انوج ٹھاکر کون تھے؟ اس اداکار کا انتقال 33 برس کی عمر میں ہوا
ٹی وی اداکار انوج ٹھاکر انتقال کر گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، انہیں سوتے ہوئے دورہ پڑا تھا۔
Published : November 2, 2026 at 3:58 PM IST
حیدرآباد: ٹی وی اداکار انوج ٹھاکر، جو ڈرامہ سیریل 'ماہی ساگر' میں اپنے کردار کے لیے جانے جاتے تھے، انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 27 اکتوبر کو 33 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق، اداکار کو سوتے ہوئے دورہ پڑا اور وہ اگلی صبح بیدار نہ ہو سکے۔ ان کے قریبی دوست اور کاسٹنگ ڈائریکٹر روپیش سونار نے چند روز قبل انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ دریں اثنا 'آل انڈیاز ورکرز ایسوسی ایشن'نے اداکار کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
2 نومبر کو آل انڈیاز ورکرز ایسوسی ایشن نے اپنے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) ہینڈل پر ایک پوسٹ کے ذریعے انوج ٹھاکر کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا، آل انڈیا سنے ورکرز ایسوسی ایشن اداکار انوج ٹھاکر کی بے وقت موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ وہ 27 اکتوبر 2026 کو 33 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔
انوج کے کیریئر کا ذکر کرتے ہوئے، ایسوسی ایشن نے مزید لکھا، وہ بینڈ بنوں گا گھوڑی چڑھونگا (2011) اور ماہی ساگر (2013) جیسے ڈراموں میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنے مختصر کیریئر میں انہوں نے اپنی لگن اور صلاحیت کے ذریعے ایک منفرد شناخت بنائی تھی۔ وہ بہت جلد ہمیں چھوڑ گئے؛ یہ ان کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ اس خبر نے پوری انڈین فلم انڈسٹری کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ انڈین سنیما فیملی کا ایک اہم حصہ تھے، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آل انڈیا سائن ورکرز ایسوسی ایشن ان کی روح کے سکون کے لیے دعا گو ہے اور اس مشکل وقت میں ان کے اہل خانہ کو ہمت اور حوصلہ عطا کرنے کی خواہش کرتی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، انوج عام طور پر روزانہ صبح ساڑھے چار بجے جاگ کر جاگنگ (دوڑنے) کے لیے جایا کرتے تھے، تاہم، 27 اکتوبر کو جب الارم بجا تو وہ نہیں جاگے۔ جب ان کی والدہ انہیں دیکھنے گئیں، تو انہوں نے پایا کہ وہ کوئی ردعمل ظاہر نہیں کر رہے تھے۔
انوج کے انتقال کی خبر اس وقت سامنے آئی جب کاسٹنگ ڈائریکٹر اور ان کے قریبی دوست روپیش سونار نے انسٹاگرام پر انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس پلیٹ فارم پر روپیش نے اپنے اس دوست کے بچھڑنے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جسے وہ محض ایک دوست سے کہیں بڑھ کر مانتے تھے۔
اپنی پوسٹ میں روپیش نے لکھا مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آپ صرف ایک دوست نہیں تھے، بلکہ میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح تھے۔ ہم نے مل کر کئی پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے آپ کے ابتدائی دنوں کی جدوجہد اور آپ کے سفر کو قریب سے دیکھا تھا۔ زندگی واقعی غیر متوقع ہے۔ یہ تسلیم کرنا دل توڑ دینے والا ہے کہ آپ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ گئے۔ یہ خبر سچ نہیں لگتی۔ بھائی، آپ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ خدا آپ کی روح کو سکون دے۔
مزید پڑھیں:جیلر 2 باکس آفس کلیکشن، سترہواں دن: رجنی کانت کی فلم نے تمل ناڈو میں 200 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا
قابلِ ذکر ہے کہ انوج کو 2008 میں شروع ہونے والے شو 'بندھن سات جنموں کاسے شہرت ملی۔ وہ 'ماہی ساگر' میں بھی نظر آئے، جو 2013 سے 2015 تک نشر ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کئی دیگر ٹیلی ویژن شوز میں بھی کام کیا، جن میں 'دھوم مچاؤ دھوم اور 'بینڈ بنوں گا گھوڑی چڑھوں گا' شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر واپسی کے خواہشمند تھے۔