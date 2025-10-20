ہندی سنیما کے تجربہ کار اور ورسٹائل اداکار اسرانی کا طویل علالت کے بعد انتقال
کامیڈی کے شعبے میں اسرانی کی خدمات انمول رہی ہیں۔ کئی دہائیوں کے دوران انہوں نے ہندی سنیما کو کئی یادگار کردار دیے۔
Published : October 20, 2025 at 10:52 PM IST
نئی دہلی: تجربہ کار اداکار اسرانی کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ان کے بھتیجے اشوک اسرانی نے اس خبر کی تصدیق کی۔ ہندی سنیما کے ایک تجربہ کار اور ورسٹائل اداکار گووردھن اسرانی کا طویل علالت کے بعد آج شام 4 بجے کے قریب انتقال ہوگیا۔ وہ اصل میں جے پور، راجستھان کے رہنے والے تھے۔ اسرانی نے اپنی تعلیم سینٹ زیویئر اسکول جے پور میں حاصل کی۔
کامیڈی کے شعبے میں اسرانی کی خدمات انمول رہی ہیں۔ کئی دہائیوں کے دوران انہوں نے ہندی سنیما کو کئی یادگار کردار دیے اور سامعین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ اسرانی کا کیریئر پانچ دہائیوں سے زیادہ پر محیط اور 350 سے زیادہ فلموں پر محیط ان کی استعداد اور لمبی عمر کا ثبوت ہے۔
Late actor Asrani’s manager, Babubhai Thiba, tells ANI - " asrani passed away today at 3 pm at arogya nidhi hospital, juhu. he is survived by his wife, sister, and nephew." https://t.co/rrOd7uoxn4— ANI (@ANI) October 20, 2025
اسرانی مشہور فلموں میں نظر آئے
ان کی سب سے اہم شراکت ایک مزاحیہ اداکار اور معاون اداکار کے طور پر تھی، جن کے کردار نے ہندی کی کئی بڑی فلموں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کی۔ 1970 کی دہائی ان کے کیریئر کا عروج تھا، جہاں وہ سب سے زیادہ قابل کردار فنکاروں میں سے ایک بن گئے اور 'میرے اپنے'، 'کوشیش'، 'باوارچی'، 'پریچے'، 'ابھیمان'، 'چپکے چپکے'، 'چھوٹی سی بات'، 'رفو چک' جیسی مشہور فلموں میں نظر آئے۔
کامک ٹائمنگ کا ماسٹر
1975 کی بے حد مقبول فلم شعلے میں سنکی جیل وارڈن کے طور پر ان کا کردار ایک ناقابل فراموش ثقافتی ٹچ اسٹون بن گیا۔ انہوں نے کامک ٹائمنگ اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کے ماہر کے طور پر اپنا مقام مضبوط کیا۔
فلم ڈائریکشن میں بھی اپنا ہاتھ آزمایا
اداکاری کے علاوہ اسرانی نے فلم سازی کے دیگر شعبوں میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ خود کو کئی فلموں میں مرکزی ہیرو کے طور پر قائم کیا، خاص طور پر تنقیدی طور پر سراہی جانے والی 1977 کی ہندی فلم "چالا مراری ہیرو بنیں،" جسے انہوں نے لکھا اور ہدایت کی۔ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں "سلام میم صاب" (1979) اور کئی دیگر فلموں کے ساتھ ہدایت کاری میں بھی کام کیا۔
گجراتی سنیما میں بھی کام کیا۔
ان کا کام گجراتی سنیما تک بھی پھیلا، جہاں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیے اور 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں کافی کامیابی حاصل کی۔ مختلف قسم کے تخلیقی کردار ادا کرنے کے لیے ان کی رضامندی نے ایک اداکار کے دائرہ کار سے باہر سنیما کے فن سے اس کی وابستگی کو اجاگر کیا۔
'شعلے' میں جیلر کا کردار
84 سالہ اسرانی حالیہ کامیڈی فلموں جیسے 'دھمال' فرنچائز میں اپنے کام کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ فلم میں ان کے اداکار آشیش چودھری کے والد کے کردار کو تنقیدی پذیرائی ملی۔ تاہم، تجربہ کار اداکار کا سب سے مشہور کردار رمیش سپی کے ایکشن ڈرامہ 'شعلے' میں جیلر کا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر سے فلم انڈسٹری اور ان کے چاہنے والوں کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔