'صرف یہ گانا کیوں؟' رکشیتا نے نورا فتحی کے سرکے چنار پر غصے سے سوال کیا، ڈائریکٹر شوہر پریم کا دفاع
Published : March 18, 2026 at 5:17 PM IST
حیدرآباد: آنے والی کناڈا فلم کے ڈی: دی ڈیول کے گانے سرکے چنار تیری سرکے کے تنازع پر اب فلم کے ہدایت کار پریم کی اہلیہ اداکار رکشیتا پریم کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے۔ گانے کو اپنے مبینہ جنسی اور دوہرے معنی والے دھنوں کے لیے ردعمل کا سامنا ہے۔ رکشیتا نے انسٹاگرام پر تبصروں پر ایک سیریز کے ذریعے بات کی ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو توازن کے ساتھ دیکھیں اور ذاتی حملوں سے پرہیز کریں۔
سنجے دت کے ساتھ نورا فتیحی کو پیش کرنے والے اس گانے کو ریلیز ہوتے ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے ناظرین اور کارکنوں نے دھن کو بے ہودہ اور خواتین کے تئیں بے عزتی قرار دیا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ حکام تک پہنچا، جس کی شکایات کے نتیجے میں سنسر بورڈ سمیت مختلف اداروں کو نوٹس بھیجے گئے۔ اسی وقت، گیت نگار رقیب عالم نے واضح کیا کہ انہوں نے صرف کنڑ ورژن کا ترجمہ کیا اور اصل دھن نہیں لکھے۔
اس سب کے درمیان رکشیتا نے اپنے خیالات براہ راست عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا انتخاب کیا۔ اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں، انہوں نے تنقید کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ آن لائن کیا کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ماضی میں اس سے ملتے جلتے گانوں کو قبول کیا گیا تو اس خاص گانے نے اتنا بڑا ردعمل کیوں دیا؟
انہوں نے پرانی فلموں اور گانوں کی مثالوں کی نشاندہی کی جن میں توہین آمیز مواد تھا لیکن انہیں اسی سطح کے غم و غصے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، "جب چولی کے پیچے یا اس جیسے 100 گانے سامنے آئے تو یہ اچھا لگتا تھا… لیکن ایک گانا بڑی خبریں بناتا ہے،"۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ وہ دھن کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں بلکہ تنقید کی اچانک لہر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
رکشیتا نے اپنے شوہر ڈائریکٹر پریم کا بھی بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک گانے پر تنقید کرنے سے ان کے پورے کیرئیر یا ٹیلنٹ پر سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر فلم ساز کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور ایک پروجیکٹ یا تنازعہ ان کی تعریف نہیں کرتا۔ ایک اور اہم نکتہ جو انہوں نے اٹھایا وہ تنقید کے لہجے کے بارے میں تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سامعین کو فلم سازوں سے سوال کرنے کا حق ہے، اس نے بدسلوکی کے خلاف ایک واضح لکیر کھینچی۔ "کیا آپ کو اس سے سوال کرنے کا حق ہے؟ ہاں… لیکن کیا آپ کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق ہے؟ نہیں،"۔
فلمساز کی اہلیہ نے کنڑ فلم انڈسٹری کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں بھی بات کی۔ ان کے مطابق، فلم سازوں کے لیے اپنی فلمیں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز یا چینلز کو فورخت کرنا، یا ناظرین کو تھیٹر تک لانا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پریم کو زبردست پبلسٹی کے ذریعے اپنی فلموں کے لیے توجہ دلانے کا سہرا دیا، چاہے کچھ لوگ اسے "جِمکس" کہتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار شائقین فلم دیکھتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں کہ انہیں یہ پسند ہے یا نہیں، اور ٹیم اس رائے کو قبول کرے گی۔
ردعمل کے بعد نورا فتحی اور سنجے دت کا گانا ہٹا دیا گیا ہے۔ کے ڈی: دی ڈیول ایک پیریڈ ایکشن انٹرٹینر ہے جو 1970 کی دہائی کے بنگلور کے حقیقی واقعات سے متاثر ہے۔ فلم میں سنجے دت، شلپا شیٹی کندرا، رمیش اراوِند، ریشما نانایا اور وی روی چندرن کے ساتھ دھروا سرجا ٹائٹلر رول میں ہیں۔ یہ فلم 30 اپریل 2026 کو تھیٹر میں ریلیز ہونے والی ہے۔