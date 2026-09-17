اننت ناگ کون ہیں؟ پچاس سالہ کریئر اور 300 فلموں پر محیط سفر، پدم بھوشن کے بعد دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کا اعزاز
اننت ناگ نے 25 سال کی عمر میں فلم 'سنکلپ' (1973) کے ذریعے فلمی صنعت میں قدم رکھا۔
Published : September 17, 2026 at 2:01 PM IST
حیدرآباد: کنڑ فلم انڈسٹری کے معروف اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا جانے والا ہے، جو ہندوستانی فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وہ گزشتہ پانچ دہائیوں سے ہندوستانی سنیما سے وابستہ ہیں اور اس دوران انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے۔ کنڑ کے علاوہ، انہوں نے ہندی سمیت کئی زبانوں کی فلموں میں اداکاری کی ہے۔
ہندوستانی سنیما میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 'دادا صاحب پھالکے ایوارڈ 2024' کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور یہ ایوارڈ انہیں 22 ستمبر 2026 کو دیا جائے گا۔ گزشتہ برس یعنی 2025 میں انہیں ہندوستان کے تیسرے سب سے بڑے شہری اعزاز 'پدم بھوشن' سے نوازا گیا تھا۔ آئیے اننت ناگ کے بارے میں مزید جانتے ہیں،ایک ایسے اداکار جو پانچ دہائیوں پر محیط کیریئر کے باوجود عام ناظرین میں نسبتاً کم ہی جانے پہچانے جاتے ہیں۔
اننت ناگ کون ہیں؟
اننت ناگ 4 ستمبر 1948 کو کرناٹک کے ضلع اتر کنڑ کے بھٹکل تعلقہ میں واقع گاؤں شیِرالی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام اننت ناگرکٹے ہے۔ وہ بنیادی طور پر کنڑ سنیما میں سرگرم رہے ہیں لیکن انہوں نے ہندی، تیلگو، ملیالم، مراٹھی اور انگریزی فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ تھیٹر میں اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن اور سنیما میں اپنی اداکاری کے ذریعے ناظرین پر سحر طاری کر دیا۔ اپنے فلمی کیریئر کے دوران اننت ناگ نے کئی طرح کے کردار نبھائے اور ہر کردار کو اسکرین پر زندہ کر دکھایا۔ سنجیدہ فطری یا خاندانی نوعیت کے کردار ہوں،ان کی اداکاری نے ناظرین کے دل و دماغ پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے۔
ان کے فلمی کیریئر کا آغاز؟
اننت ناگ نے 25 سال کی عمر میں فلم 'سنکلپا' (1973) کے ذریعے فلمی صنعت میں قدم رکھا۔ انہوں نے 'منگارو مالے' 'گوری گنیشا'، منتھن، کے جی ایف: چیپٹر 1 اور گودھی بانا سادھارنا مائکاٹو جیسی مقبول اور کامیاب فلموں میں کام کیا ہے۔
'راکنگ اسٹار' یش کی مرکزی اداکاری والی 2018 کی فلم 'کے جی ایف: چیپٹر 1' میں انہوں نے آنند انگالاگی کا کردار ادا کیا اور ساتھ ہی راوی (نیریٹر) کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہیں 'کے جی ایف: چیپٹر 1' کے ذریعے نمایاں شہرت حاصل ہوئی۔
انہیں منچینا اوٹا (1980)، ہوسا نیرُو (1986)، اواستھے (1987) اور گنگاوا گنگامائی (1994) جیسی فلموں کے لیے بہترین اداکار کا کرناٹک اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ 2011-12 میں انہیں ڈاکٹر وشنو وردھن لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ (خصوصی اعزاز) سے نوازا گیا۔ انہوں نے 1974 میں فلم سوریا کے ذریعے ہندی سنیما میں قدم رکھا۔ انہوں نے مایا اور یووا جیسی ہندی فلموں میں بھی کام کیا۔ وہ آخری بار فلم راجا دروہی (2025) میں نظر آئے۔
اننت ناگ کے ٹیلی ویژن کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 1987 میں ہندی ٹی وی شو 'مالگوڈی ڈیز' میں کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گروا 'پریتی الادا میلے' 'چٹے ہجے 'لاٹری' اور 'نتیوستوا میں بھی کام کیا ہے۔