ویروش کی شاہی شادی: رشمیکا مہارانی تو مہاراجہ کے روپ میں دکھائی دیے وجے، دلہن کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے
رشمیکا منڈنا اور وجے دیوراکونڈا کی شادی کی تصاویرآ گئی ہیں۔ نوبیاہتا جوڑا کسی شاہی جوڑے سے کم نظر نہیں آرہا تھا۔ تصاویر دیکھیں...
Published : February 27, 2026 at 11:55 AM IST
حیدرآباد: رشمیکا منڈنا اور وجے دیورا کونڈا اب باضابطہ طور پر شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نوبیاہتا جوڑے نے باضابطہ طور پر اپنی شادی کے خوبصورت لمحات کی تصاویر پوسٹ کی ہیں جس سے ان کے مداح دنگ رہ گئے ہیں۔ رشمیکا اور وجے کی شادی کی دو تقریبات ہوئیں: ایک تیلگو آندھرا کی شادی اور اس دن کے بعد کوڈاوا (کورگ) میں شادی۔ جوڑے نے 26 فروری کو ادے پور میں شادی کی۔
26 فروری کو رشمیکا منڈنا نے اپنے شوہر کا تعارف کرواتے ہوئے اپنی شادی کی تصاویر پوسٹ کیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "ہیلو میرے پرستار۔ اب میں آپ کو 'میرے شوہر' سے ملواتی ہوں: مسٹر وجے دیوراکونڈا۔ وہ آدمی جس نے مجھے سکھایا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، وہ آدمی جس نے مجھے دکھایا کہ سکون میں رہنا کیسا ہوتا ہے، وہ آدمی جس نے مجھے ہر روز کہا کہ بڑے خواب دیکھنا ٹھیک ہے اور مجھے مسلسل بتایا کہ میں اپنے تصور سے زیادہ حاصل کر سکتی ہوں۔" وہ شخص جس نے مجھے ناچنے سے کبھی نہیں روکا جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی جس نے مجھے دکھایا کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا سب سے اچھی چیز ہے، اور مجھ پر یقین کرو میں اس آدمی پر کتاب لکھ سکتی ہوں۔
میں عورت بن گئی ہوں...
اداکارہ نے مزید لکھا، 'میں وہ عورت بن گئی ہوں جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اسے بنایا جو وہ آج ہے۔ میں واقعی خوش ہوں.' وجے دیوراکونڈا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے رشمیکا نے لکھا، 'وجو، میرے پاس آپ کے لیے اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ الفاظ کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو یہ بتایا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اچانک میری تمام کامیابیاں، جدوجہد، خوشیاں، غم، خوشی، زندگی - سب کچھ اب بہت زیادہ معنی خیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، یہ سب دیکھ کر... آپ اس سب کا سب سے بڑا حصہ ہو۔'
خود کو وجے کی بیوی بتاتے ہوئے، وہ مزید لکھتی ہیں، "میں آپ کی بیوی بننے کے لیے بہت پرجوش ہوں، آپ کی بیوی بننے کے لیے، آپ کی بیوی کہلانے کے لیے۔ اب یہ پوری پارٹی کا وقت ہے۔ آئیے ایک ساتھ بہترین زندگی گزاریں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔"
بالکل گھر کی طرح... - وجے دیوراکونڈا
وجے دیوراکونڈا نے اپنی پوسٹ میں اپنے جذبات کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، "ایک دن، میں نے اسے بہت یاد کیا۔ میں نے اسے اتنا یاد کیا کہ مجھے لگا کہ میرا دن اچھا گزرے گا اگر وہ آس پاس ہوتی۔ جیسے کہ اگر وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی تو میرا کھانا بہتر ہوتا۔ جیسے اگر وہ میرے ساتھ کام کرتی تو میری ورزش زیادہ مزے کی اور کم سزا دینے والی ہوتی۔ جیسا کہ مجھے اس کی ضرورت تھی اور جہاں میں اپنے گھر پر سکون محسوس کرتا ہوں، وہاں مجھے اپنے دوست کی ضرورت تھی۔ بیوی 26.02.2026۔"
شادی کے خوبصورت لمحات کیمرے میں قید
ایک قریبی تصویر میں، دونوں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ رشمیکا نے وجے کا چہرہ پکڑ رکھا ہے۔ ایک اور تصویر میں، وہ چاندی کے ایک بڑے برتن کے قریب ایک رسم کے دوران ہنس رہے ہیں۔ پس منظر میں خاندان مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ شاٹ میں، رشمیکا منڈپ پر آنکھیں بند کرکے وجے کو مضبوطی سے گلے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔
وجے کی طرف سے شیئر کی گئی کئی تصاویر میں رشمیکا جذباتی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جب وجے رشمیکا پر منگل سوتر ڈال رہے تھے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایک اور تصویر میں دلہن کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
مجھے اپنی بھابھی آنند دیوراکونڈا میں ایک مثبت شخص ملا
وجے کے بھائی آنند دیوراکونڈا نے اپنی بھابھی کے لیے ایک خاص پیغام شیئر کیا۔ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ شادی کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے آنند نے لکھا، "ایسا وقت تھا جب مداح چیختے تھے، 'بھابھی، کیسی ہو؟' اور میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ کس طرح کا ردعمل ظاہر کرنا ہے۔" آج میرے بھائی کی شادی ہوئی، اور میں نے اپنی بھابھی میں سب سے مثبت اور مہربان شخص پایا۔ میری دعا ہے کہ وہ زندگی بھر اسی طرح مسکراتے رہیں۔ زندگی بھر ساتھ رہیں۔
وجے اور رشمیکا کی ویڈنگ لک
شادی کی تصاویر میں، وجے اور رشمیکا کو روایتی جنوبی ہندوستانی شادی کے لباس میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کسی مہاراجہ اور مہارانی سے کم نظر نہیں آتے۔ رشمیکا کو مندر کے بھاری زیورات کے ساتھ ایک شاندار نارنجی اور سنہری ریشمی ساڑھی پہنے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں تہہ دار ہار، بالیاں، چوڑیاں اور ایک مانگ ٹِکا شامل ہیں۔ ان کے بال بالکل کلاسک برائیڈل لک میں اسٹائل کیے گئے ہیں۔ وجے کو سفید ویشتی پہنے دیکھا جا سکتا ہے جس کے کندھوں پر لال ریشمی شال لپٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ روایتی زیورات اور پھولوں کے ہار بھی ہیں۔