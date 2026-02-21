فراڈ کیس میں جیل کی سزا پر وکرم بھٹ کا رد عمل، کہا میں وہاں رہا جہاں بھگوان کرشن پیدا ہوئے
دو مہینے جیل میں رہنے کے بعد وکرم بھٹ نے کہا کہ انہیں یقین تھا کہ آخر کار سچائی کی ہی جیت ہو گی۔
Published : February 21, 2026 at 2:08 PM IST
حیدرآباد: عدالتی حراست میں تقریباً دو ماہ جیل میں گزارنے کے بعد فلمساز وکرم بھٹ جمعہ کو ادے پور سنٹرل جیل سے باہر نکلے۔ فراڈ معاملے میں سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔
اپنی رہائی کے فوراً بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، بھٹ نے ملک کے عدالتی نظام پر پختہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بالآخر سچائی کی ہی جیت ہوگی۔
بھٹ نے کہا کہ "میں نے ادے پور جیل میں ڈھائی مہینے گزارے۔ مجھے صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ قانون اور سچائی کی جیت ہو گی۔ بھٹ نے مزید کہا کہ میں نے جیل کے اندر ایک دوست بنایا جس نے مجھے میواڑ کی مٹی کے بارے میں بتایا۔"
خود کو بھگوان کرشن کا عقیدت مند بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میں شری کرشن کا عقیدت مند ہوں، اور میں وہیں رہا ہوں جہاں شری کرشن کی پیدا ہوئے تھے۔ جس طرح شری کرشن ہر چیلنج کے بعد مضبوط ہو کر ابھرے، اسی طرح میں بھی مضبوط ہوا ہوں اور نئی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ میرے اندر موجود شری کرشن نے دوبارہ جنم لیا ہے۔"
رہا ہونے کے بعد بھٹ نے جیل کے احاطے میں واقع شیو مندر کا درشن کیا اور جیل سے باہر نکلنے سے پہلے وہاں پوجا کی۔
بھٹ کے وکیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ثالثی کے لیے بھیج دیا ہے۔ دونوں فریق کو اس ماہ کی 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کے ثالثی مرکز کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وکیل دفاع نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے ایک خوشگوار تصفیہ چاہتے ہیں، وہ ثالثی کے عمل کے دوران اپنی تجویز پیش کریں گے۔
بھٹ کے خلاف یہ مقدمہ ادے پور میں مقیم آئی وی ایف ماہر ڈاکٹر اجے مردیا نے دائر کیا تھا۔ انہوں نے شکایت میں الزام لگایا کہ فلمی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے نام پر ان سے تقریباً 30 کروڑ روپے لیے گئے، لیکن وعدہ کیا گیا کام کبھی پورا نہیں ہوا۔ تفتیش کاروں نے بھی الزام لگایا کہ جھوٹی رسیدیں استعمال کی گئیں اور رقم ذاتی کھاتوں میں منتقل کی گئی۔
نومبر 2025 میں درج کی گئی ایف آئی آر میں مہارانا-رن اور وشو ویراٹ نام کی فلموں کے لیے سرمایہ کاری کا ذکر ہے۔ بہر حال، ان فلموں کی شوٹنگ مبینہ طور پر کبھی شروع نہیں ہوئی۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں اس واقعے کو 'منصوبہ بند فراڈ' قرار دیا گیا۔ دسمبر 2025 میں راجستھان پولیس نے بھٹ، ان کی بیوی اور دیگر کو اس کیس کے سلسلے میں ممبئی سے گرفتار کر لیا تھا۔
