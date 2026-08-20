کیا یش کا 'ٹاکسک' رنویر سنگھ کی 'دھورندھر' سے بھی زیادہ اثر دار ہے؟ برطانیہ کے سنسر بورڈ سے ملی یہ ریٹنگ
برطانیہ کے سنسر بورڈ کی ریٹنگ کی بات کی جائے تو یش کی'ٹاکسک' نے رنویر سنگھ کی دونوں بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 12:29 PM IST
حیدرآباد: پین انڈیا اسٹار یش کی فلم 'ٹاکسک: اے فیری ٹیل فار گراؤن اپس' کی ریلیز میں صرف چند دن باقی ہیں۔ شائقین فلم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یش پورے چار سال بعد سلور اسکرین پر واپس آ رہے ہیں۔ انہیں آخری بار انہیں چیپٹر ٹو کے جی ایف (2022) میں دیکھا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ٹاکسک کی تیاری شروع کردی۔ یہ فلم 26 اگست کو دنیا بھر میں ریلیز کے لیے تیار ہے۔ دریں اثنا، برطانیہ کے سنسر بورڈ برٹش بورڈ آف فلم کلاسیفیکیشن (بی بی ایف سی) نے یش کی ٹاکسک کو رنویر سنگھ کی میگا بلاک بسٹر سے بھی زیادہ پر اثر سمجھا ہے، اسے '18+' سرٹیفکیٹ تفویض کیا ہے۔
بی بی ایف سی نے تشدد، بے باکی ، خون ریزی مناظر کو درجہ بندی سے نوازا ہے، جس سے فلم کو ان زمروں میں 5/5 نمبر دیئے گئے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی، دھمکیوں اور جارحانہ زبان کے مناظر کے لیے 4/5 نمبر ہے۔ برطانیہ میں فلم کا رن ٹائم 191 منٹ اور 41 سیکنڈ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بی بی ایف سی نے ٹاکسک کو کنڑ فلم کے بجائے ایک تامل فلم کے طور پر درجہ بندی کیا ہے، حالانکہ اسے کنڑ اور انگریزی دونوں میں فلمایا گیا تھا۔
'ٹاکسک' کو 'دھورندھر' سے زیادہ ریٹنگ ملی
ٹاکسک کے لیے بی بی ایف سی کی درجہ بندی نے توجہ مبذول کرائی ہے کیونکہ، کئی حوالوں سے، یہ آدتیہ دھر کی دھرندھر فرنچائز کو موصول ہونے والی ریٹنگ سے زیادہ ہے۔ دھورندھر (2025) کو صرف تشدد کے لیے 5/5 ریٹنگ ملی۔ اس میں دھمکی اور دہشت، دھمکی، منشیات، اور خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے لیے 4/5 نمبر دیئے گئے، جب کہ جنس کے لیے 2/5 اور امتیازی سلوک کے لیے 3/5 کی نمبر حاصل کی۔ اسی طرح دھورندھر 2 کو بھی تشدد کے لیے 5/5 ریٹنگ ملی۔
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ٹاکسک کو تنقید کا سامنا
ٹاکسک جب سے اس کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے تب سے اس کے مواد کے حوالے سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور اسے خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ٹیزر میں پرتشدد اور مباشرت کے مناظر نے ایک بڑا تنازعہ کھڑا کردیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فلم ٹاکسک میں یش کے ساتھ کیارا اڈوانی، نین تارا، ہما قریشی، تارا ستاریا، اور رکمنی وسنت مرکزی کردار ادا کریں گے۔