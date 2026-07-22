سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔۔۔نصیر الدین شاہ احتجاجی طلباء کے خلاف پولیس کارروائی پر بھڑک گئے
شاہ نے کہا کہ، "اگر کوئی جاہل اس ملک کی قیادت کرے تو اس کا دل چاہے گا کہ پورا ملک اس جیسا ہوجائے"۔
Published : July 22, 2026 at 3:22 PM IST
حیدر آباد: بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کی حمایت میں ایک جذباتی بیان جاری کیا ہے۔ معروف اداکار نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی زیرقیادت 'چلو سنسد' مارچ کے دوران پولیس کی طلباء کے خلاف پرتشدد کارروائی کی مذمت کی ہے۔
نصیر الدین شاہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔ اپنے بیان کی شروعات انھوں نے مرکزی حکومت پر تنقید کے ساتھ کی۔ اداکار نے کہا، "اگر کوئی جاہل اس ملک کی قیادت کرے تو اس کا دل چاہے گا کہ پورا ملک اس جیسا جاہل، بے وقوف، نااہل اور سنگدل ہوجائے"۔
Legendary actor Naseeruddin Shah shares a video, fuming about the way youth were beaten up yesterday in Delhi. He reminds the government, “Sab yaad rakha jayega”— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
Thank you sir for your voice and solidarity 🙏 pic.twitter.com/pDmp2G4U3R
انھوں نے مزید کہا کہ، "اس وقت میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اور میں غصہ سے کھول رہا ہوں یہ دیکھ کر کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کا برتاؤ کیا جارہا ہے ان غنڈوں کے ہاتھوں جو مجھے امریکی آئی سی ای ایجنٹوں کی یاد دلاتے ہیں، چہرے پر نقاب لگائے ہوئے اور ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا کرو اور یہ بھی یاد رکھو ایک دن آپ بھی اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔"
مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑتے رہیں، مجھے اپنے ملک کے نوجوان نسل سے ہمیشہ امید رہی ہے اور اب وہ امید اجاگر ہوگئی ہے ، آپ لوگ اپنی جنگ لڑتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
انھوں نے اپنے جذباتی بیان کو حکومت کے نام ایک پیغام کے ساتھ ختم کیا، جس میں انھوں نے کہا کہ، "اور اس ملک کی حکومت سے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں: سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔"
پیر کو دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کی زیرقیادت 'چلو سنسد' مارچ کے دوران پولیس پر احتجاجی طلباء کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا الزام ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیو وائرل ہورہے ہیں جس میں پولیس طلباء پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے داغتی ہوئی نظر آرہی ہے۔ اس کے باوجود طلباء اور کارکنوں نے وسیع حفاظتی انتظامات کے باوجود پارلیمنٹ کی طرف مارچ میں حصہ لیا جس میں کثیر سطحی رکاوٹیں، بھاری پولیس کی تعیناتی اور بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات شامل ہیں۔
گزشتہ ایک مہینے سے جنتر منتر پر شروع ہونے والا یہ احتجاج مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی حکومت کی جوابدہی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ یوجی 2026 پیپر لیک معاملے میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
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