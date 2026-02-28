شادی کے بعد وجے-رشمیکا کا 'رانابلی' گانا ریلیز ہوا، نوبیاہتا جوڑا رومانس کرتے نظر آیا
وجے دیوراکونڈا اور رشمیکا منڈنا کی شادی کی تقریبات کے درمیان رانابلی سے 'اندھیا سوامی' کی پہلی جھلک سامنے آئی ہے۔
Published : February 28, 2026 at 5:03 PM IST
حیدرآباد: "رانابلی" کی ٹیم نے ایک بہت ہی خاص موقع پر گانے "اندھیا سوامی" کی ایک جھلک جاری کرکے ویروش کے مداحوں کو حیران کردیا ہے۔ یہ گانا 26 فروری 2026 کو ادے پور میں وجے دیوراکونڈا اور رشمیکا منڈنا کی شاندار شادی کی تقریب کے چند دن بعد آیا ہے۔ اس اتفاق کو دیکھتے ہوئے، مداحوں کا خیال ہے کہ یہ گانا ان کی حقیقی زندگی کی محبت کی کہانی کا جشن ہے۔
"اندھیا سوامی" کا گانا معروف میوزک کمپوزر جوڑی اجے-اتول نے ترتیب دیا تھا۔ شویتا موہن اور اجے گوگاوالے نے گایا، یہ گانا سرسوتی پتر رامجوگیہ شاستری نے لکھا ہے۔ موسیقی ایک تہوار اور روایتی احساس رکھتی ہے، جو شادی کے موسم کے لیے بہترین ہے۔ 11 ستمبر 2026 کو دنیا بھر میں ریلیز ہونے والی فلم "رانابالی" کے ساتھ، مکمل گانے کا بے صبری سے انتظار ہے۔
اس ویڈیو میں وجے اور رشمیکا شادی کی رسومات کے بعد گھر میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دونوں شادی کے خوبصورت لباس میں ملبوس ہیں۔ رشمیکا اپنے شوہر کے گھر میں پہلی بار داخل ہوتے ہی آہستہ سے چاول کے ڈبے کو گرایا ہے۔ یہ ایک پیارا اور جذباتی لمحہ ہے۔ بعد میں، وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ وجے کی طرف دیکھتی ہے۔ اس دوران وجے سادہ ماحول میں بھی ایک شہزادے کی طرح لگ رہے ہیں۔
کچھ مناظر میں جوڑے کو گائے کے خانے میں وقت گزارتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس نے منظر میں دیہاتی رابطے کو شامل کیا ہے۔گانے کے اختتام پر دونوں کو جھولے پر رومانوی انداز میں آرام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان کی کیمسٹری قدرتی طور پر دل کو چھو لینے والی ہے۔ مداح پہلے ہی سوشل میڈیا پر پیار کمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک مداح نے لکھا، "آخر کار، ایک ساتھ ایک فلم آ رہی ہے۔" ایک اور نے تبصرہ کیا، "یہ گانا ان کی شادی کے سیزن کے لیے بہترین ہے۔"
فلم کے ہدایت کار راہول سنکرتیان ہیں۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں سیٹ کی گئی، یہ کہانی حقیقی زندگی کے تاریخی واقعات سے متاثر ہے جو 1854 اور 1878 کے درمیان پیش آئے۔ وجے طاقتور رانابلی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ رشمیکا نے جیاما کا کردار ادا کیا ہے۔ ہالی ووڈ اداکار آرنلڈ ووسلو ولن سر تھیوڈور ہیکٹر کے روپ میں نظر آئے۔ وجے نے پہلے فلم کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے لکھا، "انگریزوں نے اسے 'جنگلی' کہا، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ وہ 'ہمارا' جنگل تھا!" اس فلم میں برطانوی حکمرانی کے تحت لوگوں کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے اور اس میں طاقتور جذبات اور عمل کو دکھایا گیا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ وجے اور رشمیکا اس سے قبل گیتھا گووندم اور ڈیئر کامریڈ جیسی ہٹ فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ لیکن اس بار جوش اور بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ اب حقیقی زندگی میں میاں بیوی ہیں۔