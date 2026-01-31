کینیڈین وفد کا راموجی فلم سٹی کا دورہ، سنیما کی بہترین خوبیوں کو دیکھ کر ہوئے شیدا
Published : January 31, 2026 at 2:17 PM IST
حیدرآباد: کینیڈا کے ایک 10 رکنی وفد نے حال ہی میں عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا جو دنیا کے سب سے بڑے مربوط فلم اسٹوڈیو کمپلیکس میں سے ایک ہے۔ اس دورے کا مقصد بین الاقوامی مہمانوں کو مشہور فلم سٹی کے پیمانے، سہولیات اور سنیما کی عمدہ کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لینا تھا، جو انڈین فلم سازی کی عالمی علامت بن چکا ہے۔
راموجی فلم سٹی کے احاطے میں واقع ہوٹل ستارہ میں وفد کا شاندار اور روایتی استقبال کیا گیا۔ فلم سٹی کے نمائندوں نے تلگو روایات کی نمائش کرتے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں تلنگانہ کے ثقافتی ورثے سے متعارف کرایا۔ مہمان نوازی اور محتاط انتظامات نے وفد پر دیرپا تاثر چھوڑا۔
بات چیت کے دوران فلم سٹی کے نمائندوں نے راموجی فلم سٹی میں دستیاب منفرد خصوصیات، عالمی اہمیت اور متنوع سہولیات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ فلم سٹی نہ صرف ہندوستانی سنیما بلکہ بین الاقوامی فلم پروڈکشنز، ٹیلی ویژن شوز اور بڑے پیمانے پر ہونے والے پروگراموں کو بھی پورا کرتا ہے۔
وفد کو تکنیکی صلاحیتوں، بنیادی ڈھانچے اور تخلیقی ماحول کے بارے میں بتایا گیا جو اسے دنیا بھر کے فلم سازوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام بناتا ہے۔
مہمان خاص طور پر شاندار ہوا محل سیٹ اور بین الاقوامی سطح پر سراہے جانے والے باہوبلی سیٹس سے مسحور ہوئے، جنہوں نے بلاک بسٹر فلموں میں نمائش کے بعد عالمی توجہ مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے موشن کیپچر فلور کا بھی دورہ کیا، جہاں اعلیٰ درجے کے بصری اثرات کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جدید ترین میوزک ریکارڈنگ اسٹوڈیوز، جو سنیما پروڈکشنز کے پیچھے تکنیکی خوبیوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں۔
وفد کا تعارف البرٹا کے سابق وزیر پرساد پانڈا نے کرایا جنہوں نے اس دورے کو آسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے، کینیڈین مہمانوں نے کہا کہ وہ راموجی فلم سٹی کے سنیما جادو سے مسحور ہو گئے اور فلم سٹی انتظامیہ کی طرف سے دی گئی مہمان نوازی کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کی۔
انہوں نے اس دورے کو ایک یادگار تجربہ قرار دیا اور ثقافت، ٹیکنالوجی اور تخلیقی صلاحیتوں سے ہموار امتزاج کی تعریف کی۔
جیکی لولی، موجودہ ممبر آف دی لیجسلیٹو اسمبلی (ایم ایل اے) البرٹا میں کیمروز الیکٹورل ڈسٹرکٹ نے کہا کہ وہ فلم سٹی کے انتظام اور سہولیات سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔
مزید کہا کہ میں پہلی بار ہندوستان آئی ہوں اور پوری طرح لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ میں اس کے وسیع میدانوں سے بہت متاثر ہوں، وہ کتنی اچھی طرح سے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں کی ٹیم کا ٹیلنٹ بالکل قابل ذکر ہے۔ ہم یہاں تعلقات استوار کرنے اور کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں۔
ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طویل مدتی دوستی اور روشن مستقبل کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم ترتیب دے رہے ہیں۔
البرٹا لیجسلیچر کے ایک سابق رکن دیویندر تور نے، جو دورہ کرنے والے وفد کا حصہ تھے، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بھارت میں بڑے ہو کر، راموجی فلم سٹی کا دورہ کرنا ان کے لیے ایک خواب تھا۔
"میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اور آج میں یہاں ہوں... ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہر روز ہزاروں سیاح فلم سٹی کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فلم اسٹوڈیو اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ میں ٹیکنالوجی، وسائل اور انفراسٹرکچر سے حیران ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا حسین امتزاج نہیں ملتا،" انہوں نے کہا۔