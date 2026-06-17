سنچیتا اوگلے خودکشی کیس: اجول شرما کون ہیں؟ اداکارہ کے ساتھی اداکار پر ہراسانی کا الزام، جانیں کس نے کیا کہا
اجول نے ابھی تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ اجول شرما دراصل کون ہیں۔
Published : June 17, 2026 at 5:01 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ٹیلی ویژن اداکارہ سنچیتا اوگلے کی خودکشی کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، تاہم دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ چند ماہ سے شدید جذباتی پریشانی کا شکار تھیں اور اپنے پیشہ ورانہ کام سے لطف اندوز نہیں ہو رہی تھیں۔ تحقیقات کے دوران اجول شرما کا نام سامنے آیا۔ سنچیتا کے سیریل 'ساجن گھر' کے ساتھی اداکار پر نوجوان اداکارہ کو ہراساں کرنے اور دھمکانے کا الزام ہے۔ انڈسٹری کے دوستوں کے مطابق انہوں نے شو کے دوران سیٹ پر سنچیتا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اجول نے ابھی تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اجول شرما کون ہیں۔
اجول شرما کون ہے؟
اجول ٹیلی ویژن انڈسٹری میں نئے ہیں اور فی الحال ان کا تعلق ٹاپ اداکاروں کی لیگ سے نہیں ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، انہوں نے 19 سال کی عمر میں ماڈلنگ شروع کی اور اس کے بعد شو رادھا کرشن میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے سنچیتا کے ساتھ کام کیا۔ اجول سنچیتا کی موت کے بعد سرخیوں میں ہیں، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اداکارہ بریک اپ کی وجہ سے اپنی زندگی میں مشکل دور سے گزر رہی ہیں۔
سنچیتا کو اپنی موت سے پہلے کن ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا تھا؟
رپورٹس کے مطابق، سنچیتا اوگلے ذہنی صحت کے کئی سنگین مسائل سے دوچار تھیں، جن میں تناؤ بھی شامل تھا، جو ذاتی چیلنجز اور انڈسٹری کے دباؤ کی وجہ سے بڑھ گئے تھے۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ زیر علاج تھی اور اکثر اپنی پریشانی کا اظہار کرتی تھی۔ اس نے پہلے خودکشی کے خیالات کا اظہار کیا تھا - ایک گہری جذباتی جدوجہد کا اشارہ - جس کے بارے میں اس کے چاہنے والوں کو معلوم تھا ۔
سنچیتا کے والد نے اس کی جذباتی کیفیت کے بارے میں کیا کہا؟
سنچیتا کے والد مچیندر اوگلے نے بتایا کہ وہ اکثر پریشان دکھائی دیتی ہیں لیکن اپنی پریشانی کی وجوہات کا انکشاف نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ مالی دباؤ سمیت بیرونی عوامل اس کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ خاندان کی جانب سے اس کی مدد کرنے کی کوششوں کے باوجود، اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی ذہنی صحت سے بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے بالآخر اس نے یہ المناک قدم اٹھایا۔
سنچیتا کے دوستوں نے اجول شرما پر کیا الزامات لگائے؟
سنچیتا کے دوستوں اندراکشی کنجیلال اور کوشیکی راٹھور نے اجول شرما پر 'ساجن گھر' کے شو کے دوران انہیں دھمکیاں دینے اور ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اجول نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جس سے سنجیتا کی دماغی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ انہوں نے مالی تنازعات کا بھی تذکرہ کیا اور اجول کے نامناسب رویے کو نمایاں کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے اسکرین شاٹس شیئر کیے۔
سنچیتا اوگلے کے دوستوں نے اجول شرما پر تنقید کی۔
سنچیتا کے والد، مچیندر اوگالے نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں لگا کہ کوئی ان کی بیٹی کو ہراساں کر رہا ہے۔ اوگلے نے ذکر کیا کہ وہ کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے تناؤ کا شکار تھیں۔
سنچیتا کے دوست اور ساتھی اداکار نے ان کے دعووں کو چیلنج کیا۔ اندراکشی کنجیلال نے بتایا کہ اجول نے سنچیتا سے رقم ادھار لی تھی، اور اس کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ جب اوگلے نے اس سے رقم واپس کرنے کو کہا تو شرما نے اس کی تذلیل کی اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ ان دعوؤں کو ثابت کرنے کے لیے اندرکشی نے ایک نیوز پورٹل کے ساتھ سنچیتا اور اجول کے درمیان ہونے والی گفتگو کے اسکرین شاٹس شیئر کیے۔
اندراکشی نے یہ بھی بتایا کہ سنچیتا نے یہ معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا تھا، لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کچھ نہیں بدلے گا، اس نے شو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مزید برآں، اوگلے کی دوست کوشیکی راٹھور نے اجول پر سنجیتا کو ذہنی طور پر ہراساں کرنے اور ان کی تذلیل کرنے کا الزام لگایا، جس سے اس کا خود اعتمادی ٹوٹ گیا۔ ان کے مطابق، اجول ساجن گھر کے سیٹ پر سنچیتا کو کالی اور موٹی کہتے تھے، جس نے ان کی مجموعی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔
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سنچیتا اوگلے کی موت کے بعد اجول شرما نے کیا کہا؟
سنچیتا کی موت کی خبر پھیلنے کے فوراً بعد، اجول نے ایک نیوز پورٹل کو بتایا کہ وہ سنچیتا کے ساتھ تعلقات میں نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا "وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ کی وجہ سے مشکل مرحلے سے گزر رہی تھیں اور مدد بھی مانگ رہی تھیں۔ پروڈکشن ہاؤس نے انہیں اس کے لیے علاج کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ حیران کن اور انتہائی افسوسناک بات ہے۔"