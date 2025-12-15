کچھ نے چھپ کر شادی کی، کچھ نے دھوم دھام سے،ان مشہور شخصیات کی شادیاں موضوع بحث رہیں
بہت سی مشہور شخصیات نے2025 میں شادیاں کیں، کچھ نے خفیہ طور پر اور کچھ نےشاندار تقریبات میں۔ مشہور شخصیات کی شادیوں کا خلاصہ دیکھیں۔
Published : December 15, 2025 at 3:19 PM IST
حیدرآباد: اگر 2025 کو کسی چیز کے لیے یاد رکھا جائے گا تو وہ بلاشبہ شادیاں ہوں گی، اس سال کئی مشہور شخصیات نے شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنے مداحوں کو حیران اور خوش کردیا۔ ہر جشن میں کچھ منفرد ہوتا تھا۔ کچھ جوڑوں نے روایتی ہندوستانی تقریبات کا انتخاب کیا، جبکہ دوسروں نے خاموشی سے شادی کا انتخاب کیا۔ تو آئیے اس سال ہونے والی مشہور شخصیات کی شادیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ارمان ملک اور آشنا شراف
اس سال مشہور شخصیات کی شادیوں میں امیر، معروف گلوکار ارمان ملک سرفہرست ناموں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی دیرینہ گرل فرینڈ، بہترین دوست، اور متاثر کن آشنا شراف سے 2 جنوری 2025 کو مہابلیشور میں شادی کی۔ ان کی شادی کا انتظام میوزک کمپوزر اور ارمان کے بڑے بھائی امل ملک نے کیا تھا۔ ارمان اور آشنا کی منگنی اگست 2023 میں ہوئی تھی۔
درشن راول اور دھرل سوریلیا۔
18 جنوری 2025 کو مقبول بھارتی گلوکار درشن راول نے اپنی بہترین دوست دھرل سوریلیا سے ایک نجی تقریب میں شادی کی جس میں قریبی خاندان اور دوستوں نے شرکت کی۔ درشن اور دھرل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر شادی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن دیا، "میرا بہترین دوست ہمیشہ کے لیے۔" تاہم، یہ پوسٹ اب ان کے انسٹاگرام ہینڈلز پر دستیاب نہیں ہے۔
رفتار اور منراج جاونڈا
ریپر رفتار بھی اس سال شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس نے 31 جنوری کو کیرالہ کے تھرواننت پورم میں فیشن اسٹائلسٹ منراج جاونڈا سے شادی کی۔ یہ شادی دو ثقافتوں کا حسین امتزاج تھی۔ صبح میں ان کی روایتی جنوبی ہندوستانی تقریب ہوئی، اس کے بعد ایک گرودوارہ میں سکھ آنند کاراج کی تقریب ہوئی۔
پرتیک ببر اور پریا بنرجی۔
پرتیک ببر نے اپنی گرل فرینڈ پریا بنرجی سے شادی کے لیے سب سے خاص دن کا انتخاب کیا۔ اس نے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے پر پریا سے شادی کی۔ شادی باندرہ میں پرتیک کی آنجہانی والدہ سمیتا پاٹل کے گھر میں ایک نجی تقریب میں ہوئی۔ اداکار نے اپنے والد راج ببر اور اپنے بہن بھائیوں کو مدعو نہیں کیا جس سے ان کے مداحوں کو حیرت ہوئی۔ ان کی شادی کافی عرصے تک موضوع بحث بنی رہی۔
پراجکتا کولی اور ورشنک کھنال
ڈیجیٹل مواد کی تخلیق کار سے اداکارہ بنی پراجکتا کولی نے اس سال 25 فروری کو اپنے دیرینہ بوائے فرینڈ، وکیل ورشنک کھنال سے شادی کی۔ ’مسماچ‘ اداکارہ نے مہاراشٹر کے شہر کرجت میں ایک نجی تقریب میں شادی کی۔ یہ جوڑا 13 سال سے ڈیٹنگ کر رہا تھا۔ شادی کے لیے، اس نے انیتا ڈونگرے کا اپنی مرضی کا بنایا ہوا لباس پہنا، جس میں ہندوستانی اور نیپالی روایات کا امتزاج تھا۔
حنا خان اور راکی جیسوال
ٹی وی سے لے کر فلموں تک سب کو اپنے سحر میں جکڑنے والی اداکارہ حنا خان نے 4 جون کو اپنی شادی کی خبر سے مداحوں کو حیران کردیا۔ حنا نے 4 جون کو ممبئی میں اپنے گھر پر اپنے دیرینہ بوائے فرینڈ راکی جیسوال سے خفیہ طور پر شادی کی۔ اس نے شادی کی تقریب کے لیے منیش ملہوترا کی اوپل گرین ہینڈلوم ساڑھی پہنی تھی جس پر ان کے ناموں کی کڑھائی تھی۔ اس نے چھاتی کے کینسر سے لڑتے ہوئے شادی کی۔
اکھل اکینینی اور زینب راوداجی
ساؤتھ سنیما کے سپر اسٹار ناگارجن کے چھوٹے بیٹے اداکار اکھل اکینینی نے 6 جون کو حیدرآباد میں ایک نجی تقریب میں کاروباری خاتون زینب سے شادی کی۔ سادگی سے ہونے والی اس شادی میں انڈسٹری کی نامور شخصیات نے شرکت کی، جن میں چرنجیوی، رام چرن، نانی، یش، اور مہیش بابو شامل تھے۔
اویکا گور اور ملند چندوانی
برسوں تک ڈیٹنگ کے بعد، "بالیکا ودھو" فیم اداکارہ ایویکا گور اور ملند چندوانی نے 30 ستمبر کو اپنے ریئلٹی شو، پتی، پتنی اور پنگا کے سیٹ پر ایک شاندار تقریب میں شادی کی۔ اویکا نے جنوبی ہندوستانی سنیما میں کئی فلموں میں اداکاری کی ہے۔
سامنتھا روتھ پربھو اور راج نڈیمورو
سامنتھا روتھ پربھو اور راج نڈیمورو نے مداحوں کے لیے سرپرائز دیا۔ جوڑے نے یکم دسمبر کو کوئمبٹور کے ایشا یوگا سینٹر میں نجی شادی کی تھی۔ انہوں نے بھوٹا شدھی شادی کی رسم کی پیروی کی۔ تقریب میں ان کے اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔