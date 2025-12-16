نتیش کمار کے ذریعہ ایک خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے سے بھڑک گئی 'دنگل گرل'، کہا۔۔ معافی مانگنی چاہیے
یہ سابق اداکارہ عامر خان کے ساتھ فلم دنگل میں نظر آئی تھیں۔ وہ 20-2019 میں اداکاری چھوڑ چکی ہیں۔
حیدرآباد: بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار ایک بار پھر تنازعہ میں گھر گئے ہیں۔ پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران انھوں نے ایک مسلم خاتون کا حجاب کھینچ لیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اپوزیشن نے بھی بہار کے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی ہے۔ اب عامر خان کی فلم دنگل سے شہرت پانے والی زائرہ وسیم نے اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ سابق اداکارہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ کی اس حرکت کی مذمت کی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سابق اداکارہ سی ایم نتیش سے ناراض
زائرہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "عورت کا وقار اور سجاوٹ کوئی کھلونا نہیں ہے، خاص طور پر عوامی پلیٹ فارم پر تو بالکل نہیں۔ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے، کسی دوسری عورت کا نقاب اس طرح ہٹاتے ہوئے دیکھنا اور ساتھ ہی وہ بے پرواہ مسکراہٹ دیکھنا انتہائی اشتعال انگیز تھا۔ زائرہ وسیم نے مزید لکھا، طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں۔ وسیم کی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس پر کئی نے انہیں ٹرول کر رہے ہیں جب کہ بہت سے لوگ سابق اداکارہ کے احتجاج کو درست قرار دے رہے ہیں۔
A woman’s dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman’s niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating.— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025
Power does not grant permission to violate…
اداکارہ نے شوبز چھوڑ دیا
زائرہ نے 2016 میں عامر خان کی سپرہٹ فلم دنگل سے ڈیبیو کیا تھا۔ اس فلم میں انہوں نے بھارتی ریسلر گیتا پھوگاٹ کا کردار چائلڈ اسٹار کے طور پر نبھایا تھا۔ اگلے سال، 2017 میں، وہ عامر خان کے ساتھ سیکرٹ سپر اسٹار میں بھی نظر آئیں۔ 2019 میں، وہ فرحان اختر اور پرینکا چوپڑا کی فلم دی اسکائی از پنک میں نظر آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیرباد کہہ دیا۔ 30 جون، 2019 کو، انھوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مذہبی عقائد اور عقیدے کے لئے اپنے اداکاری کے کیریئر کو چھوڑ رہی ہے۔ نومبر 2020 میں، وسیم نے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نیا باب شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔
यह क्या हो गया है नीतीश जी को?— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 15, 2025
मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?@yadavtejashwi #RJD #bihar #TejashwiYadav pic.twitter.com/vRyqUaKhwm
نتیش کمار کا ویڈیو وائرل
سی ایم نتیش کمار نے پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران آیوش کے 1,283 ڈاکٹروں کو تقرری نامہ حوالے کیا۔ یہ تقریب وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ اس پروگرام سے متعلق وزیر اعلیٰ کا ایک ویڈیو موضوع بحث بن گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار پہلے خاتون مسلم ڈاکٹر نصرت کو تقرری نامہ دیتے ہیں۔ بعد ازاں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ 'یہ کیا ہے؟' اتنا کہتے ہی وہ خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب نیچے کھینچ دیتے ہیں۔
