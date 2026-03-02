'وارنسی' کا اگلا شیڈول انٹارٹیکا میں ہوگا، پریانکا چوپڑا اور مہیش بابو کی گفتگو سے حقیقت واضح ہو گئی
پرینکا نے 'دی بلف' میں مہیش بابو کی اداکاری کی تعریف کے جواب میں وارانسی میں انٹارٹیکا شوٹ کی طرف اشارہ کیا۔
Published : March 2, 2026 at 2:55 PM IST
حیدرآباد: جب مہیش بابو نے فلم 'دی بلف' میں پرینکا چوپڑا جوناس کی زبردست اداکاری کی تعریف کی تو شائقین ان کی آنے والی فلم 'وارنسی' کے بارے میں کسی بڑے اپ ڈیٹ کی توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن پرینکا نے ایس ایس راجامولی کی ہدایت کاری میں 'وارنسی' کے اگلے شیڈول کا اشارہ دیتے ہوئے اپنے دلچسپ جواب سے سب کو حیران کردیا۔
Thank you my friend 🙏🏽 🏴☠️— PRIYANKA (@priyankachopra) March 1, 2026
See you soon in Antarctica. ⭐️ @urstrulyMahesh https://t.co/HpBfRPbMEg
فلم 'دی بلف' میں پریانکا چوپڑا کی شاندار اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے مہیش بابو نے لکھا، "دی بلف ایکشن اور جذبات کے شاندار امتزاج کے ساتھ ایک بہترین فلم ہے!!! پریانکا چوپڑا نے اپنی زبردست اداکاری سے ناظرین کے دل جیت لیے ہیں... اس شاندار کام کے لیے پوری ٹیم کو میرا پیار ہے۔"
پرینکا نے میٹھے اور مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے لکھا، "شکریہ میرے دوست، جلد ہی انٹارٹیکا میں ملیں گے۔" صرف ایک لائن میں، انہوں نے اشارہ دیا کہ وارانسی شوٹ کا اگلا شیڈول انٹارٹیکا میں ہو سکتا ہے، جس سے فلم کے بارے میں شائقین کے جوش میں مزید اضافہ ہو گا۔
#TheBluff is a a well mounted film with engaging action n emotions !!! 👏🏻👏🏻👏🏻 @priyankachopra is in top form 💥💥💥 swashbuckling and ticking all the boxes with a packed performance… Sending all my love to the team for the amazing work ♥️♥️♥️— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 1, 2026
وارانسی میں مہیش بابو مرکزی کردار میں ہیں، اور پرینکا نے تقریباً 6-7 سال بعد ہندوستانی سنیما میں واپسی کی ایک حالیہ ٹاک شو میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس نے کہا، "میں وارانسی نامی فلم کر رہی ہوں، جس کی ہدایت کاری ایس ایس راجامولی کر رہے ہیں، جو بھارت کے سب سے باصلاحیت ہدایت کاروں میں سے ایک ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہونے والا ہے۔ میں اس کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ ہم نے اسے IMAX فارمیٹ میں شوٹ کیا ہے، اور یہ 114 ماہ سے جاری ہے۔"
یہ فلم ایک مہاکاوی ایکشن ایڈونچر ہے اور اسے بڑے پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 50 فیصد شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ٹیم حال ہی میں 12-14 دن کے شیڈول کے لیے جارجیا کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹارٹیکا اگلی منزل ہو سکتی ہے۔ فلم کو 7 اپریل 2027 کو IMAX میں وسیع پیمانے پر ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مہیش بابو رودرا نامی کردار ادا کریں گے، جب کہ پریانکا منداکنی کا کردار ادا کریں گی۔
دریں اثنا، پرینکا کی تازہ ترین فلم، "دی بلف"، جس کی ہدایت کاری فرینک ای فلاورز نے کی ہے، کی شوٹنگ جزائر کیمین میں کی گئی اور اس میں شدید ایکشن سیکونسز دکھائے گئے ہیں۔ یہ فلم 25 فروری کو پرائم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی۔ اس میں طاقتور تلوار اور بندوق کے مناظر میں اداکاری کی، راجامولی سمیت بہت سے لوگوں کی طرف سے تعریف حاصل کی۔