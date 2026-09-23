ذیابیطس کے 40 فیصد مریضوں کو گردے خراب ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، جانیں کیوں
ذیابیطس میں گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس کیفیت کو 'ذیابیطسی نیفروپیتھی' کہا جاتا ہے۔
Published : September 23, 2026 at 10:03 AM IST
ذیابیطس ایک سنگین صحت کا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مرض میں مبتلا افراد کا شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے تو بھی وقت گزرنے کے ساتھ یہ بتدریج اہم اعضاء (جیسے آنکھیں، دل، گردے وغیرہ) کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ذیابیطس ہر عضو خاص طور پر گردے کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر اس حالت کو "ذیابیطس نیفروپیتھی" کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اندرونی طور پر ہوتا ہے اور باہر سے نظر نہیں آتا، اس لیے ذیابیطس کے شکار افراد کو اپنے گردوں کا باقاعدگی سے معائنہ کروانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔
کیا ذیابیطس گردے کی بیماری کا سبب بنتی ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ذیابیطس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ گردے کی دائمی بیماری (CKD) کا باعث بن سکتی ہے۔ خون میں گلوکوز کی بلند سطح گردوں میں خون کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فضلہ کی مصنوعات کو فلٹر کرنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گردے کی دائمی بیماری میں اکثر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کے گردے کا کام خراب ہو رہا ہے۔ سادہ پیشاب اور خون کے ٹیسٹ ان مسائل کا جلد پتہ لگانے اور ان کا علاج کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
ان افراد میں گردے فیل ہونے، ایتھروسکلروٹک قلبی و عروقی بیماری، ہارٹ فیلیر اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
گردوں کی بیماری لاحق ہونے کا امکان
’جرنل آف لیبارٹری اینڈ پریسیژن میڈیسن‘ (Journal of Laboratory and Precision Medicine) میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، ذیابیطس کے شکار تقریباً 40 فیصد افراد کو گردوں کی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
گردوں پر سوڈیم کی سطح کے اثرات
ماہرین کا کہنا ہے کہ طرزِ زندگی میں تبدیلیاں لانا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ صحت کا باقاعدہ معائنہ کروانا۔ خاص طور پر نمک کے استعمال پر توجہ دی جانی چاہیے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اور اسے گردوں کی بیماری کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تحقیقی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ نمک کا روزانہ استعمال 5 گرام (تقریباً ایک چائے کا چمچ) سے کم ہونا چاہیے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق، بہت سے لوگ انجانے میں ’پروسیسڈ‘ (مصنوعی طریقے سے تیار کردہ) غذاؤں کے ذریعے نمک کی ضرورت سے زیادہ مقدار استعمال کر لیتے ہیں۔
یہ سوڈیم کی اعلی سطح پر مشتمل ہیں:
پروسس شدہ نمکین
ڈبہ بند سامان
روٹی، پنیر
فاسٹ فوڈ
سوڈیم کی مقدار کو کیسے کم کیا جائے۔
لیبل پڑھیں: پیکڈ فوڈ خریدتے وقت، ماہرین سوڈیم کی مقدار کو چیک کرنے اور سوڈیم کی کم ترین سطح والی مصنوعات کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
گھر پر پکائیں: تازہ اجزا کا استعمال کرکے گھر پر کھانا بنانا نمک کی مقدار کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
پراسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں: اپنی غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، دبلے پتلے گوشت اور سارا اناج شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
متبادل دریافت کریں: ذائقے کے لیے نمک کی بجائے جڑی بوٹیاں اور مصالحے استعمال کریں۔ اس طرح نمک کا استعمال کم کرنے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے گردوں پر دباؤ بھی کم ہوتا ہے اور بیماری کی شدت بھی کم ہوتی ہے۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)