فلم اداکارہ اور پلے بیک گلوکارہ سلکشنا پنڈت انتقال کر گئیں، 71 سال کی عمر میں آخری سانسیں لی
سلکشنا پنڈت کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا نام اکثر سنجیو کمار کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔
Published : November 7, 2025 at 3:02 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ اور پلے بیک گلوکارہ سلکشنا پنڈت دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ اطلاعات کے مطابق 71 سالہ سلکشنا پنڈت نے ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں آخری سانس لی۔ پنڈت اداکارہ وجےتا پنڈت اور میوزک کمپوزر جتن للت کی بہن تھیں۔ سلکشنا پنڈت 1954 میں پیدا ہوئیں۔
تجربہ کار اداکارہ کے بھائی للت پنڈت نے ان کی موت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "سلکشنا پنڈت کا جمعرات کی شام 7 بجے کے قریب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، ہم انہیں ناناوتی ہسپتال لے جا رہے تھے، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئیں۔" سلکشنا نے 1975 میں سنجیو کمار کے ساتھ فلم "الجھن" سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پھر راجیش کھنہ، ششی کپور، اور ونود کھنہ سمیت تمام ٹاپ اسٹارز کے ساتھ کام کیا۔ ان کی دیگر بڑی فلموں میں "سنکوچ،" "ہیرا پھیری،" "خاندان،" اور "دھرم کانتا" شامل ہیں۔
ایک پلے بیک سنگر کے طور پر سلکشنا پنڈت نے "تو ہی ساگر تو ہی کنارا،" "پردیسیا تیرے دیش میں،" "بےقرار دل ٹوٹ گیا،" "بندی رے کہے پریت،" اور "سومر کو ہم ملے" جیسے کامیاب گانے گائے۔ وہ ہریانہ کے حصار میں ایک میوزیکل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ پنڈت جسراج اس کے چچا تھے۔ رپورٹس کے مطابق سلکشنا نے نو سال کی عمر میں گانا شروع کیا اور اپنے میوزیکل کیریئر کا آغاز 1967 میں اپنے بھائی مندیپ کے ساتھ کیا۔ اس کے تین بہن بھائی ہیں: جتن پنڈت، للت پنڈت، اور وجیتا پنڈت۔
مزید پڑھیں: کٹرینہ کیف نے بیٹے کو جنم دیا، وکی کوشل اور کٹرینہ کیف کے گھر آیا ننھا مہمان، مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری
1975 میں، انہیں فلم سنکلپ کے گانے "تو ہی ساگر تو ہی کنارا" کے لیے فلم فیئر کا بہترین خاتون پلے بیک ایوارڈ ملا۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے سلکشنا پنڈت غیر شادی شدہ تھیں۔ وہ اکثر تجربہ کار اداکار سنجیو کمار کے ساتھ جڑی رہتی تھیں۔ اتفاق سے سنجیو کمار کی برسی بھی 6 نومبر کو آتی ہے۔