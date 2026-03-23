'بھوت بنگلہ' کا ٹیزر 'تو ہی دیسدا' آؤٹ: اکشے کمار اور ومیکا گبی کی رومانوی کیمسٹری نے دل جیت لیے
اکشے کمار اور ومیکا گبی نے جادوئی کیمسٹری کا مظاہرہ کیا۔ 'بھوت بنگلہ' کے نئے گانے 'تو ہی دیسدا' کا ٹیزر جاری۔
Published : March 23, 2026 at 5:30 PM IST
حیدرآباد: 'بھول بھولیا' 2026 کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک ہے، جس میں 14 سال کے طویل وقفے کے بعد بالی ووڈ کی مشہور جوڑی اکشے کمار اور پریہ درشن کی واپسی ہو رہی ہے۔ اس جوڑی کے دوبارہ اکٹھے ہونے کی خبر نے پہلے ہی کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، خاص طور پر ان کلٹ کامیڈی فلموں پر غور کریں جو انہوں نے پہلے ایک ساتھ پیش کی ہیں۔ یہ جوڑی اپنے مزاحیہ انداز، افراتفری کی توانائی، اور بھرپور تفریح کے لیے مشہور ہے، اور شائقین بڑی اسکرین پر ایک بار پھر اس سب کا مشاہدہ کرنے کے موقع کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ بالاجی موشن پکچرز کی فلم کے ساتھ وابستگی کے بعد پروجیکٹ کے ارد گرد جوش و خروش اور بھی تیز ہوگیا ہے۔
'بھول بھولیا' کا پہلا گانا - 'رام جی آکے بھلا کرینگے' نے انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا اور سپر ہٹ ہو جانے کے بعد، بنانے والے اب فلم کے رومانوی پہلو کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ فلم کے نئے گانے، 'تو ہی دِسدا' کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ومیکا گبی اور اکشے کمار کو ایک خوابیدہ اور رومانوی اوتار میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ٹریک دل دہلا دینے والے رومانس اور ومیکا اور اکشے کے درمیان شاندار کیمسٹری کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔
گانے کے بصری مناظر میں آبشاروں، سرسبز جنگلات اور پہاڑوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں، جو ایک تازگی اور رومانوی تجربے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اپنی پُرسکون آواز کے ساتھ، ارجیت سنگھ اس محبت کے ٹریک کے جذبات اور گہرائی کو بالکل نئی سطح پر لے گئے ہیں۔ توقع ہے کہ، ریلیز ہوتے ہی، یہ گانا فوری طور پر ایک چارٹ بسٹر بن جائے گا اور ہر کسی کی پلے لسٹ پر حاوی ہو جائے گا۔
حال ہی میں، میکرز نے 'بھوت بنگلہ' کا ٹیزر جاری کیا، اور اس نے فوری طور پر انٹرنیٹ پر طوفان برپا کردیا۔ سامعین کلاسک کامک ون لائنرز، ہارر کی ڈیش، اور اکشے کمار اور پریہ درشن کی انتہائی متوقع جوڑی کو ایک بار پھر ایک ساتھ ہوتے دیکھنے کے موقع کے بارے میں ناقابل یقین حد تک پرجوش ہیں۔ پریش راول، اسرانی، اور راجپال یادیو جیسے تجربہ کار اداکاروں کی واپسی نے فلم کے ارد گرد کی گونج کو مزید تیز کر دیا ہے، جو یادداشت کے راستے پر پرانی یادوں اور زبردست تفریح دونوں کا وعدہ کرتا ہے۔
بالاجی موشن پکچرز (بالاجی ٹیلی فلمز لمیٹڈ کا ایک ڈویژن) اور کیپ آف گڈ فلمز کے تعاون سے پیش کیا گیا 'بھوت بنگلہ' ہے، جس میں اکشے کمار، ومیکا گبی، پریش راول، تبو، اور راجپال یادیو مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پریہ درشن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کو اکشے کمار، شوبھا کپور اور ایکتا آر کپور نے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ فلم 10 اپریل 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔