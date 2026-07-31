وینی تکیار کون ہیں؟ لندن کے کیسینو میں شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کے ساتھ کیمرے میں قید ہوئیں
شاہ رخ خان کے بیٹےآرین خان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہو رہی ہےجس میں وہ ایک پراسرار لڑکی کے ساتھ نظرآ رہے ہیں۔
Published : July 31, 2026 at 5:05 PM IST
حیدرآباد: شاہ رخ خان کے بیٹے اور ہدایت کار آرین خان ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں، لیکن اس بار وجہ فلم نہیں ہے۔ بس ان کی ذاتی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک 'مسٹری گرل' کے ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز فی الحال سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ اس سے ڈیٹنگ کر رہیں ہے۔
[NEW UNSEEN] Aryan arriving at MVM season ender (and yes, the latest spotting from earlier this morning was him leaving for this event and he dressed better for this than his own event 🤦♀😁) #AryanKhan#AryanKhanThoughts https://t.co/GqhJ8GQSh4 pic.twitter.com/PkelhCNbds— Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 30, 2026
وائرل ویڈیو میں آرین کو اس پر اسرار لڑکی کے ساتھ لندن میں ایک کیسینو میں دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ کلپس سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، شائقین حیران ہیں کہ آیا دونوں صرف دوست ہیں یا رشتے میں۔
ان افواہوں کے درمیان سوشل میڈیا صارفین نے 'پر اسرار لڑکی' کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق اس کی شناخت وینی تکیار کے نام سے ہوئی ہے۔ ویڈیو میں آرین کو تصویر کھنچواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب کہ وینی کو اپنی کار کے قریب کھڑا دیکھا گیا ہے۔
قیاس آرائیاں اس وقت تیز ہوئیں جب سوشل میڈیا صارفین نے دیکھا کہ آرین اور وینی انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ بعد میں، وینی نے اپنے لندن کے سفر کی کئی تصاویر کیپشن کے ساتھ شیئر کیں، لندن، آئی ایل وائی۔ اگرچہ آرین تصاویر میں نظر نہیں آئے، لیکن پوسٹ کی ٹائمنگ نے بہت سے صارفین کو اسے وائرل کیسینو آؤٹنگ سے جوڑنے پر مجبور کیا۔ ابھی تک نہ تو آرین اور نہ ہی ونی نے ان افواہوں پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔
فی الحال اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ آیا دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں۔ آن لائن قیاس آرائیاں مکمل طور پر سوشل میڈیا کے مشاہدات اور غیر تصدیق شدہ مفروضوں پر مبنی ہیں۔
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وینی تکیار کون ہے؟
وینی تکیار ڈنمارک کی ایک میوزک آرٹسٹ ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے 11,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، جہاں وہ اپنی موسیقی اور ذاتی زندگی کے بارے میں اپ ڈیٹس شیئر کرتی ہیں۔ اپنے انسٹاگرام پروفائل پر، وہ کوپن ہیگن اور ممبئی کو اپنے دو آبائی شہروں کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اس نے کئی مواقع پر ممبئی میں پرفارم کیا ہے اور 'شائننگ لائٹس'، 'مائی بی آئی لو یو'، اور 'ٹرو مِگ' جیسے گانوں کے لیے میوزک ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ ان کی موسیقی اسپاٹفائی جیسے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔