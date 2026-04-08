فلموں سے دوری کیوں؟ جاوید اختر نے پٹنہ میں چونکا دینے والی وجہ بتائی، کہا اب پہلے جیسا نہیں رہا
'میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا'- جاوید اختر نے بہار میوزیم کی تعریف کیوں کی؟
Published : April 8, 2026 at 2:42 PM IST
پٹنہ: نامور شاعر، گیت نگار، اور ہندی فلم کے اسکرین رائٹر جاوید اختر، جو بہار کی دارلحکومت پٹنہ پہنچے، 'کتاب اتسو' (بک فیسٹیول) میں شرکت کرنے کے لیے، ادب زندگی اور سنیما کے بارے میں کھل کر بات کی، اپنی کتاب سیپیان کو بحث کے لیے بطور اسپرنگ بورڈ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب میں کبیر، تلسی داس، رحیم اور ورند جیسے عظیم شاعروں کے منتخب اشعار (دوہاس) کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس طرح نوجوان نسل کو ان کی اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر ان کے معنی کو سمجھنے کے قابل بنایا گیا ہے۔
'اسی لیے میں نے خود کو فلموں سے دور کر لیا'
جاوید اختر نے کہا کہ کلاسیکی ادب کی سب سے بڑی طاقت اس کی گہرائی اور زندگی سے اس کے تعلق میں پوشیدہ ہے ایسی خوبیاں جنہیں ہم عصر قارئین تک قابل رسائی انداز میں پہنچایا جانا چاہیے۔ سینما اور نغمہ نگاری کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جاوید اختر نے کہا کہ موجودہ حالات ان کے کام کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے خود کو فلم انڈسٹری سے دور کرنے کا انتخاب کیا ہے۔
فلموں میں فحاشی کا دور 90 کی دہائی میں شروع ہوا، جس کی وجہ سے میں نے بہت سی فلموں کو ٹھکرا دیا۔ جدید دور کے گانوں میں وہ گہرائی نہیں ہے جو پہلے تھی۔
'گیتوں کی رفتار یقینی طور پر تیز ہو گئی ہے، لیکن۔۔۔'
تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگرچہ آج بھی باصلاحیت مصنفین اور گیت نگار موجود ہیں، تخلیقی ماحول اب الفاظ کو ان کی خاموشی اور جذبات کو گہرائی میں کھولنے کی اجازت دینے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ان کے مطابق جدید دور میں جہاں بلاشبہ نغمہ نگاری کی رفتار تیز ہوئی ہے، وہیں ماضی کے مقابلے ان گیتوں کے اندر موجود حساسیت اور معنی کی پرتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔
'میں نے ایسا میوزیم کہیں نہیں دیکھا': اس سے قبل منگل کو اپنے دورے کے دوران جاوید اختر نے بہار میوزیم کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے انتظامات، آثار قدیمہ کے ورثے اور نمونے کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر جاوید اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بہار میوزیم کا دورہ کیے بغیر ہندوستان کا سفر ادھورا رہتا ہے کیونکہ یہاں جس منظم اور دلکش انداز میں تاریخ، معاشرت، ثقافت اور تہذیب کو پیش کیا گیا ہے وہ دنیا کے کئی بڑے عجائب گھروں سے بھی زیادہ ہے۔
"میں نے دنیا بھر کے متعدد عجائب گھروں کا دورہ کیا ہے، جن میں لندن، یورپ، انڈونیشیا اور مصر شامل ہیں۔ مجھے آثار قدیمہ کے اس قدر وسیع ذخیرے کا سامنا کہیں اور نہیں ہوا۔
'میوزیم نے حیرت انگیز تجربہ دیا'
انہوں نے مزید کہا کہ بہار میوزیم کی سب سے بڑی خوبی اس کی پیش کش کا انداز ہے، جس میں ہر چیز کو اتنے منظم طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ کوئی بھی فرد صرف احاطے کا دورہ کر کے تاریخ کی گہری سمجھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بیان بھی کیا کہ جب کہ اس نے پہلے متعدد مشہور مقامات کا دورہ کیا تھا، بہار میوزیم نے انہیں واقعی ایک 'حیرت انگیز' تجربہ فراہم کیا۔
'ہر فن پارہ اپنی بات کہتا ہے'
میوزیم میں رکھے گئے قدیم سکوں کے ذخیرے نے بھی جاوید اختر کی خاص توجہ حاصل کی۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ جس دور میں یہ سکے بنائے گئے تھے، جدید آلات یا آلات جیسے میگنفائنگ گلاسز کا امکان موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود، ان پر بنائے گئے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ڈیزائن ہندوستانی آرٹ کی اعلیٰ معیار اور بھرپور روایت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، ہر فن پارہ اپنے لیے بولتا دکھائی دیتا ہے، جو ہندوستانی دستکاری کے کمال کا ثبوت ہے۔
'اگلی بار میں شبانہ کے ساتھ پٹنہ آؤں گا'
تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے جاوید اختر میوزیم کی صرف چند گیلریوں کا دورہ کرنے کے قابل تھے- جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ صرف دو یا تین گھنٹے کے عرصے میں 3000 سال کی تاریخ کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مستقبل قریب میں دوبارہ بہار میوزیم کا دورہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جاوید اختر نے کہا کہ وہ اپنے اگلے دورے پر بہار میوزیم کا دورہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر پٹنہ آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اداکارہ شبانہ اعظمی بھی ہوں گی۔ انہوں نے میوزیم کی پیش کش کو عالمی معیار کا قرار دیا۔
