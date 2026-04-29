'ٹاکسک' پھر سے ملتوی: یش کی فلم اب 4 جون کو ریلیز نہیں ہوگی؛ نئی ریلیز کی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا
یش، نین تارا، کیارا اڈوانی، تارا ستاریا، اور رکمنی وسنت ٹاکسک میں اہم کرداروں میں نظر آئیں گے
Published : April 29, 2026 at 1:27 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار یش کی انتہائی متوقع فلم ٹاکسک کو ایک بار پھر ملتوی کردیا گیا ہے۔ یہ فلم اصل میں 19 مارچ 2026 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن بعد میں اس کی ریلیز کی تاریخ کو 4 جون 2026 تک پیچھے دھکیل دیا گیا۔ آج، 29 اپریل کو فلم سازوں نے ٹاکسک کے حوالے سے ایک نئی پوسٹ جاری کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ فلم کی ریلیز ملتوی کردی گئی ہے۔ میکرز نے کہا کہ وہ بہت جلد نئی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ایک تفصیلی پوسٹ میں فلم سازوں نے ٹاکسک کو ملتوی کرنے کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔
سوشل میڈیا پرمیکرز نے ایک پوسٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ کچھ فلمیں جو ہم بناتے ہیں اور کچھ فلمیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں سنیما سے محبت کیوں ہوئی۔ ٹاکسک ایسا ہی ایک سفر رہا ہے۔ سنیما کان پر ہماری فلم کی نمائش اور اسے ملنے والے زبردست عالمی ردعمل نے ہمارے دیرینہ یقین کو مزید تقویت بخشی ہے کہ یہ فلم عالمی سطح پر پہنچنے کی پوری صلاحیت کی مستحق ہے۔"
انہوں نے مزید لکھا، "ٹاکسک مکمل ہو چکا ہے، اور ہم فی الحال عالمی تقسیم اور شراکت کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم نے اپنی ریلیز کی تاریخ پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب کہ ہم پہلے سے اعلان کردہ 4 جون کو فلم ریلیز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے بعد میں طے شدہ تاریخ پر عالمی سطح پر ریلیز کریں گے۔ٹاکسک جلد ہی دنیا بھر کے سینما گھروں کی زینت بنے گا۔
بنانے والوں نے مزید کہا، "ایک ایسے وقت میں جب ہندوستانی سنیما اپنی شناخت بنا رہا ہے اور اتنی بڑی توقعات کے ساتھ عالمی سطح پر قدم رکھ رہا ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بار کو بلند کریں۔ ایک اداکار اور پروڈیوسر کے طور پر، میں اس لمحے کو ہندوستانی فلم انڈسٹری میں اپنا حصہ ڈالنے کے موقع کے طور پر دیکھتا ہوں۔"
آپ کا تعاون ہر قدم اور ہر تبدیلی میں میرے ساتھ رہا ہے، اور میں اس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کچھ کہانیوں میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ سفر اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی فلم پیش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور جشن منائیں گے — ایک ایسی فلم جو ہندوستانی سنیما کے لیے فخر کا لمحہ ثابت ہوگی۔
خاص طور پر، یش، نینتھارا، کیارا اڈوانی، تارا ستاریا، اور رکمنی وسنت *ٹاکسک* میں اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔ *ٹاکسک* کے ہدایت کار گیتو موہن داس ہیں۔