زرین خان انتقال کر گئیں، جیا بچن، شبانہ اعظمی، راکل پریت سنگھ سمیت شخصیات خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے
سوزین خان کی والدہ اور ہریتک روشن کی سابق ساس زرین خان انتقال کرگئیں۔بالی ووڈ ستاروں نےان کی رہائش گاہ پرانہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : November 7, 2025 at 3:25 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 3:54 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکار و ہدایت کار سنجے خان کی اہلیہ زرین خان، زید خان اور سوزین خان کی والدہ 81 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں، انہوں نے جمعہ کی صبح ممبئی میں اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ عمر سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ خان خاندان نے اپنے سوگ کے دوران رازداری کی درخواست کی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق زرین خان کی آخری رسومات جمعہ کو شام 4 بجے قریبی رشتے دار اور دوست احباب کی موجودگی میں انجام دی جائیں گی۔ پیر کو ممبئی میں جے ڈبلیو میریٹ میں ایک دعائیہ سیشن کا انعقاد کیا جائے گا۔
Just the other day I saw Zarine Khan sahiba’s video talking about the chrysanthemum garden in Srinagar when she visited. Today I’m shocked to hear about her demise. I join my father & other family members in sending our heartfelt condolences to Sanjay Khan Sb, Farah, Susanne,…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 7, 2025
ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی ان کے قریبی دوست اور خاندان کے افراد ان کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے جن میں معروف اداکارہ شبانہ اعظمی، جیا بچن، راکل سنگھ اور جیکی بھگنانی، ٹی وی اداکار علی گونی-جیسمین بھسین اور دیگر ستارے شامل ہیں۔
زرین خان کے پسماندگان میں ان کے شوہر، اداکار، ہدایت کار سنجے خان، اور ان کے بچے، بیٹا زید خان اور بیٹیاں سوزین خان، فرح خان علی، اور سیمون اروڑا ہیں۔ اس سال اپریل میں، زرین اور سنجے نے اپنی شادی کی 59ویں سالگرہ منائی۔
زرین کی سب سے بڑی بیٹی فرح خان علی کی شادی ڈی جے عقیل سے ہوئی ہے، ان کی دوسری بیٹی سیمون اروڑا کی شادی بزنس مین اجے اروڑا سے ہوئی ہے جب کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سوزین خان کی شادی ہریتک روشن سے ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے زید کی شادی ملائکہ پاریکھ سے ہوئی ہے۔
1966 میں سنجے خان سے شادی کرنے سے پہلے زرین کا ہندی سنیما میں مختصر لیکن یادگار دور تھا۔ وہ "تیرے گھر کے سامنے" اور "ایک پھول دو مالی" جیسی فلموں میں نظر آئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنجے اور زرین کی ملاقات ایک بس اسٹاپ پر ہوئی۔ یہ ملاقات بعد میں زندگی بھر کے رشتے میں بدل گئی، اور ان کی شادی 1966 میں ہوئی۔