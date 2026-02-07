روز ڈے پر آرہا ہے اریجیت سنگھ کا نیا گانا، پلے بیک سنگنگ چھوڑنے کے بعد ملایا سلمان خان سے ہاتھ
ارجیت سنگھ کا نیا گانا "تیرے سنگ" روز ڈے پر ریلیز ہونے والا ہے۔ میکرز نے آج اس گانے کا ٹیزر جاری کیا۔
Published : February 7, 2026 at 12:24 PM IST
ممبئی: پلے بیک سنگنگ سے ریٹائر ہونے کے بعد، اریجیت سنگھ نے سلمان خان اور لولیا ونتور کے ساتھ مل کر ایک نئے غیر فلمی سنگل "تیرے سانگ" کے لیے کام کیا ہے۔ آج، چھ فروری کو گانے کا ایک مختصر ٹیزر جاری کیا گیا، جس سے موسیقی کے شائقین کے جوش میں اضافہ ہوا۔
اریجیت سنگھ تب سے خبروں میں ہیں جب انہوں نے 27 جنوری کو پلے بیک سنگنگ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب وہ پلے بیک گانا نہیں کریں گے، وہ موسیقی تخلیق کرتے رہیں گے۔ اب ان کی آواز پر مشتمل ایک نیا گانا ویلنٹائن ویک کے پہلے دن ریلیز ہونے والا ہے۔
اپنے آنے والے رومانوی ٹریک "تیرے سنگ" کا ٹیزر جاری کیا ہے، جس میں اریجیت سنگھ اور لولیا ونتور کی آوازیں شامل ہیں۔ یہ تعاون دو آوازوں کو اکٹھا کرتا ہے جو ایک جذباتی محبت کا گانا بننے کا وعدہ کرتا ہے۔
تجارتی تجزیہ کار ترن آدرش نے یہ خبر شیئر کی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "سلمان خان اور اریجیت سنگھ کے پروجیکٹ: ایکوز آف یو کے گانے کا ٹیزر اب باہر آ گیا ہے۔ اریجیت سنگھ اور یولیا ونتور نے جو راجن کی ہدایت کاری میں بننے والی مختصر فلم ایکوز آف یوز کے پہلے گانے، تیرے سانگ کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ گانے کا ٹیزر اب جاری ہو گیا ہے۔
انہوں نے مزید لکھا، "یہ گانا سلمان خان فلمز میوزک کے تحت لانچ کیا گیا ہے، اور اس کی موسیقی کی تقسیم کا لائسنس سونی میوزک انڈیا کو دیا گیا ہے۔ Echos of us ایکوز آف از کے ستارے دیپک تیجوری اور لولیا ونتور ہیں۔ اریجیت سنگھ کے اعلان کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نئے گانے میں ان کی آواز سنی گئی ہے۔ ویڈیو میں اداکار دیپک تیجوری لولیا ونتور کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔