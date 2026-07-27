انڈین آئیڈل کی دوسری خاتون فاتح جیوترمائی نائک کون ہیں؟ وہ کینسر کے مریضوں کے لیے کیسے کام کرتی تھی
انڈین آئیڈل 16 کی فاتح اوڈیشہ سے تعلق رکھنے والے جیوترمائی نائک ہیں، جب کہ پچھلے سیزن، سیزن 15 کی فاتح منشی گھوش تھیں۔
Published : July 27, 2026 at 2:41 PM IST
حیدرآباد: ملک کے مقبول ترین سنگنگ ریئلٹی شو انڈین آئیڈل نے اپنے 16ویں فاتح کا اعلان کر دیا ہے۔ سیزن 15 کی طرح، سیزن 16 کی فاتح بھی ایک خاتون مدمقابل ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب کسی خاتون نےیہ شو جیتا ہے۔ انڈین آئیڈل 16 کی فاتح اوڈیشہ سے تعلق رکھنے والے جیوترمائی نائک ہیں، جب کہ سیزن 15 کی فاتح منشی گھوش تھیں۔ آئیے انڈین آئیڈل 16 کے فاتح جیوترمائی نائک کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔
جیوترمائی نائک کون ہیں؟
جب سے انڈین آئیڈل 16 کے فاتح کا اعلان ہوا ہے، لوگ یہ جاننے کے لیے بے تاب ہیں: جیوترمائی نائک اصل میں کون ہے؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جیوترمائی نائک اوڈیشہ کی پہلی گلوکارہ ہیں جنہوں نے انڈین آئیڈل کا خطاب جیتا ہے۔
کینسر کے مریضوں کی مدد کرنا
جیوترمائی نائک نے انڈین آئیڈل پر نمودار ہونے سے پہلے ہی موسیقی کی دنیا میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ وہ اوڈیشہ میوزک انڈسٹری میں ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ میوزک تھراپسٹ بھی ہیں اور کینسر کے مریضوں کو میوزک تھراپی فراہم کرنے کے لیے اس مہارت کا استعمال کرتی ہیں۔ اس نے شو میں اپنی آواز سے سب کو مسحور کیا اور اب وہ فاتح بن کر ابھری ہیں۔
بڑے ستاروں کے لیے گانا چاہتا ہے۔
شو جیتنے کے بعد جیوترمائی نائک نے ایک انٹرویو میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے مستقبل میں دیپیکا پڈوکون اور عالیہ بھٹ کے لیے پلے بیک سنگنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیوترمائی نے اس خواہش کا اظہار اس وقت کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس اداکارہ کے لیے گانا پسند کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پیشہ ور گلوکارہ بننے کا خواب دیکھتی ۔بڑے گلوکارہ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔
مزید پڑھیں: رنویر شوری کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل، کہا کہ یہ مودی حکومت کا ماسٹر اسٹروک ہے
انعام کتنا تھا؟
انڈین آئیڈل جیت کر، 24 سالہ جیوترمائی نائک نہ صرف ایک چمکتی ہوئی ٹرافی بلکہ 20 لاکھ روپے کا نقد انعام بھی گھر لے آئی ہیں۔ غور طلب ہے کہ گلوکارہ کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی ہے جس میں 201,000 سبسکرائبرز ہیں جہاں وہ اپنی گائیکی کی 200 سے زیادہ ویڈیوز پوسٹ کر چکی ہیں۔