شادی کے بعد سوناکشی سنہا اور ظہیراقبال کی ایک ساتھ پہلی فلم، تو ہے میری کرن، جانیں کب ریلیز ہو گی؟
سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی رومانوی تھرلر فلم 'تو ہے میری کرن' کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 4:46 PM IST
حیدرآباد: سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال ایک بار پھر بڑے پردے پر اکٹھے نظر آنے والے ہیں۔ وہ آنے والی فلم 'تو ہے میری کرن میں ایک ساتھ دکھائی دیں گے۔ فلم سازوں نے آج، 6 اکتوبر کو اس رومانوی تھرلر فلم کا ٹریلر جاری کیا۔ یہ فلم ایک ایسے رشتے کی جھلک پیش کرتی ہے جس میں محبت آہستہ آہستہ ایک خوفناک اور جنونی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اسرار، سنسنی اور حیران کن موڑ کے ذریعے، یہ رومانوی تھرلر یک طرفہ محبت کی کہانی بیان کرتی ہے۔
سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال نے 'تو ہے میری کرن' کا ٹریلر اپنے انسٹاگرام ہینڈلز پر شیئر کیا اور پوسٹ کے ساتھ لکھا
ایک تعلق، دو حقیقتیں، ایک سچ، تو ہے، میری کرن، ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فلم 23 اکتوبر 2026 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
’تو ہے میری کرن‘ کا ٹریلر
اس ٹریلر میں سوناکشی کو کرن اور ظہیر کو سمر کے روپ میں دکھایا گیا ہے، جن کے درمیان ایک غیر معمولی تعلق کی عکاسی کی گئی ہے۔ ٹریلر کا آغاز ظہیر کی آواز (وائس اوور) سے ہوتا ہے جس میں وہ سمر اور کرن کے رشتے کو بیان کرتے ہیں۔ سمر کا ماننا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، لیکن جسے وہ محبت کا نام دیتا ہے وہ جلد ہی انتہائی تشویشناک صورت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس جذبے کا جواب کرن کی طرف سے نہیں ملتا۔
وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر اس کی محبت کا جواب نہ ملا تو وہ بری طرح ٹوٹ جائے گا، اور بضد رہتا ہے کہ کرن بھی اس سے محبت کرے۔ یہ سن کر کرن اس سے دوری اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتی ہے؛ یہاں تک کہ ایک موقع پر وہ اسے خود سے دور رہنے اور اکیلا چھوڑ دینے کا بھی کہہ دیتی ہے۔ تاہم، سمر ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ کرن کے لیے اس کا جنون تو ابھی شروع ہوا ہے۔
یہ ٹریلر ان کے تعلقات کی اصل نوعیت کو پراسرار رکھتا ہے؛ یہاں تک کہ کئی مناظر خود حقیقت پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعات کرن اور ناظرین، دونوں کو ہی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کوئی شخص کرن کے خیالات پر اثر انداز ہو رہا ہے اور اسے تباہی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ جیسے جیسے سمر کا رویہ حد سے زیادہ 'پوزیسیو' (حق جتانے والا) ہوتا جاتا ہے، کہانی میں تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹریلر کا اختتام ایک لرزہ خیز منظر پر ہوتا ہے جس میں بے ہوش اور زخمی حالت میں کرن کی جھلک دکھائی گئی ہے۔
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'تو ہے میری کرن' کے بارے میں
'تو ہے میری کرن' کی ہدایت کاری کرن راول نے کی ہے اور اسے وشال رانا اور ایکیلون پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم میں سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 'تو ہے میری کرن' 23 اکتوبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔