کون ہیں ریمی ٹومی؟ کبھی شاہ رخ خان کے ساتھ کیا تھا رومانس، اب کرنے جا رہیں دوسری شادی، دولہے کے بارے میں جانیں ضرور
ریمی ٹومی نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں شاہ رخ خان ان کے ساتھ رومانس کرتے دکھ رہے ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 1:51 PM IST
حیدرآباد: ملیالم انڈسٹری کی معروف گلوکارہ اور اداکارہ ریمی ٹومی نے اپنے مداحوں کو ایک بڑی خوشخبری سناتے ہوئے جلد ہی دوسری شادی کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ وہ ممبئی سے تعلق رکھنے والے فٹنس ٹرینر لبن میتھیو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہیں، اور یہ خوش آئند خبر ان کے سابقہ شوہر اور بزنس مین روائس کژاکوڈن سے طلاق کے سات سال بعد سامنے آئی ہے۔ ریمی نے اس اہم ترین فیصلے کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز کی ایک خصوصی سیریز کے ذریعے کیا، جہاں انہوں نے لبن میتھیو کے ساتھ اپنے رشتے کے آغاز اور شادی کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔
اس اچانک اور خوبصورت اعلان نے سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑانے کے ساتھ ساتھ انہیں ریمی کی زندگی کے نئے باب کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد متجسس کر دیا ہے۔ مداح نہ صرف ان کے ہونے والے شوہر لبن میتھیو کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے ہیں، بلکہ ملیالم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ریمی کے شاندار کیریئر، ان کی جاندار آواز، اداکاری کے سفر اور ان کی ماضی کی زندگی کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ ریمی ٹومی کا یہ فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کے بعد ایک نیا اور خوشگوار آغاز ہمیشہ ممکن ہوتا ہے، اور اب ان کے چاہنے والے ان کی شادی کی تقریبات کی جھلکیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
کون ہیں ریمی ٹومی؟
یمی کی پیدائش کوٹایم کے پالا میں ٹومی جوزف اور رانی ٹومی کے گھر ہوئی تھی۔ ان کی ایک بہن، رینو ٹومی اور ایک بھائی، رنکو ٹومی ہیں، جن کی شادی ایکٹریس مکتا سے ہوئی ہے۔ سنگنگ اور ایکٹنگ کے علاوہ، ریمی نے کئی ٹیلی ویژن شوز ہوسٹ کیے ہیں اور ریالٹی شوز میں جج کے طور پر کام کیا ہے۔ وہ ابھی ایک پاپولر ملیالم سنگنگ ریالٹی شو، 'فلاورز ٹاپ سنگر' (Flowers Top Singer) میں نظر آ رہی ہیں۔
ریمی ٹومی کی پرسنل لائف
ملیالم سنگر اور ٹیلی ویژن ہوسٹ ریمی ٹومی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ دوسری بار شادی کر رہی ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل پر یہ خبر شیئر کرتے ہوئے، ریمی نے کہا کہ 2026 میں ان کی زندگی میں کوئی خاص آیا ہے۔ انہوں延 صاف کیا کہ ان کا پارٹنر نہ تو کوئی ایکٹر ہے، نہ ہی کوئی سلیبریٹی یا ملینئیر، اور کہا کہ ان کی پہچان اور ان کے بیچ کا رشتہ ان کے لیے شہرت یا پیسے سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، 'یہ پیسے یا شہرت کے بارے میں نہیں ہے، مجھے بس کوئی ایسا چاہیے جو میری پرواہ کرے اور مجھے من کا سکون دے'۔ ریمی نے بتایا کہ ان کی شادی نومبر میں مہاراشٹر کے ڈومبیولی کے ایک چھوٹے سے چرچ میں ہوگی، جس میں قریبی خاندان کے افراد اور دوست شامل ہوں گے۔
ریمی ٹومی کی فلمیں اور کیریئر
ریمی نے اپنے کیریئر کی شروعات ٹیلی ویژن میوزک شو ہوسٹ کر کے کی تھی، پھر 2002 کی ملیالم فلم 'میسا مادھون' (Meesa Madhavan) کے گانے 'چنگاماسم ونو چیرنل' سے پلے بیک سنگنگ میں ڈیبیو کیا تھا۔ انہوں نے عاشق ابو کی انتھولوجی فلم '5 سندریکل' (5 Sundarikal - 2013) سے ایکٹنگ میں قدم رکھا۔ 2015 میں انہوں ने 'تھنکل متھل ویلی وارے' (Thinkal Muthal Velli Vare) میں جیرام کے ساتھ اپنا پہلا لیڈ رول نبھایا تھا۔
ریمی ٹومی کا پہلا شوہر کون تھا؟
ریمی کی شادی پہلے بزنس مین روائس کژاکوڈن سے ہوئی تھی۔ اس جوڑے نے 27 اپریل 2008 کو تریشور کے لورڈے کیتھیڈرل میں شادی کی تھی۔ شادی کے 11 سال بعد، انہوں نے 2019 میں باہمی رضا مندی (mutual consent) سے طلاق کے لیے عرضی دی۔ اپنی شادی کے اعلان کے بعد اپنے سابق شوہر کی سوشل میڈیا پوسٹس پر بات کرتے ہوئے، ریمی نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ انہیں اس بات چیت میں نہ گھسیٹیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا الگ ہونا باہمی فیصلہ تھا اور روائس اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ خبر ہے کہ انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔
کون ہیں لبن میتھیو؟
لبن میتھیو ممبئی میں رہنے والے ایک ملیالی باڈی بلڈر اور فٹنس ٹرینر ہیں، جنہیں فٹنس انڈسٹری میں تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے۔ وہ ریمی ٹومی کے فٹنس کوچ بھی رہے ہیں۔ مارچ 2026 میں، سنگر نے ان کے لیے ایک تعریفی پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں ان کے ڈیڈیکیشن اور نالج کی تعریف کی گئی تھی۔ ریمی نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار 10 مارچ کو فون پر بات کی تھی اور 14 مارچ کو بالمشافہ (پرسنلی) ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ فوری طور پر ایک کنکشن بن گیا اور انہوں نے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔