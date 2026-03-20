وادی کشمیر میں 23 فیصد افراد 'سرکوپینیا' سے متاثر
ماہرین کے مطابق عمر بڑھنے، جسمانی طور غیر فعال رہنے اور ناقص غذائیت کی وجہ سے پٹھوں میں قدرتی طور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 20, 2026 at 3:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر میں 30 سے زائد کے عمر کے لوگوں میں سے 23 فیصد کو پٹھوں کے درد یعنی ' سرکوپینیا' (Sarcopenia) سے متاثر ہیں۔ سرکوپینیا عمر سے متعلق aik ایسی بیماری ہے جو عام طور پر 30 برس کی عمر میں شروع ہوتی ہے اور 60 برس کے بعد تیز ہو جاتی ہے. سارکو پینیا کا درد ایسا ہے جو پٹھوں کی ماس پیشیاں کمزور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اوراس کی وجہ سے پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔
جی ایم سی سرینگر کے اعدادو شمار کے مطابق شوگر کے عارضے میں مبتالا مریضوں میں 70 فیصد اور گرودوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا 30 فیصد افراد پٹھوں کی بیماری سے جوج رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بیماری اصل نشونما کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ پروٹین اور دیگر غذائیت کی ناکافی مقدار پٹھوں کے صحت کو متاثر کرتی ہے ۔ بالغوں اور عمر رسیدہ افراد میں بھوک کی کمی اور ذائقہ میں کمی اس کی بڑی علامات ہیں۔ ایسے میں طویل عرصے تک سرگرم نہ رہنے سے نہ صرف پٹھے کمزور ہوتے ہیں بلکہ اعصابی قوت میں بھی کمزوری آجاتی ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ بنیادی طور پر عمر بڑھنے، جسمانی غیر فعالیت اور ناقص غذائیت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اور اس کا مزاحمتی تربیب اور پروٹین کی مقدار میں اضافہ سے ہو جاتا ہے۔30 برس کی عمر کے بعد ہر دہائی میں 3سے 5 فیصد پٹھوں میں قدرتی طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ جسمانی غیر فعالیت یا طویل بستر پر آرام کرنا نقصان کو نمایاں طور پر تیز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پٹھوں کے خدوخال میں کمی ہوتی ہے۔یہ خاص طور پر جنسی ہارمون اور گروتھ ہارمون جو پٹھوں کی نشونما اور مرمت کے لیے اہم ہے سے ہوتی ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پٹھوں کی طاقت اور بڑے پیمانے پر کمزوری سے چلنے کی رفتار اور صلاحیت میں کمی روزمرہ کے کاموں میں دشواری (کرسی سے اٹھنا، اٹھانا ،سڑھیاں چڑھنا )،توازن کے مسائل ، گرنے اور فریکچر کا بڑھتا ہوا خطرہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کا نقصاں 30 برس کی عمر کے آس پاس شروع ہوتا ہے جو اکثر بعد کی زندگی میں پٹھوں کے بڑے پیمانے پر 40 فیصد نقصان کا باعث بنتا ہے ۔جسمانی وزن کی مشقیں سب سے مثبت علاج ہے۔مناسب پروٹین کی مقدار اور ممکنہ طور پر وٹامن ڈی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
