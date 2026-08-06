'لاک اپ 2' کی فاتح شریا کالرا کون ہیں؟ جانیں عام زندگی سے ریئلٹی شو کے فاتح تک کا سفر
شریا کالرا نے شیوانگی جوشی کو شکست دے کر 'لاک اپ 2' ٹرافی جیت لی ہے۔ اندور کے اس فاتح کی پوری کہانی یہ ہے۔
Published : August 6, 2026 at 1:02 PM IST
حیدرآباد: نیٹ فلکس کے ریئلٹی شو 'لاک اپ سیزن 2' کے فاتح کا آخر کار اعلان کردیا گیا ہے۔ جہاں سیزن 1 کے فاتح منور فاروقی تھے، وہیں سیزن 2 کی فاتح خاتون مدمقابل شریا کالرا ہیں۔ شریا ایک سوشل میڈیا شخصیت ہیں جن سے پہلے بہت کم لوگ واقف تھے لیکن اس جیت کے بعد ہر کوئی ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے تاب ہے۔ تو شریا کالرا اصل میں کون ہے؟ فائنل کی دوڑ میں انہوں نے کس کو شکست دی، اور ان کا کامیابی کا سفر کیسا رہا؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔
شریا کالرا کون ہیں؟
شریا کالرا ایک سوشل میڈیا متاثر کن اور پوڈ کاسٹر ہیں۔ 12 جون 1996 کو اندور میں پیدا ہوئیں، انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن ان کا مقدر گلیمر کی دنیا میں چمکنا تھا۔ 2018 میں اس نے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور ویڈیوز کا اشتراک کرنا شروع کیا۔ ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد انہوں نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنا وقت دینا بڑھایا۔ انسٹاگرام پر ان کے 2.3 ملین فالوورز ہیں۔
شریا نے ٹی وی کی 'شہزادی' اور مداحوں کی پسندیدہ شیوانگی جوشی، بگ باس 11 کی فاتح شلپا شندے، اور اسٹار اداکار رام کپور جیسے ہیوی ویٹ کو شکست دے کر ٹرافی جیتی۔ فائنل میں شیوانگی کو بڑے فرق سے شکست دے کر، شریا نے نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ ایک سمارٹ گیم پلان اور دلیری اسٹارڈم پر فتح حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک کروڑ روپے کا انعام بھی جیتا۔ لاک اپ میں داخل ہونے سے پہلے، ان کی یوگیش راوت اور آکانکشا چمولا کے ساتھ دشمنی تھی، ایک ایسی دشمنی جسے تینوں نے بڑی شدت کے ساتھ نبھایا۔
روڈیز نے ٹیلی ویژن کا دروازہ کھول دیا۔
شریا نے مقبول شو روڈیز سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھا۔ انہیں رن وجے سنگھا کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آڈیشنز کے دوران انہوں نے اپنی فٹنس، متاثر کن رقص ، اور بے باک، اوٹ پٹانگ رویہ کے ساتھ تمام سرپرستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ،جن میں خود رن وجے بھی شامل ہیں۔
وہ روڈیز پر اپنے کام سے بہت ہی دلیری کے لیے مشہور ہوئیں۔ لاک اپ 2 پر، اسے گستاخ (بدتمیز) ہونے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا، پھر بھی اس نے اس "منفی" لیبل کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ بنا لیا۔ وہ شلپا شندے اور رام کپور جیسے باکمال لوگوں سے ٹکرائیں اور بالآخر ٹرافی اپنے نام کر لیں۔
بوائے فرینڈ رشبھ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ
اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ، شریا کی ذاتی زندگی نے بھی خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ وہ روڈیز کے دوران شریک مدمقابل رشبھ جیسوال سے ملی۔ جیسوال نے مشہور ٹی وی شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کرش کا کردار ادا کیا اور گھر گھر میں نام بن گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ جوڑا کئی سالوں سے رشتہ میں ہے اور ممبئی میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شریا اکثر رشبھ کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی ہے۔ رشبھ اس سے ملنے بھی گئے جب وہ شو لاک اپ میں تھی۔
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لاک اپ 2 پر چونکا دینے والا انکشاف
شو میں شریا نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک سیاہ سچائی سے بھی پردہ اٹھایا۔ ایک 'قیدیوں کے خفیہ' کام کے دوران اس نے روتے ہوئے انکشاف کیا کہ جب وہ 13 سال کی تھی تو اس کے کزن نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے وہ کسی کو بتانے سے قاصر تھی۔