصان، بینائی کی کمی، اور اعصابی نقصان جیسی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد کرسکتا ہے۔
روک تھام کی تجاویز
یہاں تک کہ اگر آپ کو ذیابیطس کی تشخیص نہیں ہوئی ہے، صحت مند عادات کو اپنانے سے آپ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جیسے:
ایک متوازن غذا کو برقرار رکھیں جس میں شامل شکر اور بہتر کاربوہائیڈریٹ کم ہوں۔
باقاعدگی سے ورزش کریں؛ زیادہ تر دنوں میں کم از کم 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی کا مقصد بنائیں۔
صحت مند وزن کو برقرار رکھیں اور اپنی کمر کے فریم پر توجہ دیں۔
شراب نوشی کو محدود کریں اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔
باقاعدگی سے چیک اپ اور اسکریننگ کروائیں۔
(ڈس کلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں؛ تاہم، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)