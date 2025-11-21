مس یونیورس 2025: میکسیکو کی فاطمہ بوش نے تاریخ رقم کر دی، سر پر سجا مس یونیورس کا تاج، ملکہ حسن 2025 کے بارے میں جانیں
مس یونیورس 2024 کا ٹائٹل ڈنمارک کی وکٹوریہ کجر تھیلوگ نے جیتا تھا اور اب یہ ٹائٹل فاطمہ کے نام ہے۔
Published : November 21, 2025 at 12:11 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان کا مس یونیورس 2025 کا ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور ہوگیا۔ مس یونیورس انڈیا 2025 مانیکا وشوکرما، مقابلے میں ٹاپ 30 میں جگہ بنانے کے بعد، ٹاپ 12 میں جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ پورے ملک کی توجہ مانیکا پر تھی۔ ہندوستان نے صرف تین بار مس یونیورس کا خطاب جیتا ہے۔ اس سے قبل سشمیتا سین، لارا دتہ اور ہرناز سندھو کور جیت چکی ہیں۔ اس بار، راجستھان کی مانیکا سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ان پر پانی پھر گیا۔ مس میکسیکو فاطمہ بوش کو مس یونیورس کا تاج پہنایا گیا۔ مس یونیورس 2024 کا خطاب ڈنمارک کی وکٹوریہ کجر تھیلوگ نے جیتا تھا اور اب فاطمہ کو مس یونیورس 2025 کا تاج پہنایا گیا۔
مس یونیورس مقابلہ کا عظیم الشان فائنل آج 21 نومبر کو تھائی لینڈ کے بنکاک کے نونتھابری کے امپیکٹ چیلنجر ہال میں صبح 6:30 بجے IST سے شروع ہوا۔ کوٹ ڈی آئیور فرسٹ رنر اپ، وینزویلا سیکنڈ رنر اپ اور فلپائن تھرڈ رنر اپ رہا۔ بھارت نے 22 سالہ مانیکا وشواکرما کی نمائندگی کی، جو ٹاپ 12 میں جگہ بنانے میں ناکام رہی۔ فائنلسٹ میں ، کولمبیا، گواڈیلوپ، کیوبا، پورٹو ریکو، چین، وینزویلا، فلپائن، مالٹا، تھائی لینڈ اور کوٹ ڈی آئیوری کی حسینائیں شامل تھیں۔ دنیا بھر کے تقریباً 130 ممالک نے مس یونیورس خطاب کے لیے مقابلہ کیا۔
فاطمہ بوش کون ہیں؟
فاطمہ بوش فرنانڈیز کا تعلق میکسیکو کے سینٹیاگو ڈی ٹیپا سے ہے۔ انھوں نے امریکن یونیورسٹی یونیورسائیڈ لیبیرو امیریکن میں فیشن اور ملبوسات کے ڈیزائن کی تعلیم حاصل کی۔ بوش نے بعد میں میلان میں نووا اکیڈمیا دی بیلے آرٹی اور ورمونٹ، یو ایس اے میں لنڈن انسٹی ٹیوٹ میں مزید تعلیم حاصل کی۔ 25 سالہ مس یونیورس نے اپنے اسکول کے سالوں کے دوران ڈسلیکسیا اور توجہ کی کمی / ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر (ADHD) کے ساتھ اپنی جدوجہد کے بارے میں عوامی طور پر بات کی ہے۔ وہ میکسیکو کی ریاست تباسکو سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مس یونیورس 2025 میں بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کیا، اور یہ ٹائٹل جیتنے والی پہلی خاتون ہیں۔
اس ماہ کے شروع میں، ایک لائیو سٹریمنگ پری پیجینٹ میٹنگ کے دوران، مس یونیورس تھائی لینڈ کی ڈائریکٹر نوات اٹساگریسل نے بوش کو کافی پروموشنل مواد پوسٹ نہ کرنے پر سرعام سرزنش کی۔ میٹنگ میں، نوات نے مبینہ طور پر اسے "احمق" کہا، حالانکہ اس نے اس کی تردید کی ہے اور اصرار کیا ہے کہ اس نے دراصل اس پر اسے "نقصان پہنچانے" کا الزام لگایا ہے۔ جب بوش نے توہین پر احتجاج کیا تو نوات نے سکیورٹی کو بلایا کہ بوش کو کمرے سے باہر لے جایا جائے۔ اس واقعے کے بعد دیگر مقابلہ کرنے والوں نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔
مس یونیورس آرگنائزیشن نے نوات کے رویے کی مذمت کی اور بعد میں مقابلے میں اس کا کردار محدود کر دیا۔ اس نے لائیو اسٹریم کے استقبالیہ کے دوران معذرت کی۔
مزید پڑھیں: سالگرہ: عامر خان کو چین میں سپر اسٹار بنانے والے راجکمار ہیرانی کی 16 سال پرانی فلم، اداکار کی فلمیں زبردست منافع کمانے لگیں، جانیں کیسے؟
ان ممالک کی حسیناؤں کو ٹاپ 5 میں شامل کیا گیا:
تھائی لینڈ
فلپائن
وینزویلا
میکسیکو
کوٹ ڈی آئیوری
سرفہرست 12 کی فہرست یہ ہے:
چلی کی انا مول
کولمبیا کی وینیسا پلگرین
کیوبا کی لینا لوسس
گواڈیلوپ کی اوفیلی میجینو
میکسیکو کی فاطمہ بوش
پورٹو ریکو کی زیشلی ایلیسیا
وینزویلا کی سٹیفنی ابسالی۔
چین کے ژاؤ نا
فلپائن کی ما اتیسا منالو
مس تھائی لینڈ (پروین سنگھ)
مالٹا کی جولیا این کلوٹ
کوٹ ڈی آئیوری (آئیوری کوسٹ) کی اولیویا یاسے