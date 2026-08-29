'ٹاکسک' اسٹار یش کی اپنی بہن کے ساتھ رکھشا بندھن مناتے ہوئے تصاویر منظر عام پر آگئیں
فی الحال، یش کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ٹاکسک باکس آفس پر حاوی ہے۔
Published : August 29, 2026 at 12:09 PM IST
حیدرآباد: بہن بھائیوں کے درمیان رشتے کو منانے والا رکھشا بندھن کا تہوار 28 اگست کو ملک بھر میں منایا گیا۔ تقریبات اب بھی جاری ہیں۔ جہاں عام لوگ سوشل میڈیا ریلز کے ذریعے اپنے تہوار کی جھلکیاں بانٹ رہے ہیں وہیں فلمی شخصیات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ سلمان خان سے لے کر عالیہ بھٹ تک، بالی ووڈ کے متعدد ستاروں نے اپنے رکھشا بندھن کی تقریبات کے لمحات آن لائن مداحوں کے ساتھ شیئر کیے، بے پناہ محبت حاصل کی۔ دریں اثنا، یش جو اس وقت اپنی دھماکہ خیز فلم ٹاکسک کے ساتھ باکس آفس پر دھوم مچا رہے ہیں، نے بھی اپنی بہن سے راکھی بندھوا کر اس تہوار کو منایا۔ یش کے رکھشا بندھن کے جشن کی تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئیں اور مداحوں میں تیزی سے وائرل ہو گئیں۔
رکھشا بندھن کے جشن کی تصاویر
یش کی بہن نندنی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یش کے ساتھ راکھی کی تقریب کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ ان تصویروں میں یش سفید شرٹ اور نیلے رنگ کے ڈینم پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان مشترکہ محبت کو پھیلاتے ہوئے، تصاویر میں یش کو اپنی بہن کو آشیرواد دیتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ یش کی بیوی رادھیکا پنڈت بھی تصاویر میں نظر آئی ہیں۔ تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے، یش کی بہن نے پوسٹ کا کیپشن دیا، "تمام بھائیوں اور بہنوں کو رکھشا بندھن کی بہت بہت مبارکباد۔" اگرچہ پوسٹ کے لیے تبصرے کے سیکشن کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اب بھی 200,000 سے زیادہ لائکس حاصل کیے ہیں۔
ٹاکسک کے بارے میں
یش کی فلم ٹاکسک 26 اگست کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ اپنے پہلے ہی دن، فلم نے عالمی سطح پر 150 کروڑ کا بزنس کیا۔ جب کہ دوسرے دن کمائی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، ان کے بعد فلم نے 200 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا ہے۔ اس نے ریلیز کے تین دن مکمل کر لیے ہیں اور فی الحال 29 اگست کو اپنے چوتھے دن میں ہے۔
گیتو موہن داس کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم 'ٹاکسک' کا تخمینہ بجٹ 700 کروڑ سے 800 کروڑ روپے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ فلم کے لیڈ اسٹار یش بھی شریک پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس مونسٹر مائنڈ کریشنز کے تحت فلم کو مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ فلم میں نین تارا، کیارا اڈوانی، ہما قریشی، تارا ستاریا، اور رکمنی وسنت جیسی اداکارہ بھی اہم کرداروں میں ہیں۔