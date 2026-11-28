'آپ بم پھینک سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے صرف محبت ہے'، دھمکیوں کے باوجود دلجیت دوسانجھ نے کیا کنسرٹ
دھمکیوں کے باوجود دلجیت دوسانجھ نے ممبئی میں شاندار کنسرٹ کا انعقاد کیا اور نفرت کا جواب محبت سے دیا۔
Published : November 28, 2026 at 1:32 PM IST
حیدرآباد: اداکار و گلوکار دلجیت دوسانجھ نے ممبئی کے مہالکشمی ریس کورس میں منعقدہ اپنے کنسرٹ میں شرکت کرنے پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا، حالانکہ اس تقریب کے حوالے سے بم کی دھمکی کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ ناظرین سے خطاب کرتے ہوئے 42 سالہ دلجیت نے کہا کہ ان دھمکیوں کے جواب میں ان کے پاس دینے کے لیے صرف محبت ہے۔
یہ کنسرٹ سخت حفاظتی انتظامات کے تحت منعقد کیا گیا، کیونکہ ایک ای میل کے ذریعے تقریب کے مقام اور میٹرو اسٹیشنوں پر ممکنہ حملوں کی وارننگ دی گئی تھی۔ تقریب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ممبئی پولیس کے 500 سے زائد اہلکاروں کے ساتھ ساتھ نجی سیکیورٹی گارڈز اور خصوصی دستوں کو تعینات کیا گیا تھا۔
ریس کورس میں جمع ہونے والے مداحوں سے گفتگو کرتے ہوئے، دوسانجھ نے دھمکی کی اطلاعات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجمع سے کہا، "میرے پاس دینے کے لیے صرف محبت ہے؛ وہ بم پھینکنے کی دھمکیاں دے سکتے ہیں، لیکن میرا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔
دھمکی آمیز ای میل کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی
جمعہ کو منعقد ہونے والے کنسرٹ کے لیے مہالکشمی ریس کورس میں 500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے مقام کی تلاشی لی، اور معمول کے تین کے بجائے پانچوں داخلی دروازوں پر سیکیورٹی چیکنگ کا عمل نافذ کیا گیا۔ پولیس کی معاونت کے لیے نجی سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔
یہ دھمکی آمیز ای میل جمعرات کو موصول ہوئی جو کہ 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کی برسی کا دن تھا۔ ای میل میں میئر کے دفتر، میٹرو اسٹیشنوں اور دوسانجھ کے کنسرٹ میں دھماکوں، دستی بم حملوں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات نصب کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔
ای میل بھیجنے والے نے اپنا نام 'ہینا میلر' بتایا اور 'خالصتان' نیز 1984 کے سکھ مخالف فسادات کا حوالہ دیا۔ ای میل میں دوسانجھ کی تقریب اور اس سے وابستہ افراد کے خلاف تشدد کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔
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ایک عہدیدار نے 'پریس ٹرسٹ آف انڈیا' کو بتایا کہ تقریباً 200 کانسٹیبل، 150 خواتین کانسٹیبل اور 75 افسران تعینات کیے گئے تھے، جبکہ سادہ لباس میں ملبوس اضافی اہلکار بھی دوسانجھ کے ارد گرد موجود تھے۔ اس کے علاوہ، مقام پر ایک 'ڈاگ اسکواڈ' (تربیت یافتہ کتوں کا دستہ) اور انسدادِ منشیات سیل کی ایک ٹیم بھی تعینات کی گئی تھی۔