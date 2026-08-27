شاملی میں جم کے باہر ہریانہ کے گلوکار انکت بالیان کا گولی مار کر قتل
انکت بالیان مقبول علاقائی ٹریکس کے لیے جانے جاتے تھے، ان کے مضبوط ڈیجیٹل فالورس تھے۔
Published : August 27, 2026 at 12:11 PM IST
شاملی (اتر پردیش): ہریانہ کے معروف گلوکار اور اداکار انکت بالیان کو اتر پردیش کے شاملی میں بدھ کی شام جم کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ انکت بالیان علاقائی موسیقی کے مقبول گانوں کے لیے جانے جاتے تھے اور سوشل میڈیا پر ان کی بڑی تعداد میں فالورس تھے۔
پولیس کے مطابق انکت بالیان ورزش کے بعد جم سے باہر نکلے ہی تھے کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں انکت بالیان کو متعدد گولیاں لگیں۔ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
فائرنگ کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس کی ٹیمیں واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور حملہ آوروں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر تکنیکی شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس قتل کی وجہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
انکت بالیان کے قتل کے بعد ان کی آخری سوشل میڈیا سرگرمی بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ گلوکار نے قتل سے تقریباً دو گھنٹے قبل انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی۔ یہ پوسٹ ان کے ایک گانے سے متعلق تھی، تاہم ان کے قتل کے بعد اس پوسٹ کا واقعے سے تعلق لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔
کون تھے انکت بالیان؟
انکت بالیان ہریانہ کی موجودہ میوزک انڈسٹری کا ایک معروف نام تھے۔ ان کے میوزک کیریئر کو تقریباً 2023 کے بعد رفتار ملی اور انہوں نے زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی شناخت بنائی۔
انکت بالیان کی موسیقی میں ہریانہ کی ثقافت اور علاقائی پاپ میوزک کے بدلتے رجحانات کی جھلک نمایاں تھی۔ ان کے گانوں میں اکثر مقامی زبان، دیسی انداز، دیہی زندگی، طاقت اور رقابت جیسے موضوعات دکھائے جاتے تھے۔ ان کے بعض گانوں میں اسلحہ، تشدد اور امن و قانون سے متعلق مناظر بھی شامل تھے، جو موجودہ ہریانہ میوزک کے ایک طبقے میں عام رجحان ہے۔
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سوشل میڈیا پر مضبوط فالوونگ
انکت بالیان کو مقبولیت حاصل کرنے میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار رہا۔ رپورٹس کے مطابق ان کے یوٹیوب چینل پر کروڑوں ویوز تھے، جبکہ انسٹاگرام پر ان کے تقریباً 4 لاکھ 52 ہزار فالوورز تھے۔
وہ موسیقی کے ساتھ ساتھ اداکاری اور پوڈکاسٹ سے بھی وابستہ تھے۔ میوزک ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہریانہ کی تفریحی دنیا کو فالو کرنے والے ناظرین میں اپنی الگ پہچان بنائی تھی۔